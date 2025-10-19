Chiêu bài mới của Elon Musk: Tung ra một sản phẩm không tưởng, hàng triệu người "nửa mừng nửa lo"





SpaceX đã chính thức vén màn vệ tinh Starlink V3 thế hệ tiếp theo, đánh dấu một bước tiến lớn trong công nghệ băng thông rộng toàn cầu. Được thiết kế để cung cấp kết nối gigabit và bổ sung tổng dung lượng đường truyền xuống ấn tượng lên đến 60 terabit/giây (Tbps) cho mạng lưới Starlink, những vệ tinh mới này hứa hẹn sẽ mở rộng đáng kể cả tốc độ và phạm vi phủ sóng cho người dùng trên toàn thế giới.

Thông tin này được tiết lộ trong buổi phát trực tiếp chuyến bay thử nghiệm Starship lần thứ 11, tại đó SpaceX đã giới thiệu quy mô và sức mạnh của vệ tinh V3 mới và giải thích rõ lý do tại sao công ty chuyển đổi từ Falcon 9 sang Starship làm tên lửa đẩy.

Sự thay đổi kích thước giữa các thế hệ Starlink khiến dư luận ngạc nhiên. Mỗi vệ tinh V3 nặng tới 2.000kg, nặng hơn gấp ba lần so với các mẫu V2 Mini hiện tại (dưới 600kg) và nặng hơn gần bảy lần so với các mẫu V1 đời đầu (khoảng 300kg). Thiết kế mới tận dụng khả năng nâng khổng lồ của Starship, có thể triển khai tới 60 vệ tinh V3 mỗi lần phóng.

Theo SpaceX, vệ tinh V3 sẽ “mang lại kết nối gigabit cho người dùng và được thiết kế để bổ sung thêm 60 Tera-bit mỗi giây dung lượng đường truyền xuống cho mạng Starlink”.

Mỗi vệ tinh V3 được cho là có khả năng đạt băng thông tải xuống 1.000 Gbps và tải lên 200 Gbps, nhanh hơn gấp mười lần so với các thế hệ trước. Những nâng cấp này sẽ giúp giảm tắc nghẽn và cải thiện độ tin cậy, đặc biệt là ở những khu vực có nhu cầu cao, nơi mật độ người dùng đã gây áp lực lên mạng lưới hiện có.

Việc SpaceX chuyển đổi từ Falcon 9 sang hệ thống Starship là một bước đi cần thiết để triển khai đội tàu V3. Khả năng tải trọng lớn hơn của Starship không chỉ cho phép nhiều vệ tinh hơn trên mỗi chuyến bay mà còn cho phép phóng các thiết bị nặng hơn, mạnh mẽ hơn nhiều. Như PCMag đã lưu ý, buổi phát trực tiếp mới nhất của công ty đã cho thấy Starship đóng vai trò thiết yếu như thế nào trong việc xử lý quy mô của thế hệ tiếp theo này.

Với Starship, mỗi nhiệm vụ đều bổ sung thêm một lượng lớn năng lực mạng mới, giúp tầm nhìn ban đầu của Elon Musk về mạng băng thông rộng tốc độ cao toàn cầu trở nên gần hơn với thực tế.

Các vệ tinh V3 mới dự kiến sẽ bắt đầu được triển khai vào đầu năm 2026, mở ra kỷ nguyên mà Starlink có thể thực sự cạnh tranh với các mạng băng thông rộng mặt đất. Kiến trúc tiên tiến của vệ tinh này nhằm mục đích khắc phục các vấn đề tồn đọng như tốc độ chậm theo khu vực và khoảng cách phủ sóng khiến một số người dùng khó chịu.

Tuy nhiên, SpaceX lưu ý rằng có thể cần phần cứng người dùng mới để tận dụng tối đa tốc độ gigabit và khả năng mở rộng mà vệ tinh V3 mang lại.

Mặc dù các vệ tinh mới mang lại nhiều năng lượng và khả năng hơn, chúng cũng đặt ra những thách thức mới, đặc biệt là về tính bền vững. Khối lượng lớn của mỗi vệ tinh V3 đồng nghĩa với việc phải đốt cháy nhiều vật liệu hơn một cách an toàn khi quay trở lại khí quyển vào cuối vòng đời của chúng. SpaceX khẳng định, giống như các thế hệ trước, các mô hình V3 được thiết kế để phân hủy hoàn toàn khi quay trở lại khí quyển, giảm thiểu nguy cơ mảnh vỡ rơi xuống Trái đất.

Tuy nhiên, với hàng nghìn vệ tinh dự kiến sẽ bay vào quỹ đạo, việc quản lý rác vũ trụ vẫn là mối quan tâm ngày càng tăng của các cơ quan quản lý và vũ trụ trên toàn thế giới.