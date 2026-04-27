Quán cà phê rực đỏ cờ Tổ quốc thu hút giới trẻ check-in

Theo Diệu Nhi | 27-04-2026 - 23:27 PM | Lifestyle

Những ngày này, các quán cà phê được trang trí nổi bật bằng sắc đỏ của cờ Tổ quốc đang trở thành điểm đến thu hút đông đảo bạn trẻ đến tham quan, chụp ảnh và lưu giữ những khoảnh khắc ý nghĩa. Không gian quán được phủ kín bởi màu đỏ chủ đạo, những lá cờ đỏ sao vàng, băng rôn, tiểu cảnh và nhiều góc trang trí mang đậm tinh thần tự hào dân tộc.

Các góc chụp ảnh được bài trí công phu, kết hợp giữa nét hiện đại của không gian cà phê với những biểu tượng quen thuộc như cờ đỏ sao vàng, nón lá... tạo nên một không gian giàu cảm xúc và niềm tự hào.

Sự xuất hiện của những không gian quán cà phê mang sắc màu Tổ quốc cho thấy xu hướng mới trong cách người trẻ hưởng ứng và lan tỏa các giá trị dân tộc.

Thiếu nữ mặc áo dài check-in chào mừng những ngày lễ kỷ niệm lớn của đất nước.

Nhân viên của quán cà phê cũng tranh thủ check-in không gian decor mang đậm tinh thần yêu nước.

Bên cạnh không gian được trang trí rực sắc đỏ, một số quán còn triển khai thêm các dịch vụ phục vụ nhu cầu chụp ảnh của khách, đặc biệt là các bạn trẻ muốn có bộ ảnh chỉn chu trong tà áo dài. Theo khảo sát, combo chụp ảnh tại một quán gồm cho thuê áo dài giá 50.000 đồng, miễn phí phụ kiện đi kèm; trang điểm giá 250.000 đồng và chụp ảnh giá 250.000 đồng. Dịch vụ này giúp nhiều bạn trẻ, đặc biệt là học sinh, sinh viên và các nhóm bạn, dễ dàng chuẩn bị trang phục, trang điểm và lưu lại những hình ảnh đẹp trong không gian đậm sắc màu Tổ quốc mà không phải mất nhiều thời gian tìm kiếm ekip riêng.

Để có những bức ảnh nổi bật trên nền đỏ rực của cờ Tổ quốc, nhiều bạn trẻ lựa chọn trang phục có gam màu trắng, kem hoặc be hài hòa. Áo dài trắng là lựa chọn được yêu thích nhất bởi vẻ thanh lịch, trong trẻo, vừa nổi bật trong không gian đỏ sao vàng, vừa gợi nét đẹp truyền thống. Bên cạnh đó, một số bạn trẻ chọn áo dài đỏ, áo in hình cờ Tổ quốc hoặc trang phục phối trắng - đỏ để tạo sự đồng điệu với bối cảnh.

Nhiều món đồ uống cũng được thay đổi cách trang trí thu hút bạn trẻ check-in.

Những ý tưởng trang trí không gian quán cà phê bằng cờ Tổ quốc xuất phát từ mong muốn tạo nên một điểm hẹn văn minh, gần gũi, nơi người trẻ có thể thể hiện tình yêu nước theo cách tự nhiên, sáng tạo và phù hợp với đời sống hiện đại.

Theo Diệu Nhi

Tiền Phong

Những điểm xem pháo hoa độc đáo du khách cần biết khi đến TP.HCM chơi lễ 30/4

Đến Huế 30/4 năm nay đừng chỉ ăn bún bò, list món "ruột" này của dân bản địa mới là lý do khiến người ta đi Huế nhiều lần nữa

Diễn xong concert vẫn không thèm về, "công chúa băng giá" Jessica kéo dàn mỹ nhân vung tiền càn quét Phú Quốc

22:58 , 27/04/2026
22:40 , 27/04/2026
22:31 , 27/04/2026
22:27 , 27/04/2026

