Elon Musk thừa nhận 'tự đào hố chôn mình' với Cybertruck: Khó kiếm lời, thép không gỉ quá phức tạp để sản xuất

Tesla phá vỡ quy tắc bằng cách sản xuất những chiếc xe bán tải bằng thép không gỉ siêu cứng - thứ không cần sơn, chống móp méo, lại tăng thêm vẻ ngoài đặc biệt. Tuy nhiên, việc chọn một thứ vật liệu siêu khó và hiếm như trên khiến quá trình ra mắt mẫu xe mới vốn đã khó nay lại càng thêm phức tạp.

Theo các chuyên gia cùng ngành, thép không gỉ rất khó uốn cong và tạo hình. Nó cũng cứng đến mức khó có thể làm phẳng và chính điều này đã làm gián đoạn kế hoạch tung ra mẫu xe chở khách mới đầu tiên sau hơn 3 năm của Tesla.

Tesla đặt mục tiêu bắt đầu giao những chiếc xe tải đầu tiên vào ngày 30 tháng 11 - cột mốc quan trọng mà hãng dự định đánh dấu bằng một sự kiện tại nhà máy gần Austin, Texas. Tuy nhiên, Giám đốc điều hành Elon Musk đã cảnh báo trong cuộc họp tháng 10 rằng Tesla sẽ gặp “những thách thức to lớn” cả trong việc tăng sản lượng Cybertruck lẫn kiếm tiền từ nó.

“Chúng tôi đã tự đào hố chôn mình với Cybertruck”, Musk nói.

Thép không gỉ hiếm khi được sử dụng cho thân xe, một phần vì nó khó uốn cong và đắt hơn các vật liệu truyền thống khác. Phía Tesla lựa chọn chỉ vì muốn tạo sự khác biệt.

Do các tấm bên ngoài Cybertruck không cần sơn, Tesla lên kế hoạch thực hiện quy trình hoàn thiện bề mặt đồng nhất, chà nhám hoặc đánh bóng để chúng thực sự trở nên hoàn hảo. Nếu thành công, đây sẽ là cột mốc đáng nhớ của Tesla trong thời điểm hãng này chứng kiến tốc độ tăng trưởng doanh số chậm lại.

“Thiết kế Cybertruck chịu ảnh hưởng một phần từ The Spy Who Loved Me. Khi còn là một đứa trẻ, tôi rất ngưỡng mộ khi nhìn thấy James Bond trong chiếc Lotus Esprit phóng xe từ trên bến tàu xuống nước, sau đó biến nó thành tàu ngầm chỉ với một nút bấm”, Elon Musk nói.

Hãng và các nhà đầu tư hiện đang trông cậy vào chiếc xe bán tải sản xuất bằng thép không gỉ để khơi dậy sự phấn khích mới cho thương hiệu. Hiện một số mẫu xe Tesla đã phải giảm giá để thu hút khách hàng.

Tuy nhiên, chi phí vượt mức với Cybertruck khiến không ít người lo lắng. Musk cho biết trong cuộc họp thu nhập tháng 10 rằng ông kỳ vọng hãng sẽ có thể sản xuất khoảng 250.000 xe bán tải mỗi năm, song chắc chắn, lộ trình này sẽ chậm do khâu thiết kế phức tạp.

“Dù khó sản xuất đến đâu, tôi nghĩ ông ấy vẫn sẽ cố gắng bán tất cả những gì mình có thể sản xuất”, một giám đốc điều hành từng làm việc tại Ford nói về Cybertruck của Musk. “Ở California, mọi người đều muốn những thứ mới nhất, hấp dẫn nhất. Cybertruck sẽ thu hút nhiều sự chú ý hơn một chiếc Lamborghini”.

Được tiết lộ lần đầu tiên vào năm 2019, Cybertruck được thiết kế với kiểu dáng góc cạnh, cứng cáp, thậm chí đủ sức chống đạn. Các giám đốc điều hành Tesla liên tục nhấn mạnh lợi ích của thép không gỉ, chẳng hạn như nó có khả năng chống ăn mòn nên công ty có thể loại bỏ một số bước sản xuất tốn kém.

Tuy nhiên, với một số nhân viên từng tham gia vào quá trình sản xuất Cybertruck, họ nhận thấy việc sử dụng thép không gỉ không hiệu quả. Những cánh cửa nâng theo chiều dọc rất phiền và đôi khi, khiến khách hàng khó chịu.

Được biết trước đó, Tesla đã làm việc với nhà sản xuất thép Aperam có trụ sở tại Luxembourg để phát triển một loại hợp kim tùy chỉnh cho Cybertruck. Vật liệu phải đáp ứng được các yêu cầu về độ bền và khả năng chống ăn mòn. Các biến số như kỹ thuật xử lý có thể ảnh hưởng đến vẻ ngoài của thép không gỉ.

Một nguồn tin cho biết Tesla sử dụng kim loại dày hơn cho Cybertruck bởi Musk muốn chiếc xe tải có khả năng chống đạn. Dĩ nhiên, quá trình sản xuất sẽ khó khăn hơn. Việc sửa chữa cũng được coi là trở ngại bởi không có nhiều cơ sở có kinh nghiệm xử lý thép không gỉ.

Xét tới tất cả những nhược điểm trên, những ưu điểm của thép không gỉ có vẻ chưa thật sự tương xứng. Tesla cũng chưa cho biết sẽ chinh phục những thách thức nói trên ra sao dù Cybertruck đã bắt đầu bước vào thời điểm lắp ráp.

“Cybertruck sinh ra vì nhiều lý do, phần lớn là để giảm số vốn đầu tư”, ông Jim Farley nói với Financial Times và cho biết thiết kế góc cạnh của Cybertruck giúp Tesla chế tạo mui xe chỉ từ một mảnh kim loại duy nhất. Điều này giúp hãng cắt giảm chi phí sản xuất đáng kể song lại “khó mở rộng quy mô”.

Ngày Cybertruck ra mắt vào năm 2019, Elon Musk cho biết Tesla muốn “thử điều gì đó khác biệt”. Việc sản xuất được ấn định vào năm 2021 song đến tận đầu năm ngoái, báo cáo cho biết các kỹ sư vẫn đang phải vật lộn với những vấn đề tưởng chừng như rất “cơ bản”. Tesla từ chối bình luận vào thời điểm đó.

“Đó là một con quái vật ấn tượng”, Philippe Houchois, một nhà phân tích ô tô tại Jefferies, nói và cho biết hệ thống lái cho phép mẫu xe này chuyển làn ở tốc độ cao vẫn rất mượt mà. “Nó rất thoải mái”.

Theo ông Philippe Houchois, việc Tesla sử dụng các miếng kim loại đúc thay vì tận dụng máy ép đắt tiền là một trong những nguyên nhân khiến việc sản xuất bị trì hoãn.

“Khi cảnh báo về những khó khăn trong sản xuất, Musk đã làm rõ điều mà chúng tôi nghi ngờ từ lâu”, Houchois nói với Financial Times. “Một thứ gì đó quá khác biệt sẽ luôn đi kèm rủi ro. Đây có thể là một cơn ác mộng đối với việc sản xuất”.

Ngoài ra, còn có ý kiến cho rằng Cybertruck, sau khi chậm tung ra thị trường 4 năm, sẽ khó có thể sinh lời trong vòng 18 tháng từ khi lên dây chuyền sản xuất. Ứng phó với những khó khăn hiện nay, tỷ phú Musk cho biết chiến lược của công ty vẫn sẽ là giảm giá sản phẩm.

