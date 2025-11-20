Elon Musk: Nhờ AI và robot, tiền sẽ trở thành vô nghĩa trong tương lai

Tại Diễn đàn Đầu tư Mỹ-Saudi Arabia hôm thứ Hai vừa qua, tỷ phú Elon Musk đã có những tuyên bố gây chấn động về tương lai của loài người. Ngồi cùng bàn thảo luận với CEO Nvidia Jensen Huang, ông chủ Tesla khẳng định rằng tiền bạc sẽ "không còn ý nghĩa" nhờ vào sự phát triển của trí tuệ nhân tạo.

Theo ông Musk, người vừa nhận được lời hứa về khoản thưởng 1.000 tỷ USD, mặc dù vẫn còn những hạn chế về nguồn lực như điện năng và khối lượng vật chất, nhưng ở một thời điểm nào đó trong tương lai, tiền tệ sẽ trở nên hoàn toàn không còn nhiều ý nghĩa. Để minh họa cho tầm nhìn này, ông đã trích dẫn loạt tiểu thuyết khoa học viễn tưởng Culture của tác giả Iain Banks, được viết từ năm 1987 đến 2012.

CEO Elon Musk và CEO Jensen Huang trong Diễn đàn Đầu tư Mỹ-Saudi Arabia vừa qua

Ông Musk cho rằng những cuốn sách này giúp con người có được cảm nhận về một tương lai AI tích cực có thể trông như thế nào. Trong thế giới mà Banks mô tả, xã hội đã vượt qua được những nhu cầu vật chất cơ bản nhờ công nghệ tiên tiến, điều mà ông tin rằng chúng ta đang tiến gần đến.

Không chỉ dừng lại ở tiền bạc, ông Musk còn tuyên bố rằng công việc trong tương lai sẽ hoàn toàn là sự lựa chọn, giống như chơi thể thao hoặc video game. Ông so sánh điều này với việc trồng rau trong vườn nhà: "Khó hơn nhiều để trồng rau ở sân sau, nhưng một số người vẫn làm điều đó vì họ thích trồng rau. Đó chính là công việc sẽ trông như thế nào: tùy chọn."

Trong những tháng gần đây, ông Musk đã nhiều lần chia sẻ tầm nhìn của mình về tương lai với AI, đặc biệt là khả năng kết thúc nghèo đói trên toàn cầu. Tại cuộc họp cổ đông đầu tháng này, ông nhấn mạnh: "Mọi người thường nói về việc xóa bỏ nghèo đói, cung cấp chăm sóc y tế tuyệt vời cho mọi người. Thực ra chỉ có duy nhất một cách để làm điều đó, và đó là với robot Optimus."

Robot Optimus của Tesla, theo ông Musk, sẽ là chìa khóa để biến tầm nhìn này thành hiện thực. Khi AI và robot như Optimus loại bỏ tất cả công việc và làm cho tiền trở nên vô nghĩa, ông cho rằng chính phủ nên cung cấp một khoản thu nhập phổ quát cho mọi người.

Tuy nhiên, điều quan trọng là khoản thu nhập này không chỉ đơn thuần là thu nhập cơ bản phổ quát mà phải là thu nhập cao phổ quát. Trong cuộc trò chuyện với Joe Rogan hồi tháng 10, ông Musk giải thích: "Chúng ta sẽ có, trong kịch bản lành tính, thu nhập cao phổ quát. Bất kỳ ai cũng có thể có bất kỳ sản phẩm hoặc dịch vụ nào họ muốn."

Dù vậy, ông cũng không che giấu những thách thức trên con đường đến tương lai này. Ông cảnh báo rằng sẽ có rất nhiều chấn động và gián đoạn trong quá trình chuyển đổi. Sự thay đổi mang tính cách mạng này không phải là điều có thể xảy ra một cách êm đẹp và không đau đớn.

Sau khi mô tả bức tranh tương lai về sự vô nghĩa của tiền tệ, ông Musk đã có một khoảnh khắc hài hước với người đồng bàn. Ông nói: "Nhân tiện, buổi công bố kết quả kinh doanh của Nvidia là hôm nay." Ông Huang của Nvidia đáp lại với vẻ thú vị: "Vì tiền tệ đã trở nên không liên quan..." Hai CEO sau đó chạm chai nước Acqua Panna và cùng cười, tạo nên một khoảnh khắc nhẹ nhàng giữa những cuộc thảo luận sâu sắc về tương lai của nhân loại.