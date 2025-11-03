Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

Elon Musk "khịa" CEO OpenAI vụ hoàn tiền Tesla Roadster sau 7,5 năm chờ đợi

03-11-2025 - 08:10 AM | Kinh tế số

Elon Musk và Sam Altman tiếp tục có những màn đấu khẩu trên nền tảng truyền thông xã hội của Musk, sau khi Altman chia sẻ câu chuyện về việc đặt hàng một chiếc Tesla Roadster nhưng gặp khó khăn trong việc hủy đơn.

Cuộc đối đầu giữa hai nhân vật công nghệ nổi tiếng Elon Musk và Sam Altman lại một lần nữa bùng phát trên mạng xã hội X do chính Musk sở hữu.

Cả hai từng là đồng sáng lập của OpenAI, nơi Altman hiện giữ vai trò CEO, nhưng sau khi tách đường, họ nhiều lần công khai chỉ trích nhau qua các bài đăng, đơn kiện và cả các tuyên bố công khai.

Mâu thuẫn mới nhất bắt đầu khi Sam Altman đăng tải một bài viết có tiêu đề “a tale in three acts” (“một câu chuyện ba hồi”), chia sẻ rằng ông đã đặt trước mẫu xe thể thao Tesla Roadster từ năm 2018 với khoản đặt cọc 50.000 USD (tương đương khoảng 1,32 tỷ đồng). Tuy nhiên, sau hơn 7,5 năm chờ đợi mà xe vẫn chưa ra mắt, ông quyết định hủy đơn và yêu cầu hoàn tiền, nhưng email gửi tới Tesla lại bị trả lại.

Altman viết: “Tôi thực sự rất háo hức với chiếc xe! Tôi hiểu chuyện trễ hẹn, nhưng 7,5 năm là khoảng thời gian quá dài để chờ đợi.”

Tesla Roadster thế hệ thứ hai từng được công bố vào tháng 11/2017, nhưng liên tục bị trì hoãn. Elon Musk, với tư cách là CEO của Tesla, gần đây tuyên bố mẫu xe này sẽ được “tái xuất” với phiên bản hoàn thiện vào cuối năm nay.

Ngay sau bài đăng của Altman, Musk đáp trả bằng dòng trạng thái “You stole a nonprofit” (“Anh đã đánh cắp một tổ chức phi lợi nhuận”), nhắc lại cáo buộc lâu nay rằng Altman và OpenAI đã “phản bội sứ mệnh ban đầu” khi chuyển đổi mô hình từ tổ chức phi lợi nhuận sang công ty vì lợi nhuận. Musk trước đó đã kiện và tìm cách ngăn OpenAI tái cấu trúc thành công ty cổ phần vì lợi ích công (public benefit corporation).

Không dừng lại ở đó, Musk còn thành lập công ty xAI – một đối thủ trực tiếp của OpenAI – và hiện đang kiện OpenAI cùng Apple với cáo buộc hai bên “bắt tay nhằm bóp nghẹt cạnh tranh trong lĩnh vực AI”. Đáp lại, Altman gọi đây là “một cáo buộc đáng kinh ngạc… nhất là khi xét đến những điều tôi nghe nói về việc Elon lợi dụng X để trục lợi và gây hại cho đối thủ.”

Trong diễn biến mới nhất, Musk lại đăng bài phản bác Altman, cho rằng vị CEO OpenAI “quên mất hồi 4 của câu chuyện”, rằng “vấn đề đã được xử lý và khoản tiền đặt cọc đã được hoàn lại trong vòng 24 giờ.” Musk viết: “Nhưng đó vốn là bản chất của anh.”

Theo Thế Duyệt

Thanh niên Việt

