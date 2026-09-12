Thành viên HĐQT SSI mua thành công 5 triệu cổ phiếu

CTCP Chứng khoán SSI (MCK: SSI, sàn HoSE) vừa báo cáo kết quả giao dịch cổ phiếu của người nội bộ là ông Nguyễn Hồng Nam - Thành viên HĐQT.



Cụ thể, ông Nguyễn Hồng Nam đã mua 5 triệu cổ phiếu SSI bằng phương thức khớp lệnh trong thời gian từ 26/8/2026 đến 11/9/2026. Qua đó, ông Nam nâng sở hữu từ 10,36 triệu cổ phiếu (tỷ lệ 0,41%) lên mức 17,43 triệu cổ phiếu, tương đương 0,58% vốn điều lệ SSI. Hơn 17,43 triệu cổ phiếu mà ông Nguyễn Hồng Nam sở hữu sau giao dịch đã bao gồm hơn 2,07 triệu cổ phiếu thưởng được phân phối trong đợt phát hành của SSI.

Ông Nguyễn Hồng Nam là một trong 2 người em trai của Chủ tịch Nguyễn Duy Hưng. Chủ tịch SSI đang nắm giữ gần 24,5 triệu cổ phiếu, tương đương 0,81% vốn. Người em trai còn lại là ông Nguyễn Mạnh Hùng đang sở hữu gần 13 triệu cổ phiếu, tương đương 0,43% vốn SSI.

Ngày 18/8/2026, SSI đã hoàn tất đợt phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu (thưởng cổ phiếu).

Theo đó, SSI đã phân phối 500,2 triệu cổ phiếu thưởng cho cổ đông. Tỷ lệ thực hiện quyền 5:1, tức cổ đông sở hữu 5 cổ phiếu sẽ được nhận thêm 1 cổ phiếu mới. Cổ phiếu phát hành không bị hạn chế chuyển nhượng.

Nguồn vốn sử dụng là 5.002 tỷ đồng bao gồm 3.309 tỷ đồng trích từ thặng dư vốn cổ phần và 1.693 đồng từ lợi nhuận sau thuế chưa phân phối. Hoàn tất đợt phát hành, SSI nâng vốn điều lệ lên 30.030 tỷ đồng.

Trong diễn biến mới đây, SSI - Chi nhánh Mỹ Đình nhận được Quyết định xử phạt vi phạm hành chính về thuế số 14685/QĐ-HAN-KTr4-XPHC ngày 10/9/2026 của Thuế Thành phố Hà Nội.

Theo đó tổng số tiền thuế truy thu và tiền xử phạt vi phạm hành chính liên quan đến sai sót trong kê khai các chỉ tiêu xác định nghĩa vụ thuế cho kỳ kiểm tra chấp hành pháp luật thuế từ năm 2016 đến 2026 để chấm dứt hiệu lực mã số thuế của SSI - Chi nhánh Mỹ Đình là 49,9 triệu đồng.

SSI - Chi nhánh Mỹ Đình đã bù trừ số tiền thuế truy thu và tiền xử phạt vi phạm hành chính nêu trên với số tiền nộp thừa, qua đó hoàn thành nghĩa vụ theo Quyết định trên.