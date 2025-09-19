Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

"Em gái chị Cẩm Ly hiện đang sống ở tòa nhà của ông Trump tại New York"

19-09-2025 - 10:20 AM | Lifestyle

"Như ca sĩ Hà Phương em gái chị Cẩm Ly hiện đang sống ở tòa nhà của ông Trump tại New York đó" – Quang Lê nói.

Mới đây, ca sĩ Quang Lê và danh hài Thúy Nga đã có buổi gặp gỡ ăn uống cùng nhau. Trong lúc ăn, Quang Lê nói chuyện vui vẻ, bàn chuyện mua vé số và vô tình tiết lộ giá nhà của ca sĩ Hà Phương em gái Cẩm Ly. Anh nói: "Ngày mai sẽ nổ xổ số trị giá tới 1,7 tỷ đô ở Mỹ nên tôi đang mong chờ. Xổ số này bao tuần rồi chưa có người trúng, lát tôi sẽ mua thử một vé số xem ra sao.

"Em gái chị Cẩm Ly hiện đang sống ở tòa nhà của ông Trump tại New York"- Ảnh 1.

Quang Lê

Tôi mà trúng xổ số là tôi sẽ mua ngay một căn biệt thự 50 triệu đô trên đồi để ở. Giống như vợ chồng chị Bích Tuyền và anh Gerrard Williams cũng ở biệt thự mấy chục triệu đô. Hay như ca sĩ Hà Phương em gái chị Cẩm Ly hiện đang sống ở tòa nhà của ông Trump tại New York đó, gọi là tháp Trump. Căn nhà Hà Phương đang ở tính theo tỷ giá bây giờ khoảng 100 triệu đô tương đương 2600 tỷ đồng.

Nếu tôi trúng xổ số thì tôi cũng mua một căn 100 triệu đô như thế vì ở an toàn, có bảo vệ, đầy đủ hết".

Rất nhiều khán giả sau khi nghe xong tiết lộ của Quang Lê đều trầm trồ về sự giàu có, chịu chơi của vợ chồng ca sĩ Hà Phương, tỷ phú Chính Chu.

"Em gái chị Cẩm Ly hiện đang sống ở tòa nhà của ông Trump tại New York"- Ảnh 2.

Vợ chồng Hà Phương.

Hà Phương là một trong ba chị em ca sĩ nổi tiếng của Việt Nam, cùng với Cẩm Ly và Minh Tuyết. Từ những năm 1990, cô đã được khán giả yêu mến bởi chất giọng ngọt ngào, sâu lắng và phong cách biểu diễn duyên dáng. Những ca khúc gắn liền với tên tuổi của Hà Phương có thể kể đến như: Hoa cau vườn trầu và Chiếc xuồng.

Năm 2000, Hà Phương sang Mỹ định cư và kết hôn với tỷ phú Chính Chu, một doanh nhân gốc Việt thành đạt ở Phố Wall. Mặc dù không còn hoạt động nghệ thuật sôi nổi như trước, cô vẫn thỉnh thoảng ra mắt các sản phẩm âm nhạc để phục vụ khán giả và thỏa mãn đam mê ca hát.

Hà Phương được khán giả ngưỡng mộ nhờ đời sống hôn nhân viên mãn, hạnh phúc bên chồng tỷ phú. Cô và chồng hiện sinh sống tại New York, thi thoảng về Việt Nam thăm gia đình. Hà Phương tập trung thời gian chăm lo gia đình, tuy nhiên, thi thoảng nữ ca sĩ vẫn đi hát hoặc tham gia một số chương trình cho đỡ nhớ nghề.

Em gái Cẩm Ly lên tiếng thông tin ly hôn chồng tỷ phú đô la

Theo Tùng Ninh

Thanh niên Việt

