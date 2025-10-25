ECB có thể sẽ giữ nguyên lãi suất ở mức 2% cho đến năm 2027

Biểu tượng đồng euro ở phía trước trụ sở Ngân hàng trung ương châu Âu ở Frankfurt, Đức.

Theo một khảo sát của hãng tin Bloomberg với các nhà kinh tế trong thời gian từ ngày 17 đến ngày 22/10, Ngân hàng Trung ương châu Âu (ECB) được dự báo sẽ giữ nguyên lãi suất ở mức 2% cho đến năm 2027.

Các nhà kinh tế dự báo ECB sẽ giữ nguyên lãi suất tiền gửi tại cuộc họp chính sách tiền tệ vào tuần tới. Tuy nhiên, không loại trừ khả năng ECB sẽ có những quyết định khác. 1/3 số người được hỏi dự báo ECB sẽ có ít nhất một lần cắt giảm lãi suất nữa sau 8 lần cắt giảm đã thực hiện cho đến nay, trong khi 17% dự kiến sẽ có một hoặc nhiều lần tăng lãi suất vào cuối năm sau.

Ông Dennis Shen, một nhà kinh tế tại công ty phân tích và xếp hạng tín nhiệm Scope, không kỳ vọng sẽ có thêm bất kỳ đợt giảm lãi suất nào trong năm nay, nhưng ECB sẽ vẫn để ngỏ các lựa chọn của mình, với khả năng nới lỏng hơn nữa chính sách tiền tệ thay vì thắt chặt. Ông cũng là người đã cảnh báo về việc đồng euro tăng giá đáng kể, vượt ngưỡng 1,2 USD/euro và các đợt cắt giảm lãi suất bổ sung của Cục Dự trữ liên bang Mỹ (Fed).

Nhà kinh tế trưởng của ngân hàng Swedbank, Nerijus Maciulis, cho rằng lạm phát vẫn gần mức mục tiêu, và mặc dù một số chỉ số tăng trưởng không ổn định trong những tháng gần đây, chưa có gì đảm bảo sự thay đổi trong chính sách tiền tệ của ECB.

Chủ tịch ECB Christine Lagarde có thể sẽ lặp lại thông điệp chính của bà từ cuộc họp tháng 9/2025, cho rằng tình hình kinh tế và lạm phát vẫn tốt.

Các quan chức ECB có thể sẽ không thay đổi lãi suất trong tương lai gần, khi hài lòng với tốc độ tăng giá tiêu dùng và tình hình của nền kinh tế khu vực. Họ cho rằng chính sách tiền tệ đang cho thấy sự phản ứng linh hoạt với những thách thức mới. Châu Âu đang mắc kẹt giữa căng thẳng thương mại Mỹ-Trung về chất bán dẫn và đất hiếm, trong khi việc hạ xếp hạng tín nhiệm đang làm phức tạp thêm tình hình tài chính của Pháp và những nghi ngờ đang nổi lên về tiềm năng của các kế hoạch đầu tư cơ sở hạ tầng và quốc phòng toàn diện của Đức. Đồng thời, việc châu Âu trì hoãn hệ thống giao dịch khí thải mới có nguy cơ gây áp lực lên lạm phát trong những năm tới, và giá tài sản đang tăng cao đang làm gia tăng lo ngại về một sự sụp đổ tiềm tàng của thị trường.

Nếu triển vọng vào tháng 12 tới cho thấy lạm phát giảm đáng kể so với mục tiêu 2% vào năm 2028, với ngưỡng then chốt là 1,6%, lãi suất có thể sẽ giảm thêm. Những nguy cơ ngắn hạn đối với tăng trưởng kinh tế và lạm phát được đánh giá là cân bằng, trong khi sự bất ổn trong tương lai vẫn lớn. Tuy nhiên, nhiều người được hỏi lo ngại về rủi ro tăng giá hơn là rủi ro giảm giá, sau khi giá cả tăng 2,2% trong tháng 9/2025, mức tăng nhanh nhất trong năm tháng.

Ngay cả khi bà Lagarde và các quan chức khác ủng hộ việc cắt giảm lãi suất thêm nữa, các nhà phân tích cho rằng việc này cũng chỉ tác động hạn chế đến nhu cầu. Hơn 60% cho rằng tăng trưởng bị kìm hãm bởi cả những yếu tố chu kỳ và cơ cấu. Phần lớn những người còn lại đổ lỗi cho yếu tố cơ cấu nhiều hơn về sự trì trệ của khối. Khi ECB vẫn giữ nguyên kịch bản tối ưu với lạm phát "vừa phải", không quá cao cũng không quá thấp, tạo điều kiện thuận lợi cho đầu tư và chi tiêu dài hạn, sự suy yếu ngắn hạn do việc tăng thuế quan của Mỹ sẽ sớm được bù đắp bằng những biện pháp kích thích tài khóa ở Đức, cho phép ECB giữ nguyên lãi suất.