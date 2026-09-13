Em trai Chủ tịch SSI chi trăm tỷ gom cổ phiếu, Quản lý quỹ Chứng khoán Bản Việt muốn thoái hết vốn tại VCI

Em trai Chủ tịch SSI mua thành công 5 triệu cổ phiếu



Ông Nguyễn Hồng Nam - Thành viên HĐQT Công ty CP Chứng khoán SSI (mã SSI) báo cáo đã mua 5 triệu cổ phiếu SSI bằng phương thức khớp lệnh trong thời gian từ 26/8/2026 đến 11/9/2026.

Sau giao dịch, ông Nam nâng sở hữu tại SSI từ 10,36 triệu cổ phiếu, tương ứng tỷ lệ 0,41% vốn, lên mức 17,43 triệu cổ phiếu, tương đương 0,58% vốn điều lệ SSI. Hơn 17,43 triệu cổ phiếu mà ông Nguyễn Hồng Nam sở hữu sau giao dịch đã bao gồm hơn 2,07 triệu cổ phiếu thưởng được phân phối trong đợt phát hành của SSI.

Trên thị trường chứng khoán, cổ phiếu SSI chốt phiên ngày 11/9 tại 20.300 đồng/cổ phiếu. Ước tính theo thị giá này, ông Nam đã chi ra hơn 100 tỷ đồng để hoàn tất giao dịch.

Ông Nguyễn Hồng Nam là một trong 2 người em trai của Chủ tịch HĐQT SSI Nguyễn Duy Hưng. Hiện ông Hưng đang nắm giữ gần 24,5 triệu cổ phiếu, tương đương 0,81% vốn. Người em trai còn lại là ông Nguyễn Mạnh Hùng đang sở hữu gần 13 triệu cổ phiếu, tương đương 0,43% vốn SSI.

Quản lý quỹ Chứng khoán Bản Việt muốn bán hết cổ phiếu VCI

Công ty CP Quản lý Quỹ Đầu tư Chứng khoán Bản Việt vừa đăng ký bán toàn bộ 580.500 cổ phiếu Công ty CP Chứng khoán Vietcap (mã VCI) để tái cơ cấu danh mục đầu tư.

Giao dịch dự kiến được thực hiện theo phương thức khớp lệnh từ ngày 15/9 - 9/10. Nếu hoàn tất giao dịch, công ty quản lý quỹ này sẽ không còn sở hữu cổ phiếu VCI.

Bà Nguyễn Thanh Phượng đang giữ chức Chủ tịch HĐQT Công ty CP Quản lý Quỹ Đầu tư Chứng khoán Bản Việt, đồng thời là Chủ tịch HĐQT Công ty CP Chứng khoán Vietcap. Cá nhân bà Phượng đang nắm giữ hơn 30,8 triệu cổ phiếu VCI, tương ứng 2,67% vốn điều lệ. Giao dịch trên không làm thay đổi tỷ lệ sở hữu trực tiếp của bà Phượng tại công ty chứng khoán.

Trước đó, một quỹ đầu tư khác có liên quan đến bà Nguyễn Thanh Phượng là Quỹ Đầu tư Bản Việt Discovery (VCAMDF) cũng đã bán ra toàn bộ 135.000 cổ phiếu VCI trong thời gian từ ngày 6 - 8/5.

Ở chiều ngược lại, ông Tô Hải - Thành viên HĐQT VCI vừa mua 31,05 triệu cổ phiếu VCI theo phương thức thỏa thuận. Sau giao dịch, lượng cổ phiếu VCI do ông Hải nắm giữ tăng lên hơn 205 triệu đơn vị, tương ứng 17,8% vốn điều lệ.

Nhóm CII nâng sở hữu tại PC1 vượt 13% vốn

Công ty CP Đầu tư Hạ tầng Kỹ thuật TP. Hồ Chí Minh (mã CII) và đơn vị thành viên là Công ty TNHH Thương mại Đầu tư CII (CII Invest) vừa mua thêm cổ phiếu của Công ty CP Tập đoàn PC1 (mã PC1).

Cụ thể, ngày 8/9, CII Invest mua thêm 190.000 cổ phiếu PC1, nâng lượng cổ phiếu nắm giữ lên hơn 30 triệu đơn vị, tương đương 7,3% vốn PC1. Cùng ngày, CII cũng mua thêm 360.000 cổ phiếu PC1, qua đó nâng sở hữu từ 5,62% lên 5,71% vốn, tương đương 23,49 triệu cổ phiếu.

Như vậy, chỉ trong ngày 8/9, CII và CII Invest đã mua thêm tổng cộng 550.000 cổ phiếu PC1. Qua đó, nâng sở hữu của cả nhóm CII tại PC1 lên hơn 53,5 triệu cổ phiếu, tương ứng 13,01% vốn.

Nhóm CII trở thành cổ đông lớn tại PC1 sau khi CII Invest mua 3,88 triệu cổ phiếu trong phiên 2/6. Kể từ đó, nhóm này tiếp tục nhiều lần gia tăng tỷ lệ sở hữu tại doanh nghiệp.

REE muốn thoái sạch vốn tại Thủy điện Sử Pán 2

Công ty TNHH Năng lượng REE đăng ký bán toàn bộ hơn 8 triệu cổ phiếu tại Công ty CP Thủy điện Sử Pán 2 (mã SP2), tương đương 39,12% vốn doanh nghiệp. Giao dịch dự kiến được thực hiện từ ngày 14/9 đến 30/9 theo phương thức khớp lệnh và thỏa thuận.

Tạm tính theo mức giá 27.500 đồng/cổ phiếu của SP2 tại thời điểm kết phiên 11/9, số cổ phần trên có giá trị hơn 220 tỷ đồng. Nếu giao dịch hoàn tất, Năng lượng REE sẽ rút toàn bộ khoản đầu tư tại SP2.

Năng lượng REE bắt đầu đầu tư vào SP2 từ giữa tháng 4/2023. Trong 6 tháng đầu năm nay, công ty đã mua thêm 851.450 cổ phiếu, qua đó nâng tỷ lệ sở hữu từ 34,99% lên 39,12%.

Cuối tháng 6 vừa qua, hai cổ đông lớn khác của Thủy điện Sử Pán 2 là Công ty CP Năng lượng An Xuân và Công ty CP Đầu tư KCN Việt Nam đã thoái toàn bộ vốn tại doanh nghiệp thủy điện này.

Bên cạnh Năng lượng REE, SP2 còn ba cổ đông lớn gồm ông Trịnh Đức Vinh sở hữu 23% vốn, bà Trình Thu Hạnh nắm 14,9% và ông Bùi Tuấn Huy sở hữu 8,1%. Trong đó, ông Nguyễn Phong Danh, Thành viên HĐQT SP2 cũng hiện là Trưởng phòng Đầu tư của Năng lượng REE - công ty con do REE sở hữu 100% vốn.

TTC AgriS thoái vốn khỏi 2 đơn vị thành viên

Công ty CP Thành Thành Công - Biên Hòa (TTC AgriS, mã SBT) thông báo đã giảm tỷ lệ sở hữu tại 2 đơn vị thành viên, qua đó 2 doanh nghiệp này không còn thuộc diện công ty con gián tiếp và công ty liên kết của AgriS.

Cụ thể, Công ty CP Đầu tư Growfin không còn là công ty con gián tiếp của TTC AgriS, trong khi Công ty CP Toàn Hải Vân (TTC Phú Quốc) không còn là công ty liên kết của doanh nghiệp.

TTC AgriS không công bố tỷ lệ sở hữu cụ thể sau khi giảm. Tuy nhiên, theo báo cáo tài chính hợp nhất quý IV niên độ 2025 - 2026, tại ngày 30/6/2026, AgriS nắm giữ 77,38% vốn tại Growfin. Đối với Toàn Hải Vân, TTC AgriS ghi nhận khoản đầu tư hơn 2.562 tỷ đồng theo giá trị ghi sổ, tỷ lệ lợi ích của công ty tại doanh nghiệp này là 30,87%, trong khi tỷ lệ biểu quyết ở mức 39,88%.

Ở chiều ngược lại, TTC AgriS đã thông qua chủ trương thành lập pháp nhân mới mang tên Công ty CP Green Mind Energy (GME) với vốn điều lệ 100 tỷ đồng, trong đó, AgriS dự kiến góp 99 tỷ đồng, tương đương 99% vốn tại doanh nghiệp mới.