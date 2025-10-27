Elon Musk tiếp tục mất thêm 1 nhân tài: Tham vọng tái sinh X thành nền tảng quảng cáo hàng đầu đổ bể

John Nitti, một trong những gương mặt kỳ cựu của ngành truyền thông và quảng cáo Mỹ, vừa chính thức rời bỏ X Corp – công ty do Elon Musk sở hữu – sau chưa đầy một năm gắn bó. Thông tin này được Financial Times xác nhận, đánh dấu thêm một mắt xích nữa trong chuỗi những lãnh đạo cấp cao lần lượt rời khỏi X kể từ khi Musk tiếp quản nền tảng mạng xã hội này.

Trước khi đến X, Nitti từng là Giám đốc đầu tư quảng cáo của Verizon, với gần hai thập kỷ kinh nghiệm làm việc cùng các thương hiệu lớn như Omnicom và Zenith Media. Khi Elon Musk bổ nhiệm ông vào đầu năm 2025, giới quan sát tin rằng đây là nỗ lực quan trọng nhằm tái thiết niềm tin của các nhà quảng cáo – nhóm khách hàng đã rời bỏ nền tảng hàng loạt vì lo ngại về an toàn thương hiệu và sự bất ổn trong chính sách nội dung. Nitti được xem là người có khả năng đưa X trở lại vị thế của Twitter trước đây: một nền tảng hấp dẫn với giới tiếp thị và các thương hiệu toàn cầu.

Tuy nhiên, chỉ trong chưa đầy mười tháng, Nitti quyết định ra đi. Theo Financial Times, lý do xuất phát từ sự bất đồng ngày càng lớn với Elon Musk trong cách vận hành mảng quảng cáo. Musk được cho là can thiệp quá sâu vào các chiến lược mà Nitti và đội ngũ của ông muốn triển khai – từ việc siết chặt kiểm duyệt nội dung đến hạn chế định dạng quảng cáo.

Một số nguồn tin nội bộ tiết lộ rằng Nitti từng đề xuất chiến dịch “Brand Safety Rebuild” nhằm thu hút các tập đoàn như Disney và Coca-Cola quay lại nền tảng, nhưng sáng kiến này đã bị Musk bác bỏ vì “không phù hợp với tinh thần tự do ngôn luận” mà ông theo đuổi. Căng thẳng lên cao khi Musk liên tục yêu cầu đội ngũ quảng cáo phải “tăng gấp đôi doanh thu” trong khi cắt giảm nhân sự và ngân sách.

Sự ra đi của John Nitti xảy ra chỉ vài tháng sau khi Linda Yaccarino – cựu CEO X Corp rời công ty trong âm thầm. Cả hai từng được xem là bộ đôi có thể giúp Musk khôi phục niềm tin với giới quảng cáo, nhưng cuối cùng đều không thể làm việc lâu dài trong môi trường được mô tả là “nhiều biến động và thiếu quyền tự chủ”.

Reuters nhận định rằng sự ra đi của Nitti là “đòn giáng tiếp theo vào tham vọng tái sinh X thành nền tảng quảng cáo hàng đầu”, trong bối cảnh doanh thu quảng cáo của công ty đã sụt giảm nghiêm trọng.

Với Nitti, việc rời X có thể là lựa chọn tất yếu của một nhà quản trị từng quen làm việc với các tập đoàn lớn, nơi chiến lược quảng cáo dựa trên dữ liệu, tính ổn định và khả năng dự đoán. Còn với Musk, đây lại là lời nhắc rằng sự sáng tạo cực đoan và phong cách quản trị “siêu cá nhân” của ông – vốn hiệu quả trong các công ty công nghệ như Tesla hay SpaceX – có thể không phù hợp với thế giới quảng cáo, nơi thương hiệu đặt yếu tố uy tín và kiểm soát hình ảnh lên hàng đầu.

Được biết, khủng hoảng nhân sự tại X Corp đã trở nên rõ nét hơn bao giờ hết trong những tháng gần đây, khi hàng loạt lãnh đạo cao cấp ra đi, để lại dấu hỏi lớn về hướng đi và khả năng ổn định của tổ chức trong giai đoạn đầy biến động.

Từ đầu năm 2025, X liên tiếp mất đi các nhân sự chủ chốt: từ Giám đốc Truyền thông chỉ sau ba tháng tại vị, tới CEO Linda Yaccarino bất ngờ từ chức vào tháng 7, rồi mới nhất là việc John Nitti – Giám đốc Quảng cáo – rời công ty chỉ sau 10 tháng giữ chức.

Theo phân tích từ nhiều nguồn, nguyên nhân tình trạng này bao gồm: chiến lược thay đổi liên tục, môi trường làm việc căng thẳng dẫn tới kiệt sức, quyền quyết định tập trung vào Elon Musk thay vì đội ngũ điều hành, và áp lực phải tăng doanh thu quảng cáo trong khi thương hiệu và uy tín đang chịu tổn hại. Bài viết của The Irish Times nhận định: “Elon Musk bị ảnh hưởng bởi một làn sóng thoái lui nhân sự cấp cao do căng thẳng chiến lược.”

Từ góc nhìn tổ chức, tình trạng này không chỉ là sự mất mát cá nhân mà còn phản ánh “một cuộc khủng hoảng niềm tin nội bộ”. Khi mức độ luân chuyển lãnh đạo cao, các đội ngũ giữa công ty phải thường xuyên thích ứng với chiến lược mới, thay đổi nhân sự và văn hóa. Điều này làm xói mòn sự ổn định, làm suy yếu khả năng thực thi dài hạn và khiến khách hàng – trong trường hợp này là các nhà quảng cáo lớn – khó đặt cược vào nền tảng.

Theo: Financial Times, Reuters