Duyên nợ F&B chưa dứt, Nguyễn Hải Ninh lần thứ 3 khởi nghiệp mở chuỗi cà phê, đồng sự cũ từ thời The Coffee House cũng góp mặt?

Nguyễn Hải Ninh là một gương mặt có “số má” trong làng khởi nghiệp F&B, khi sáng lập chuỗi cà phê nổi tiếng The Coffee House, hay trước đó là Urban Station. Anh cùng cộng sự đã gây dựng The Coffee House từ con số 0 trở thành chuỗi cà phê có thời điểm sở hữu quy mô lớn thứ hai trên thị trường (sau Highlands Coffee). Tuy nhiên, đến tháng 2/2021, Nguyễn Hải Ninh thông báo tạm biệt đứa con tinh thần do chính mình tạo ra, kết thúc 6 năm gắn bó với The Coffee House.

Sau đó, Nguyễn Hải Ninh bắt đầu với những hành trình mới. Anh tham gia vào ban lãnh đạo của Pasteur Street Brewing, hãng bia thủ công do một người Mỹ lập nên. Chưa hết, Nguyễn Hải Ninh sáng lập ra M Village – mô hình chuỗi căn hộ dịch vụ ở phân khúc tầm trung tại TP.HCM. Dù không truyền thông quá nhiều nhưng hiện M Village đã có 22 chi nhánh, dẫn đầu về độ lớn ở phân khúc tầm trung, quản lý gần 500 phòng tại TP.HCM.

Tuy khởi nghiệp với các mô hình kinh doanh khác nhưng mối duyên của Nguyễn Hải Ninh với cà phê dường như chưa thể dứt. Thời gian gần đây, cựu CEO The Coffee House thường xuyên chia sẻ về một chuỗi cà phê có tên Every Half Coffee Roaster.

Cửa hàng Every Half đặt tại vị trí đắc địa ở TP.HCM

Trên các kênh truyền thông, Every Half được giới thiệu do Trần Lê Minh Trúc đồng sáng lập. Sinh ra tại thủ phủ cà phê Buôn Ma Thuột (Đắk Lắk), Trần Lê Minh Trúc theo học chuyên ngành kế toán nhưng sau đó quyết định đi theo ngành cà phê. Anh là tên tuổi có tiếng trong giới, có hơn 10 năm trải nghiệm với các công việc pha chế, thu mua, đánh giá chất lượng cà phê ở những tiệm cà phê lớn của TP.HCM.

Đồng sáng lập Trần Lê Minh Trúc từng chia sẻ trong bài phỏng vấn gần đây, hiện Every Half sưu tập hầu hết cà phê từ các quốc gia trên thế giới. Bằng cách tập trung hợp tác với các nông trại nhỏ đang cần hướng đi cho đầu ra, chuỗi này hỗ trợ về kỹ thuật và bao tiêu các sản phẩm liên kết, vừa gia tăng sản lượng cà phê đầu vào cho Every Half cũng như gia tăng chất lượng, kỹ thuật và thu nhập cho nhà nông.

Trúc nói với báo Thanh Niên: "Mục tiêu là sản phẩm Việt Nam được liên kết sản xuất sẽ chiếm từ 40 - 50% sản lượng Every Half sử dụng trong các năm tới, và hướng đến xuất khẩu các sản phẩm cà phê Việt đạt chất lượng đến thị trường thế giới".

Trần Lê Minh Trúc - đồng sáng lập Every Half

Có thể tìm thấy nhiều mối liên hệ giữa Every Half, Trần Lê Minh Trúc và Nguyễn Hải Ninh.

Theo tìm hiểu, Trần Lê Minh Trúc từng có thời gian làm việc tại Urban Station và The Coffee House - cả hai thương hiệu cà phê do Nguyễn Hải Ninh sáng lập. Tại The Coffee House, Trần Lê Minh Trúc được giới thiệu là nghệ nhân rang cà phê.

Cửa hàng đầu tiên của Every Half Coffee Roaster mở cửa vào tháng 6/2021, nằm trong khuôn viên M Village của Nguyễn Hải Ninh. Hiện thương hiệu này đã mở rộng quy mô lên 3 cơ sở, trong đó vẫn duy trì địa điểm bên trong mô hình M Village. Các cửa hàng của Every Half Coffee Roaster đều có thiết kế theo hướng tối giản nhưng khá ấn tượng.

Thông tin đăng ký Công ty Cổ phần Every Half Bean cho thấy, công ty được thành lập vào 22/2/2021, có trụ sở tại 232/15 Võ Thị Sáu (Quận 3, TP.HCM), do ông Võ Duy Phú làm người đại diện pháp luật. Bên cạnh đó, tên giám đốc là Nguyễn Hải Ninh .

Đáng nói, Võ Duy Phú cũng là cái tên “thân cận” với Nguyễn Hải Ninh, cùng sáng lập The Coffee House và cũng rời đi sau 6 năm. Điều này dấy lên nghi vẫn cựu CEO The Coffee House cùng cộng sự thân cận, trở lại hành trình với cà phê bằng thương hiệu mới.