Ecopath: Khi “quỹ đất xanh” trở thành di sản tương lai của đô thị

Có một nghịch lý thú vị trong bất động sản đương đại: quỹ đất được coi như "tài nguyên sinh lợi", nhưng chính những dự án dám trả đất về cho thiên nhiên, cho con người, lại trở thành biểu tượng.

New York có High Line – từ đường ray bỏ hoang biến thành công viên trên cao, kéo giá bất động sản xung quanh tăng vọt. Copenhagen có 400 km đường xe đạp, biến việc đạp xe thành bản sắc văn hóa. Hà Lan – quốc gia có nhiều xe đạp hơn dân số, đã chứng minh rằng khi đô thị được thiết kế cho người đi bộ và xe đạp, chất lượng sống tăng lên đáng kể trong khi ô nhiễm và căng thẳng giảm xuống. Barcelona với "superblocks" ưu tiên người đi bộ, Tokyo từng bước giành lại không gian từ ô tô. Tất cả cho thấy một tiêu chuẩn mới: đô thị văn minh không chỉ đo bằng độ cao của tháp kính, mà bằng cách nó phục hồi đất cho con người.

Con đường dành cho người đi bộ và đi xe đạp tại Copenhagen, Đan Mạch

Tại Việt Nam, Vista Nam An Khánh – "Thành phố nghệ thuật, di sản phía Tây Thủ đô" đã chọn đi theo chuẩn mực quốc tế ấy. Trong hệ tiện ích wellness của Khu đô thị, Ecopath – Con đường xanh trở thành tuyên ngôn rõ ràng cho phong cách phát triển bền vững, dự kiến được Chủ đầu tư SJ Group hoàn thành cuối năm 2025.

Vành đai xanh bao quanh "thành phố nghệ thuật"

Ecopath không phải một lối dạo bộ nhỏ bé, đây là "vành đai xanh" khép kín, bao quanh Vista Garden, Vista Palma, Vista Serena cùng 8 tòa tháp cao tầng. Đặc biệt, nó hoàn toàn "cấm cửa" xe máy, ô tô; chỉ dành cho người đi bộ và xe đạp.

Trong bất động sản, mỗi mét vuông đất đều có thể quy đổi thành lợi nhuận. Nhưng SJ Group chọn đặt sức khỏe và tinh thần cư dân lên trước doanh thu ngắn hạn.

WHO cũng coi thiết kế đô thị gắn với sức khỏe cộng đồng là thước đo văn minh: hành lang xanh, công viên tuyến tính hay đường vận động đều cải thiện chất lượng không khí, giảm stress, kéo dài tuổi thọ. Ecopath được thiết kế theo chuẩn này, nhưng tinh chỉnh cho khí hậu nhiệt đới và thói quen sống Việt Nam – nơi không gian công cộng chất lượng cao vẫn là "xa xỉ phẩm".

Phối cảnh đường đạo xanh Ecopath

Tỉ mỉ từ kỹ thuật đến thẩm mỹ

Ecopath xây dựng trên nền bê tông phẳng, an toàn cho mọi vận động, từ chạy bộ, đi dạo, đạp xe đến xe trợ lực cho người cao tuổi hay người khuyết tật

Mặt đường phủ sơn Epoxy 4 lớp chống trơn trượt, công nghệ thường dùng cho sân thể thao, tăng độ bám ngay cả trong mưa. Lớp sơn này còn hấp thụ nhiệt, giảm nóng rát dưới nắng gắt. Màu xanh được chọn không chỉ vì thẩm mỹ mà còn góp phần làm dịu nhiệt.

Độ dốc ngang 1–1,5% bảo đảm thoát nước hiệu quả. Hệ thống chiếu sáng vừa đủ cho vận động, vừa tôn vẻ đẹp cây xanh. Ban ngày xanh mát, ban đêm Ecopath trở thành dải sáng nghệ thuật.

Trải dọc tuyến đường là những điểm nhấn tinh tế như vòng quay đầu cho xe đạp, giàn hoa kết hợp ghế nghỉ, sân chơi với thiết bị thể dục. Mỗi điểm dừng nhỏ đều có công năng và thẩm mỹ, khiến cư dân muốn ở lại lâu hơn.

"Đất trong đô thị hiện đại luôn là tài sản khan hiếm," đại diện SJ Group chia sẻ, "nhưng sức khỏe, sự an nhiên và phong cách sống của cư dân mới là giá trị bền vững mà chúng tôi theo đuổi".

Thực tế, Ecopath không phải "sản phẩm của phòng marketing" mà bắt nguồn từ khảo sát đời sống: nhu cầu chạy bộ an toàn, trẻ em có nơi đạp xe, người cao tuổi có thể đi dạo bằng xe trợ lực, hay đơn giản là lối đi yên tĩnh để suy nghĩ.

Quiet luxury trong bất động sản

Trên thị trường, giá trị dự án thường đo bằng số phòng ngủ hay độ cao tầng. Vista Nam An Khánh đưa ra tiêu chuẩn khác: giá trị là một buổi sáng không tiếng còi xe, trẻ em tự đạp xe ra sân chơi, ông bà dễ dàng đi lại, cư dân tập luyện trên mặt đường mát mẻ, an toàn.

Paris đang biến nhiều phố trung tâm thành phố đi bộ. London áp dụng phí tắc nghẽn và sáng kiến Vùng phát thải siêu thấp (ULEZ), Toronto đầu tư mạng lưới xe đạp. Điểm chung của các đô thị này là sức khỏe cộng đồng tăng lên, bất động sản liền kề tăng giá trị. Vista Nam An Khánh, với Ecopath, đang đưa xu hướng ấy vào Việt Nam.

Đây có thể xem định nghĩa mới của "xa xỉ": không phô trương nhưng sâu sắc, không ồn ào nhưng bền vững. Quiet luxury, như cách giới thượng lưu gọi tên xu hướng trân trọng chất thay vì lượng, nay có hình hài trong bất động sản Việt.

Ecopath không chỉ là tiện ích bổ sung mà là trục chính trong triết lý thiết kế Vista Nam An Khánh. Từng phân khu, từng tòa nhà đều xoay quanh con đường này. Kết hợp cùng hồ Lago và các vườn tiểu cảnh, nó biến mỗi bước chân thành một trải nghiệm thẩm mỹ, nơi nghệ thuật và thiên nhiên giao thoa.

Trong hành trình xây dựng "Thành phố nghệ thuật, di sản phía Tây Thủ đô", Vista Nam An Khánh theo đuổi một tuyên ngôn: nghệ thuật không chỉ nằm ở kiến trúc, mà còn ở cách tổ chức không gian sống. Và Ecopath – con đường xanh với từng chi tiết được tính toán kỹ lưỡng, chính là tác phẩm nghệ thuật mà SJ Group dành tặng sức khỏe và hạnh phúc của cư dân hôm nay và mai sau.