Duyệt biên chế sau sáp nhập, Đà Nẵng có hơn 44.900 người làm việc hưởng lương ngân sách

07-08-2025 - 14:50 PM | Kinh tế vĩ mô - Đầu tư

Chủ tịch HĐND TP Đà Nẵng vừa ban hành Nghị quyết thông qua nội dung về biên chế công chức trong cơ quan, tổ chức hành chính, số lượng người làm việc trong đơn vị sự nghiệp công lập khối chính quyền và số lượng người làm cơ sở cấp kinh phí tại các hội năm 2025 của TP Đà Nẵng.

Theo đó, biên chế công chức trong cơ quan của HĐND, cơ quan, tổ chức hành chính thuộc UBND cấp tỉnh là 2.692 biên chế.

Biên chế cán bộ, công chức của chính quyền địa phương các xã, phường, đặc khu là 5.714 biên chế.

Cùng với đó, HĐND TP Đà Nẵng cũng phê duyệt tổng số lượng người làm việc hưởng lương từ ngân sách trong đơn vị sự nghiệp công lập là 44.908 chỉ tiêu.

Đồng thời, phê duyệt số lượng người làm cơ sở cấp kinh phí tại các Hội được Đảng, Nhà nước giao nhiệm vụ là 88 chỉ tiêu (đối với các Hội cấp tỉnh thuộc tỉnh Quảng Nam trước đây, tiếp tục giao 90 chỉ tiêu trong tổng chỉ tiêu số lượng người làm việc hưởng lương từ ngân sách).

Một cán bộ công chức sở Công Thương làm việc tại Trung tâm hành chính TP Đà Nẵng.

Theo số lượng biên chế công chức trong Nghị quyết của HĐND TP Đà Nẵng vừa ban hành, thì Sở Nông nghiệp và Môi trường có số lượng biên chế nhiều nhất với 546 biên chế. Tiếp đến là Sở Công Thương với 206 biên chế và Thanh tra TP 202 biên chế.

Trong khi đó, số lượng biên chế được giao thấp nhất là Ban quản lý An toàn thực phẩm TP với 28 biên chế; Sở Ngoại vụ 33 biên chế.

Các đơn vị gồm: Sở Dân tộc và Tôn giáo; Ban quản lý khu công nghệ cao và các khu công nghiệp Đà Nẵng; Ban quản lý các khu kinh tế và khu công nghiệp tỉnh Quảng Nam cùng có 40 biên chế/đơn vị.

Nghị quyết của HĐND TP Đà Nẵng cũng giao UBND TP Đà Nẵng quyết định điều chỉnh biên chế công chức giữa các cơ quan, tổ chức hành chính cấp tỉnh trong quá trình sắp xếp tổ chức bộ máy, điều chỉnh chức năng, nhiệm vụ hoặc giữa các chính quyền địa phương xã, phường, đặc khu theo quy định trong tổng số biên chế công chức đã được HĐND TP thông qua và báo cáo lại HĐND TP tại kỳ họp cuối năm 2025.

Thuế TP HCM công khai danh sách công chức hỗ trợ người nộp thuế

Theo Nguyễn Thành

Tiền phong

