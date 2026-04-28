Khánh Vy xác định sẽ đi theo con đường MC đến khi nào?

MC Khánh Vy là cái tên luôn nhận được nhiều sự chú ý, không chỉ trên truyền hình mà còn trên MXH. Mới 27 tuổi, cô đã sở hữu quá trình làm nghề đáng nể với nhiều năm kinh nghiệm dẫn chương trình, xuất hiện ở loạt sân khấu lớn và trở thành gương mặt quen thuộc với khán giả trẻ.

Khánh Vy cũng tạo ấn tượng với hình ảnh chỉn chu, hiện đại, giao tiếp tốt và có khả năng kết nối với nhiều nhóm khán giả khác nhau. Với nhiều người, cô nàng dường như đang đi đúng đường để tiếp tục phát triển lâu dài với nghề MC. Tuy nhiên, chính cô từng chia sẻ một điều khá bất ngờ rằng mục tiêu tương lai không phải là lĩnh vực truyền hình.

Chia sẻ trên Vietnamnet vào tháng 10/2023 về kế hoạch sự nghiệp khi được hỏi “xác định sẽ đi theo con đường MC đến khi nào”, MC Khánh Vy cho biết mục tiêu lâu dài của cô là học cao hơn và làm trong lĩnh vực giáo dục, bằng học bổng hoặc tự tích lũy chi phí.

“Rất khó để nói cụ thể mình sẽ như thế nào trong một khoảng thời gian như nào. Sau này, tôi nghĩ mình muốn học cao hơn nữa để làm trong lĩnh vực giáo dục. Đó là mục tiêu mà tôi muốn làm trong tương lai.

Sau khi tốt nghiệp đại học, tôi xin học bổng nước ngoài học Thạc sĩ. Nhưng sau đó, tôi có cơ hội được dẫn Olympia nên dù đỗ vẫn phải tạm dừng ước mơ du học để hoàn thiện vai trò MC.

Nhiều người hỏi tôi vì sao lại quyết định như vậy nhưng tôi chỉ nghĩ, mọi người đã tin tưởng, giao trọng trách mình không thể vì chuyện cá nhân mà bỏ dở.

Tôi cũng biết cơ hội dẫn Đường lên đỉnh Olympia quý giá như thế nào với mình. Đó có thể là cơ hội chỉ đến 1 lần. Quyết định nào cũng khiến mình nuối tiếc. Tôi ra đi hay ở lại cũng vậy. Khi đã quyết điều gì tôi đều biết nó có hai mặt nên sẽ thuận theo quyết định của mình mà không thấy hối hận.

Trong tương lai gần, nếu đủ điều kiện thuận lợi, tôi sẽ cố gắng xin học bổng. Nếu không, tôi sẽ đi làm gom tiền tự bỏ vốn đi học” - Khánh Vy chia sẻ.

Cũng trong tháng 10/2023, ngay trước thềm Chung kết Đường Lên Đỉnh Olympia 2023, Khánh Vy chia sẻ trên Phụ nữ mới về phản ứng từ khán giả với cách dẫn chương trình của cô và cách vượt qua được áp lực khi nhận về các ý kiến trái chiều.

Khánh Vy cho biết lần đầu dẫn trực tiếp Chung kết Đường Lên Đỉnh Olympia vào năm 2022 vẫn còn nhiều thiếu sót như nói vấp, lộ rõ hồi hộp nên chưa thật sự hài lòng. Dù buồn khi nhận lời chê, cô luôn trân trọng góp ý của khán giả và xem đó là động lực để hoàn thiện bản thân. Nữ MC luôn coi nghề dẫn là công việc phục vụ và lấy áp lực từ khán giả làm động lực để tiến về phía trước.

"Như mình từng luôn nói, bản thân nghĩ công việc MC giống như làm dịch vụ mà làm dịch vụ thì khách hàng phải là thượng đế. Với mình, khách hàng là người thầy, người mà mình khao khát có thể phục vụ tốt nhất. Áp lực từ khán giả cũng chính là động lực của mình. Mình có buồn nhưng không cho phép bản thân lún sâu vào tiêu cực quá lâu và phải học cách đứng dậy. Bởi mình biết cái gì đã qua rồi thì hãy cho qua, nếu mình cứ lún sâu thì mình chỉ đi lùi thôi và mình phải luôn hướng về phía trước” - Khánh Vy nói.

Khánh Vy có tên đây đủ là Trần Khánh Vy, sinh năm 1999. Năm 2016, Khánh Vy là nữ sinh trường THPT chuyên Phan Bội Châu (Nghệ An) và bất ngờ nổi rần rần trên mạng xã hội với video nói giọng nhiều ngôn ngữ khác nhau (Thái, Trung, Hàn, Ý, Anh, Nhật, Việt).

Từ đó, danh xưng "hot girl 7 thứ tiếng" cũng gắn liền với cô nàng này. Cũng trong năm đó Khánh Vy tốt nghiệp kỳ thi THPT quốc gia và chọn Học viện Ngoại giao. Đến năm 2020, cô tốt nghiệp loại Giỏi.

Sau khi tốt nghiệp, cô chuyển hướng sang lĩnh vực truyền thông, trở thành MC và nhà sáng tạo nội dung. Khán giả đại chúng biết đến Khánh Vy nhiều hơn qua các chương trình về ngoại ngữ như IELTS Face-Off, IELTS On The Go, hay vai trò MC của Đường Lên Đỉnh Olympia.

Khánh Vy phát triển song song nền tảng cá nhân trên YouTube, Facebook, TikTok với nội dung xoay quanh học tập, kỹ năng và lối sống tích cực. Đây cũng là nguồn giúp cô xây dựng tệp khán giả trẻ ổn định, đồng thời tạo ra thu nhập đáng kể.

Sau đó Khánh Vy tiếp tục ghi dấu với học bổng toàn phần bậc Thạc sĩ từ Chính phủ Anh nhưng sau đó lại không đi học, tiếp tục làm MC. Hiện tại Khánh Vy đang theo học Thạc sĩ tại Học viện Ngoại giao.