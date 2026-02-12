Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

Ngân hàng cảnh báo thủ đoạn lừa đảo dịp cận Tết

12-02-2026 - 08:46 AM | Kinh tế số

Điểm chung của các thủ đoạn này là tạo ra tình huống khẩn cấp, gây áp lực tâm lý, buộc nạn nhân cung cấp thông tin cá nhân hoặc chuyển tiền gấp.

Ngân hàng cảnh báo thủ đoạn lừa đảo dịp cận Tết- Ảnh 1.

Lợi dụng nhu cầu mua sắm, giao dịch tài chính tăng cao dịp Tết, các đối tượng xấu đã liên tục sử dụng nhiều chiêu trò lừa đảo tinh vi kết hợp công nghệ cao, nhằm chiếm đoạt tài sản và thông tin của khách hàng. Trước tình trạng này, hàng loạt ngân hàng đã phát đi thông báo khẩn.

Các ngân hàng cho biết, một số hình thức lừa đảo phổ biến hiện nay gồm quảng cáo hàng hiệu với mức giá rẻ bất thường... nhưng không rõ nguồn gốc, giao hàng giả hoặc không giao hàng; yêu cầu khách hàng chuyển tiền đặt cọc giữ hàng Tết rồi cắt liên lạc; giả mạo nhân viên giao hàng để gửi đường link hoặc ứng dụng giả nhằm đánh cắp thông tin cá nhân, thông tin thẻ; hoặc dụ dỗ tham gia các công việc "việc nhẹ, lương cao" để chiếm đoạt tiền qua các khoản phí giữ chỗ, phí đào tạo.

Những kịch bản lừa đảo đã cũ và khá phổ biến như giả danh công an hoặc cơ quan chức năng yêu cầu người dân "phối hợp điều tra"; giả danh nhân viên ngân hàng để đề nghị "xác minh", "nâng cấp tài khoản"... vẫn khiến nhiều người sập bẫy. Điểm chung của các thủ đoạn này là tạo ra tình huống khẩn cấp, gây áp lực tâm lý, buộc nạn nhân cung cấp thông tin cá nhân hoặc chuyển tiền gấp.

Trước tình trạng trên, các ngân hàng khuyến nghị khách hàng tuân thủ nguyên tắc "5 không" khi mua sắm trực tuyến, gồm: không tin vào các mức giá rẻ bất thường; không chuyển khoản đặt cọc khi chưa xác minh rõ người bán; không truy cập các đường link lạ hoặc không rõ nguồn gốc; không cung cấp thông tin thẻ, mã OTP cho bất kỳ cá nhân, tổ chức nào; và không giao dịch ngoài các sàn thương mại điện tử hoặc nền tảng mua sắm uy tín. Trong trường hợp nghi ngờ rò rỉ thông tin, khách hàng cần khóa thẻ ngay và liên hệ với các cơ quan chức năng nếu phát hiện lừa đảo.

BHXH khuyến nghị người dân kiểm tra ngay thông tin này trên VNeID, VssID để đảm bảo quyền lợi

Theo Ban Thời sự

VTV

