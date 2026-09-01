Lịch chốt quyền cổ tức tuần 14-18/9: Cổ tức tiền mặt cao nhất 12.000 đồng/cp

Theo thống kê, có khoảng 20 doanh nghiệp thông báo chốt quyền cổ tức tuần 14-18/9. Tuần này có gần 15 doanh nghiệp trả cổ tức bằng tiền mặt, mức cao nhất là 120% và thấp nhất là 3,2%.

Ngày 21/9 tới đây, Công ty cổ phần Cơ Khí An Giang (mã: CKA) sẽ chốt danh sách cổ đông thực hiện chi trả cổ tức bằng tiền năm 2025. Tỷ lệ thực hiện là 120%/cổ phiếu, tương ứng cổ đông sở hữu mỗi cổ phiếu được nhận 12.000 đồng. Ngày thanh toán dự kiến vào 7/10/2025.

Với gần 3,3 triệu cp đang lưu hành, tổng số tiền doanh nghiệp cần chi trả vào khoảng 40 tỷ đồng, đúng như kế hoạch ĐHĐCĐ thường niên đề ra.

Nếu hoàn tất, đây sẽ là mức cổ tức kỷ lục mà cổ đông CKA từng nhận được kể từ khi lên sàn UPCoM. Kể từ năm 2018, doanh nghiệp giữ truyền thống chia cổ tức hàng năm cho cổ đông với tỷ lệ cao, dao động 20-35%. Trước đó, trong các năm 2023-2024, tỷ lệ cổ tức tiền mặt được chi trả lần lượt là 50% và 100%.

Về cơ cấu cổ đông, Tổng Công ty Máy động lực và Máy nông nghiệp Việt Nam - CTCP (VEAM, mã: VEA) là cổ đông lớn nhất sở hữu 47,41% vốn CKA, dự kiến nhận về gần 19 tỷ đồng. Ông Trần Quân Anh, Chủ tịch HĐQT và ông Đồng Trọng Nghĩa, Thành viên HĐQT công ty với lượng nắm giữ lần lươt 28,45% và 18,96% cổ phần có thể nhận về tương ứng 11 tỷ và 7,5 tỷ đồng trong đợt cổ tức tới.

Tổng Công ty Cổ phần Đầu tư Quốc tế Viettel (Viettel Global, mã: VGI) vừa thông báo về việc chi trả cổ tức năm 2025. Cụ thể, 15/9 tới đây sẽ là ngày đăng ký cuối cùng chốt danh sách cổ đông nhận cổ tức, ngày giao dịch không hưởng quyền là 14/9. Thời gian thanh toán dự kiến vào 15/10/2026.

Theo đó, Viettel Global dự kiến chi trả cổ tức cho cổ đông bằng tiền mặt với tỷ lệ cao kỷ lục 33%, tức cổ đông sở hữu 1 cổ phiếu sẽ được nhận 3.300 đồng. Thời gian thực hiện chi trả ngày 29/9/2025.

Với hơn 3,04 tỷ cổ phiếu VGI đang lưu hành, ước tính Viettel Global sẽ phải chi khoảng 10.044 tỷ đồng cho đợt cổ tức lần này, đúng kế hoạch ĐHĐCĐ thường niên thông qua hồi tháng 4.

Hiện, Tập đoàn Công nghiệp - Viễn thông Quân đội (Viettel) đang sở hữu hơn 99% vốn Viettel Global. Như vậy, Viettel sẽ nhận gần như toàn bộ số tiền cổ tức từ Viettel Global.

Chứng khoán ﻿TCBS (mã TCX) sẽ chốt danh sách cổ đông vào ngày 18/9 để thực hiện quyền nhận cổ tức năm 2025 bằng cổ phiếu.

Theo phương án, công ty dự kiến phát hành gần 555 triệu cổ phiếu theo tỷ lệ 5:1, tương ứng cổ đông sở hữu 5 cổ phiếu sẽ nhận thêm 1 cổ phiếu mới. Đáng chú ý, phần lớn lượng cổ phiếu phát hành thêm sẽ thuộc về Techcombank (TCB) – công ty mẹ đang sở hữu 79,81% vốn TCBS. Với tỷ lệ này, Techcombank dự kiến nhận khoảng 443 triệu cổ phiếu trong đợt trả cổ tức.

Đợt phát hành dự kiến được thực hiện trong quý III và IV/2026, sau khi TCBS hoàn tất các thủ tục theo quy định. Nếu hoàn tất, đây sẽ là bước tăng đáng kể quy mô vốn của công ty trong năm nay. Nếu hoàn tất trả cổ tức, TCBS sẽ tăng vốn điều lệ từ 27.744,5 tỷ đồng lên mức 33.293,4 tỷ đồng.