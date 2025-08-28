Elon Musk công bố dự án mới mang tên Macrohard, đối đầu trực diện Microsoft

Elon Musk lại một lần nữa khiến giới công nghệ phải bất ngờ khi công bố dự án mới mang tên Macrohard, một cái tên nghe nửa đùa nửa thật nhưng lại được chính ông khẳng định là “rất nghiêm túc”.

Tham vọng của Musk lần này là xây dựng một nền tảng trí tuệ nhân tạo có khả năng tái tạo toàn bộ những gì một công ty phần mềm khổng lồ như Microsoft đang làm – từ viết mã, thiết kế sản phẩm cho đến vận hành hệ thống. Nói cách khác, ông muốn tạo ra một Microsoft phiên bản AI, nơi con người chỉ cần nêu mục tiêu và mọi khâu còn lại sẽ do trí tuệ nhân tạo xử lý.

Dự án được đặt dưới sự dẫn dắt của công ty xAI – nơi Musk đã đầu tư hàng tỷ đô la để phát triển chatbot Grok và các mô hình ngôn ngữ riêng. Ý tưởng của Macrohard là tận dụng sức mạnh của các tác vụ AI đa lĩnh vực: từ viết mã, tạo hình ảnh hay video,...Tất cả cùng vận hành song song để tạo ra một sản phẩm hoàn chỉnh. Musk tin rằng chỉ cần hệ thống phối hợp đủ tốt, AI có thể tự đảm nhận mọi công đoạn vốn do hàng chục nghìn kỹ sư phần mềm trên thế giới đảm trách.

Các chuyên gia cho rằng Macrohard vừa là lời tuyên chiến, vừa là phép thử. Với Microsoft, đây có thể là đối thủ khó lường nhưng cũng là cơ hội để chứng minh sự khác biệt: liệu sức mạnh của một hệ sinh thái lâu đời có đủ để chống lại một thí nghiệm táo bạo được dẫn dắt bởi một trong những nhà sáng tạo liều lĩnh nhất thế giới?﻿

Điều đáng nói là Macrohard không chỉ dừng lại ở phát ngôn trên mạng xã hội. Tên gọi này đã được xAI chính thức đăng ký nhãn hiệu từ đầu tháng 8/2025, cho thấy đây là một kế hoạch có tính toán chứ không chỉ là màn gây chú ý.

Với Musk, việc dùng một cái tên chơi chữ vừa châm biếm vừa khiêu khích Microsoft lại càng khiến dự án trở thành tâm điểm truyền thông. Lâu nay, ông vẫn công khai chỉ trích Microsoft và OpenAI, cáo buộc họ đã biến trí tuệ nhân tạo thành công cụ kiếm lợi nhuận, xa rời lý tưởng “AI vì nhân loại”. Macrohard, vì thế, vừa là một thách thức công nghệ, vừa là tuyên ngôn đối đầu trực diện với những “gã khổng lồ” đang thống trị ngành phần mềm.

Song song với sự hào hứng, không ít chuyên gia tỏ ra hoài nghi. Nhiều ý kiến cho rằng ý tưởng để AI tự viết và vận hành toàn bộ phần mềm vẫn còn quá xa vời, đặc biệt khi các hệ thống hiện nay vẫn gặp nhiều hạn chế về tính chính xác, bảo mật và khả năng kiểm soát. Có lẽ Macrohard sẽ phải trải qua một hành trình dài từ phòng thí nghiệm tới thực tiễn và không loại trừ khả năng đây chỉ là bước đi nằm trong chiến lược tạo sức ép và thu hút nhân tài cho xAI.

Dẫu vậy, khó có thể xem nhẹ tham vọng của Musk. Từ Tesla, SpaceX đến Neuralink, ông đã nhiều lần biến những ý tưởng tưởng chừng bất khả thi thành hiện thực. Macrohard có thể chưa đủ sức “lật đổ” Microsoft, nhưng nếu thành công ở mức độ nhất định, nó sẽ mở ra một kỷ nguyên mới cho các công ty phần mềm vận hành gần như hoàn toàn bằng trí tuệ nhân tạo.

