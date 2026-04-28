Em trai chú rể Campuchia lên tiếng nhưng sau đó vội vàng đính chính: Chuyện gì xảy ra với cô dâu Tây Ninh vậy?

Mới đây, cộng đồng mạng không khỏi xôn xao trước thông tin cặp đôi "cô dâu Tây Ninh và chú rể Campuchia" trong đám cưới đình đám đã chính thức "đường ai nấy đi" chỉ sau 3 tháng chung sống.

Sự việc bắt đầu khi cư dân mạng phát hiện những dấu hiệu bất thường trên trang cá nhân của cả hai. Trong khi Nguyễn Duyên (SN 2005, Tây Ninh) có những động thái ngầm xác nhận trục trặc tình cảm thì chú rể Long Hour (SN 2007, Campuchia) đã ẩn toàn bộ hình ảnh liên quan đến vợ và đám cưới.

Phát ngôn gây tranh cãi của người thân chú rể

Ngay khi tin đồn nổ ra, sự chú ý của dư luận đổ dồn vào trang cá nhân của một người đàn ông được cho là em trai chú rể Long Hour. Tại đây, hàng loạt bình luận từ người dùng mạng Việt Nam đã xuất hiện để tìm kiếm câu trả lời.

Đáng chú ý, người này từng có phát ngôn gây tranh cãi: "Không phải lỗi của anh tôi mà do Duyên không yêu anh tôi". Câu trả lời này lập tức vấp phải sự phản ứng gay gắt từ dư luận. Nhiều người đặt lên bàn cân so sánh cách hành xử giữa hai bên gia đình. Trong khi Nguyễn Duyên và gia đình nhà gái ra sức đính chính, bảo vệ nhà trai khỏi những tin đồn tiêu cực và khẳng định ba cô tiễn con rể về nước còn bịn rịn, thì phía người thân chú rể lại có phát ngôn dễ gây hiểu lầm, đẩy lỗi lầm về phía cô gái.

Trước áp lực bủa vây và những câu hỏi liên tục từ cộng đồng mạng, người đàn ông này sau đó đã phải lên tiếng đính chính: "Xin lỗi tôi không biết câu chuyện giữa Long Hour và Duyên. Họ yêu nhau bình thường, chỉ là khác nước, khác ngôn ngữ nên khó giao tiếp".

Cô dâu Tây Ninh: Chia tay trong sự sòng phẳng

Tối ngày 27/4, Nguyễn Duyên đã chính thức livestream để làm rõ toàn bộ sự việc trước hơn 200.000 người theo dõi. Cô xác nhận cả hai đã quyết định dừng lại do bất đồng quan điểm, khác biệt về ngôn ngữ và văn hóa sống sau một thời gian chung sống thực tế.

Nguyễn Duyên nhấn mạnh: "Trong chuyện này không ai có lỗi cả. Yêu nhau là một chuyện, nhưng khi cưới và sống chung là chuyện khác". Cô cũng phủ nhận mọi tin đồn về xích mích giữa hai bên gia đình. Minh chứng là việc ba ruột cô vẫn đích thân chở con rể cũ ra xe về nước và thường xuyên gọi điện hỏi thăm.

Đặc biệt, vấn đề tài sản sau khi chia tay được cô dâu Tây Ninh công khai minh bạch. Theo đó, gia đình cô đã hoàn trả toàn bộ sính lễ từ phía nhà trai, bao gồm: 2,6 tỷ tiền nạp tài, toàn bộ vàng vòng, kim cương và ngay cả bó hoa cưới trị giá 200 triệu đồng. Phía nhà gái cũng đã gửi lại số tiền 7,8 tỷ đồng mà ba chồng từng cho hai con làm vốn đầu tư. Ngược lại, Long Hour cũng không giữ lại chiếc xe ô tô hay nhẫn kim cương mà nhà gái đã tặng.

Có thể thấy, dù xuất hiện những phát ngôn gây nhiễu từ người thân xung quanh, nhưng thái độ của hai nhân vật chính và hai bên gia đình vẫn giữ được sự văn minh, sòng phẳng đáng ghi nhận. Việc dừng lại một mối quan hệ có yếu tố khác biệt về văn hóa và ngôn ngữ khi nhận thấy không còn phù hợp là quyết định cá nhân cần được tôn trọng.

Hiện tại, Nguyễn Duyên mong muốn cộng đồng mạng ngừng những bình luận tiêu cực (toxic) nhắm vào gia đình hai bên để người trong cuộc sớm ổn định lại cuộc sống.