Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Em gái chân dài 19 tuổi của thủ môn Lâm Tây debut làm người mẫu, nhan sắc và thần thái gây chú ý trên sàn catwalk

Theo Tú Tú | 20-04-2026 - 09:14 AM | Lifestyle

Mới đây, cộng đồng mạng Việt Nam đang xôn xao trước hình ảnh hotgirl Đặng Thanh Giang - em gái của thủ môn Đặng Văn Lâm - chính thức bước chân vào con đường người mẫu chuyên nghiệp.

Sự xuất hiện đầy ấn tượng của cô nàng Đặng Thanh Giang - em gái của thủ thành Lâm Tây - trên sàn catwalk mới đây không chỉ thu hút sự chú ý của giới mộ điệu mà còn chiếm trọn spotlight của sự kiện bởi nhan sắc và thần thái "vạn người mê".

Em gái thủ môn Lâm Tây ra mắt với tư cách người mẫu

Có thể thấy, dù chỉ mới lần đầu ra mắt với tư cách một người mẫu, hotgirl 19 tuổi Đặng Thanh Giang đã vô cùng tự tin với những sải bước chuyên nghiệp trên sàn diễn thời trang. Cô nàng diện bộ trang phục dancesport năng động nhưng không kém phần quyến rũ với chiếc áo yếm gợi cảm và chân váy ngắn màu xanh xám khoe triệt để đôi chân dài và vòng eo nhỏ xíu, vóc dáng cuốn hút. Đôi boot đen cao cổ và chiếc kính râm phá cách trên đầu là những phụ kiện giúp hoàn thiện vẻ ngoài cá tính và sành điệu của Thanh Giang.

Gương mặt lai Nga-Việt của em gái Văn Lâm nhanh chóng trở thành tâm điểm của sự chú ý. Đôi mắt to, sâu, nụ cười rạng rỡ và sống mũi cao thanh tú giúp cô nàng dễ dàng "hút hồn" người đối diện. Đặc biệt, thần thái tự tin, bản lĩnh của cô nàng khi sải bước trên sàn catwalk đã cho thấy sự chuyên nghiệp và tiềm năng của một "ngôi sao" tiềm năng mới.

Nhan sắc ngọt ngào của Đặng Thanh Giang tuổi 19

Em gái chân dài của thủ môn Lâm tây chiếm trọn spotlight nhờ visual toả sáng, chân dài và body cuốn hút

Quyết định bước chân vào con đường người mẫu của Đặng Thanh Giang nhận được sự ủng hộ tuyệt đối từ gia đình. Bố của thủ môn Đặng Văn Lâm, ông Đặng Sơn, đã không giấu nổi sự tự hào khi chia sẻ trên về khoảnh khắc con gái chính thức bắt đầu hành trình chinh phục sàn catwalk: "Những bước chân đầu tiên thơ dại của con, trên con đường mà con hằng mơ ước, chúc con vững bước và thành công con nhé!".

Lời nhắn gửi ấm áp và đầy tin tưởng của ông Đặng Sơn không chỉ là nguồn động lực lớn lao cho Thanh Giang mà còn cho thấy tình đoàn kết và sự quan tâm lẫn nhau của gia đình Đặng Văn Lâm. Sự xuất hiện của em gái Văn Lâm trên sàn catwalk chắc chắn sẽ còn tiếp tục là chủ đề được quan tâm trong thời gian tới, và người hâm mộ đang rất mong chờ những bước tiến xa hơn của cô nàng trên con đường người mẫu.

Em gái Văn Lâm nhận được nhiều sự chú ý khi làm người mẫu

Theo Tú Tú

Đời sống pháp luật

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Vượt qua Mỹ và Úc, một công trình kiến trúc của Việt Nam bất ngờ lọt top 15 đẹp nhất thế giới Nổi bật

Mỹ nhân VTV thông báo nghỉ việc sau cú "đánh úp" bằng 1 đám cưới với thiếu gia, nhà chồng to như cung điện Nổi bật

Rời phố về Hội An, gia đình 4 người “đóng gói” tiện nghi chung cư vào nhà vườn: Khoảng sân nhỏ nhưng đổi lại bình yên lớn

09:05 , 20/04/2026
Em bé trong "Cánh đồng hoang" từng nuôi ước mơ điện ảnh, giờ là tỷ phú nhà nông

08:55 , 20/04/2026
Lời khuyên đến các gia đình đang trồng cây chuối

08:50 , 20/04/2026
Cận cảnh mẫu đồng hồ mỏng kỷ lục chỉ 0,82cm nhưng làm được 1 điều cực hiếm thấy

08:34 , 20/04/2026

    Địa chỉ: Tầng 21 Tòa nhà Center Building. Số 01, phố Nguyễn Huy Tưởng, phường Thanh Xuân, thành phố Hà Nội

    Điện thoại: 024 7309 5555 Máy lẻ 292. Fax: 024-39744082

    Email: info@cafef.vn | Hotline: 0926 864 344

    Chịu trách nhiệm nội dung: Ông Nguyễn Thế Tân

    Liên hệ quảng cáo

    Hotline:

    Email: doanhnghiep@admicro.vn

    Chat với tư vấn viên

    Công ty Cổ phần VCCorp

    © Copyright 2007 - 2026 - Công ty Cổ phần VCCorp.

    Giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp trên mạng số 2216/GP-TTĐT do Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nội cấp ngày 10 tháng 4 năm 2019.

    Chính sách bảo mật
    Trở lên trên