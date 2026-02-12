Elon Musk liên tiếp đón "hung tin" trong những ngày đầu năm mới: Chuyện gì đang xảy ra?

Đội ngũ chủ chốt của xAI chỉ còn một nửa

Theo TechCrunch đưa tin, đồng sáng lập xAI, Yuhuai (Tony) Wu, thông báo ông sẽ rời công ty. “Đã đến lúc tôi bước sang chương tiếp theo của cuộc đời mình,” Wu viết trong một bài đăng trên mạng xã hội X. “Đây là một kỷ nguyên với đầy đủ tiềm năng: một nhóm nhỏ được trang bị trí tuệ nhân tạo có thể làm nên những điều kỳ diệu và định nghĩa lại những gì có thể.”

Chưa đầy một ngày sau, Jimmy Ba, đồng sáng lập xAI, người chịu trách nhiệm báo cáo trực tiếp cho Musk, cho biết ông cũng sẽ rời đi, đăng một lời nhắn chân thành trên X trước khi ra đi. "Vô cùng cảm ơn @elonmusk vì đã đưa chúng ta đến với nhau trong hành trình tuyệt vời này. Tôi rất tự hào về những gì đội ngũ xAI đã làm và sẽ tiếp tục giữ mối quan hệ thân thiết với đội ngũ", ông viết .

Về cơ bản, việc hai thông báo rời đi đều không phải chuyện hiếm với giới công nghệ. Nhưng điều đáng nói, sự kiện này phản ánh một phần của xu hướng đáng lo ngại với xAI. Sáu thành viên trong nhóm sáng lập 12 người của công ty đã rời đi, năm người trong số đó ra đi chỉ trong năm 2025. Trưởng bộ phận cơ sở hạ tầng Kyle Kosic đã rời đi để gia nhập OpenAI vào giữa năm 2024, tiếp theo là cựu binh của Google, Christian Szegedy, vào tháng 2/2025. Tháng 8 cùng năm, Igor Babuschkin đã rời đi để thành lập một công ty đầu tư mạo hiểm, và cựu nhân viên Microsoft Greg Yang đã rời đi vào tháng trước, với lý do sức khỏe.

Theo các nguồn tin, các cuộc chia tay đều diễn ra trong hòa bình, và có rất nhiều lý do khiến một số nhà sáng lập quyết định ra đi. Elon Musk nổi tiếng là một ông chủ khắt khe. Trên thực tế, việc SpaceX mua lại xAI và chuẩn bị IPO trong những tháng tới, tất cả những người thuộc tổ chức đều sẽ nhận được một khoản lợi nhuận khổng lồ. Đây là thời điểm hợp lý để gọi vốn cho một công ty khởi nghiệp về trí tuệ nhân tạo. Vì vậy việc các nhà nghiên cứu cấp cao muốn tự mình lập nghiệp là điều hoàn toàn tự nhiên.

Jimmy Ba, đồng sáng lập xAI

Giới chuyên môn cũng đưa ra một vài lý do có thể ảnh hưởng đến vấn đề này. Sản phẩm chủ lực của công ty, chatbot Grok, đã gặp phải những hành vi kỳ lạ và sự can thiệp nội bộ rõ ràng - những điều dễ dàng tạo ra mâu thuẫn trong nhóm kỹ thuật. Sau đó là những thay đổi gần đây đối với các công cụ tạo hình ảnh của xAI đã làm tràn ngập nền tảng bằng nội dung nhạy cảm, gây ra những hậu quả pháp lý chậm nhưng có thật.

Gia tăng áp lực cho những người ở lại

Dù nguyên nhân là gì, tác động cũng rất đáng báo động. xAI còn rất nhiều việc phải làm, và việc IPO sẽ khiến các nhà lãnh đạo phải tập trung hơn bao giờ hết. Song song bên cạnh đó, tỷ phú Musk đã bắt đầu lên kế hoạch cho các trung tâm dữ liệu trên quỹ đạo, áp lực phải hiện thực hóa những kế hoạch đó sẽ rất lớn. Tốc độ phát triển mô hình không hề chậm lại, và nếu Grok không thể theo kịp các mô hình mới nhất từ OpenAI và Anthropic, việc IPO rất dễ bị ảnh hưởng.

Đối với Musk, một phần quan trọng trong lý do của thương vụ này là để chuyển các trung tâm dữ liệu - hệ thần kinh trung ương của các công cụ trí tuệ nhân tạo - lên không gian.

Vị tỷ phú lập luận rằng các công ty AI quá phụ thuộc vào các trung tâm dữ liệu trên mặt đất, vốn tiêu thụ lượng năng lượng khổng lồ. Ông cho rằng giải pháp là đưa tới một triệu vệ tinh vào quỹ đạo để tạo thành các trung tâm dữ liệu khổng lồ sử dụng năng lượng mặt trời.

Tóm lại, nhiều quan điểm cho rằng rủi ro rất cao, và xAI cần giữ chân tất cả các nhân tài AI mà họ có thể.