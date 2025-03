Em gái quốc dân IU: Từ "thánh trợn" bị khán giả ghét bỏ đến "nữ hoàng nước mắt" diễn hay nhức nhối

IU (tên thật: Lee Ji Eun) là một giọng ca tài năng của giới âm nhạc Hàn. Là một trong những nữ ca sĩ hàng đầu Hàn Quốc, IU không chỉ chinh phục khán giả bằng giọng hát đầy cảm xúc mà còn kiên trì theo đuổi sự nghiệp diễn xuất. Tuy nhiên, hành trình từ một idol bị chê diễn dở đến một diễn viên được công nhận không hề dễ dàng. Với bộ phim mới When Life Gives You Tangerines, IU đang chứng minh sự trưởng thành rõ rệt trong diễn xuất, khiến khán giả thay đổi cái nhìn về cô.

Từ thần tượng bị chê diễn xuất suốt 10 năm

IU là một giọng ca tài năng được công nhận sớm trong làng nhạc Hàn Quốc, nhưng khi bước vào lĩnh vực diễn xuất, cô lại đối diện với không ít khó khăn. Dù được giao nhiều vai chính từ những ngày đầu, IU vẫn chưa thể thuyết phục được khán giả về khả năng nhập vai. Diễn xuất của cô thường bị nhận xét là cứng nhắc, biểu cảm thiếu tự nhiên, thậm chí còn bị gán mác “bình hoa di động”. Không ít người đặt câu hỏi liệu IU có đủ thực lực để theo đuổi con đường diễn xuất hay chỉ đang tận dụng danh tiếng để có cơ hội xuất hiện trên màn ảnh.

Khởi đầu với Dream High (2011), IU vào vai Kim Pil Sook – một nữ sinh trung học nhút nhát nhưng có ước mơ cháy bỏng trở thành ca sĩ. Theo Chosun Ilbo, thời điểm đó, IU chưa đủ tự tin để lấn sân sang diễn xuất. Chính yếu tố âm nhạc trong nhân vật đã khiến cô quyết định nhận vai. IU thể hiện sự nỗ lực bằng cách chấp nhận hóa trang để trông kém sắc hơn, nhưng điều đó không thể khỏa lấp hạn chế về kỹ năng diễn xuất. Cô vẫn bị đánh giá là thiếu cảm xúc, chưa thể truyền tải được nội tâm nhân vật một cách chân thực.

Vai diễn đầu tay của IU bị chê thiếu cảm xúc.

Đến năm 2015, IU mới có cơ hội thử sức với một dạng vai cá tính hơn trong Producers. Cô vào vai Cindy – một ca sĩ thần tượng xinh đẹp nhưng kiêu ngạo, có phần lạnh lùng. Bộ phim quy tụ dàn diễn viên tên tuổi như Cha Tae Hyun, Gong Hyo Jin và Kim Soo Hyun, thu hút sự quan tâm lớn từ công chúng. Tuy nhiên, giữa những cái tên gạo cội, diễn xuất của IU lại trở thành điểm gây tranh cãi. Trên diễn đàn Pann, một bài viết có tiêu đề “Đừng bênh vực cho diễn xuất của IU” đã thu hút nhiều bình luận chỉ trích. Nhiều khán giả cho rằng IU không đủ khả năng để đảm nhận những vai diễn có nội tâm phức tạp, biểu cảm của cô vẫn cứng nhắc và thiếu cảm xúc cần thiết.

Những ý kiến tiêu cực lên đến đỉnh điểm khi IU tham gia Moon Lovers: Scarlet Heart Ryeo (2016) – một dự án cổ trang lớn của đài SBS. Đóng cặp cùng những nam diễn viên đình đám như Lee Jun Ki và Kang Ha Neul, IU vào vai nữ chính Hae Soo, một cô gái xuyên không về thời Goryeo và vướng vào mối tình phức tạp với các hoàng tử. Đây là vai diễn đòi hỏi sự thể hiện nội tâm mạnh mẽ, nhưng IU lại bị đánh giá là chưa đủ sức truyền tải cảm xúc. Những phân cảnh bi thương của cô bị nhận xét là thiếu tự nhiên, gượng gạo và không tạo được sự đồng cảm. Cộng đồng mạng không ngừng chỉ trích, thậm chí có ý kiến cho rằng IU là “hố đen” của bộ phim, kéo tụt chất lượng tác phẩm.

IU là điểm trừ lớn nhất của Moon Lovers.

Không ít khán giả đặt câu hỏi vì sao cô vẫn tiếp tục được giao vai chính trong các dự án lớn dù diễn xuất còn nhiều hạn chế. Đây có thể nói là giai đoạn khó khăn nhất trong sự nghiệp diễn xuất của IU, khi cô phải đối diện với làn sóng chỉ trích nặng nề và những hoài nghi từ cả khán giả lẫn giới chuyên môn.

Đến những vai diễn đầy tỏa sáng

Sau một thập kỷ bị hoài nghi, IU không còn là cái tên gắn liền với những vai diễn nhạt nhòa và biểu cảm gượng gạo. Thay vì an toàn với hình tượng nữ chính ngọt ngào, cô quyết liệt rũ bỏ định kiến để theo đuổi những nhân vật có chiều sâu, giàu nội tâm và đòi hỏi kỹ năng diễn xuất thực thụ.

Năm 2018, IU khiến giới phê bình lẫn khán giả phải nhìn mình bằng một con mắt khác với My Mister – tác phẩm mang màu sắc u tối và đầy tính nhân văn. Vào vai Ji An, một cô gái trẻ sống trong tuyệt vọng, chịu đựng bạo lực và gánh nặng cơm áo, IU không còn là ca sĩ thần tượng chập chững đóng phim ngày nào. Cô lột tả xuất sắc sự câm lặng đau đớn, ánh mắt trống rỗng và những dằn vặt nội tâm của nhân vật, khiến khán giả ám ảnh theo từng cảnh quay. Không còn những nét diễn cứng nhắc, thiếu tự nhiên của quá khứ, IU chứng minh mình có thể truyền tải những cung bậc cảm xúc tinh tế mà không cần đến lời thoại. My Mister không chỉ mang lại cho IU cơn mưa lời khen mà còn đánh dấu bước ngoặt lớn trên hành trình khẳng định bản thân ở lĩnh vực diễn xuất.

My Mister đánh dấu sự lột xác của IU trong diễn xuất.

Sau cú lột xác trong My Mister, IU tiếp tục thử sức với một nhân vật gai góc hơn trong Hotel Del Luna (2019). Jang Man Wol – bà chủ khách sạn ma quái, quyền lực, sang chảnh nhưng chất chứa những vết thương lòng – là một hình tượng đầy thử thách. IU phải cân bằng giữa sự kiêu kỳ, lạnh lùng và những khoảnh khắc yếu đuối, xót xa. Trước đây, IU từng bị chê là "robot diễn xuất", nhưng với vai Jang Man Wol, cô đã biến hóa linh hoạt giữa hài hước, lãng mạn và bi thương một cách thuyết phục. Bộ phim nhanh chóng trở thành hiện tượng, ghi danh vào top 10 phim truyền hình có rating cao nhất năm 2019.

Sự đột phá của IU được ghi nhận khi cô nhận đề cử Nữ diễn viên xuất sắc mảng truyền hình tại Baeksang Arts Awards 2020 – giải thưởng danh giá bậc nhất Hàn Quốc. Lần đầu tiên, một ca sĩ thần tượng lấn sân diễn xuất có thể tranh giải Thị hậu cùng những tên tuổi lão làng như Kim Hee Ae, Kim Hye Soo, Gong Hyo Jin, Son Ye Jin. Dù không giành chiến thắng, việc góp mặt trong danh sách đề cử đã là lời khẳng định mạnh mẽ rằng IU không còn là một "bình hoa di động".

Với vai Jang Man Wol, IU đã biến hóa linh hoạt giữa hài hước, lãng mạn và bi thương một cách thuyết phục.

Không dừng lại ở mảng truyền hình, IU bước chân vào địa hạt điện ảnh với Broker (2022), bộ phim được chọn tranh giải tại Liên hoan phim Cannes. Dù phản ứng của khán giả Hàn Quốc vẫn còn nhiều tranh cãi, không thể phủ nhận rằng IU đã dám bước ra khỏi vùng an toàn, thử sức với những vai diễn đòi hỏi diễn xuất nội tâm sâu sắc hơn.

Từ một diễn viên từng bị dè bỉu, IU đã viết lại câu chuyện của mình trên màn ảnh. Cô không còn là một idol lấn sân đầy hoài nghi, mà là một nữ diễn viên thực thụ, sẵn sàng thử thách bản thân và để lại dấu ấn riêng trong lòng khán giả.

Có mội IU đầy cảm xúc trong When Life Gives You Tangerines

Nếu như My Mister và Hotel Del Luna đã đánh dấu bước chuyển mình mạnh mẽ của IU trên màn ảnh nhỏ, thì When Life Gives You Tangerines chính là tác phẩm khẳng định vị thế của cô trong làng điện ảnh Hàn Quốc. Không còn là một thần tượng bị hoài nghi về diễn xuất, IU giờ đây thực sự hóa thân vào nhân vật, mang đến những tầng lớp cảm xúc chân thật và ám ảnh.

Sự tiến bộ của IU không chỉ nằm ở cách cô thể hiện nỗi đau, mà còn ở sự tiết chế, kiểm soát cảm xúc và khả năng xây dựng chiều sâu tâm lý cho nhân vật. Trong những phân đoạn đầy day dứt, IU không cần đến những biểu cảm gồng gượng hay lối diễn xuất cường điệu, mà thay vào đó là những ánh mắt trống rỗng, giọng nói nghẹn lại cùng những khoảng lặng đầy sức nặng. Chính sự tinh tế này đã giúp IU khắc họa một nhân vật chân thực đến mức khán giả có cảm giác như đang chứng kiến nỗi đau của một con người thật sự, chứ không chỉ là một màn trình diễn trên màn ảnh.

When Life Gives You Tangerines chính là tác phẩm khẳng định vị thế của IU trong làng điện ảnh Hàn Quốc.

Trong những tập mới nhất, IU gây chấn động với màn thể hiện xuất sắc khi nhân vật của cô phải trải qua nỗi đau mất con. Đây là một trong những phân đoạn thử thách nhất trong sự nghiệp diễn xuất của IU, đòi hỏi cô không chỉ thể hiện sự đau đớn về mặt thể xác mà còn phải lột tả toàn bộ sự sụp đổ về tinh thần. Nhiều khán giả nhận xét rằng, ánh mắt thất thần, giọng nói vỡ vụn cùng từng cử chỉ run rẩy của IU trong cảnh quay này đã chạm đến trái tim người xem, khiến họ cảm nhận được nỗi tuyệt vọng của nhân vật một cách chân thực nhất.

Không chỉ khán giả Hàn Quốc mà người xem quốc tế, đặc biệt là khán giả Việt Nam, cũng không ngần ngại dành lời khen cho diễn xuất của IU trong bốn tập mới của When Life Gives You Tangerines. Cộng đồng mạng cho rằng IU không còn "diễn" mà đã thực sự "sống" trong nhân vật của mình, dù cho cả IU lẫn bạn diễn của cô - Park Bo Gum đều chưa lập gia đình. Điều này cho thấy sự nhập vai thuyết phục của IU, khi cô có thể thể hiện được những cảm xúc mà bản thân chưa từng trải qua ngoài đời thực.

IU không còn "diễn" mà đã thực sự "sống" trong nhân vật của mình.

Từ một diễn viên từng bị xem là “hố đen” của phim ảnh, IU giờ đây đã có thể chinh phục trái tim khán giả bằng diễn xuất tinh tế và đầy cảm xúc. When Life Gives You Tangerines không chỉ là một bộ phim thành công mà còn là minh chứng rõ ràng nhất cho sự trưởng thành trong diễn xuất của IU – một nữ diễn viên đầy cảm xúc, sâu sắc và hoàn toàn xứng đáng với những cơ hội lớn hơn trên màn ảnh rộng.