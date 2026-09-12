Hoá chất Đức Giang đề cử 2 ứng viên vào HĐQT Ắc quy Tia Sáng

CTCP Tập đoàn Hoá chất Đức Giang (MCK: DGC, sàn HoSE) mới đây thông qua nghị quyết về việc đề cử ứng viên tham gia bầu bổ sung thành viên HĐQT của Công ty cổ phần Ắc quy Tia Sáng (MCK: TSB, sàn HNX).



Cụ thể, DGC đề cử ông Nguyễn Tất Đại và Nguyễn Văn Thoả vào HĐQT TSB trong thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2023 - 2028.

Tính tới ngày 30/6/2026, Ắc quy Tia Sáng là công ty con do Hoá chất Đức Giang sở hữu 51% vốn.

Theo kế hoạch, ngày 2/10/2026, Ắc quy Tia Sáng sẽ tổ chức Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2026 tại Hội trường Hoá chất Đức Giang ở Hà Nội.

Đại hội sẽ miễn nhiệm 2 thành viên HĐQT gồm ông Lưu Bách Đạt (Chủ tịch) và Phùng Trọng Tú, cả hai đang bị khởi tố theo quyết định của Cơ quan Cảnh sát Điều tra, Bộ Công an.

Ở chiều ngược lại, cổ đông bầu bổ sung 2 ứng viên do DGC đề cử làm thành viên HĐQT trong thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2023 – 2028.

Nhà máy Axit Phosphoric Trích ly của DGC. Ảnh: DGC

Trong diễn biến khác, Hóa chất Đức Giang thông báo ngày 15/9 tới đây sẽ chốt danh sách cổ đông để chi trả cổ tức còn lại năm 2025 và tạm ứng cổ tức năm 2026 với tổng tỷ lệ 80%, tương ứng mỗi cổ đông sở hữu 1 cổ phiếu sẽ được nhận 8.000 đồng.

Trong đó, doanh nghiệp tạm ứng cổ tức năm 2026 với tỷ lệ 30% và chi trả cổ tức còn lại năm 2025 tỷ lệ 50%. Nguồn vốn thực hiện chi trả cổ tức được lấy từ nguồn lợi nhuận chưa phân phối.

Với gần 379,8 triệu cổ phiếu đang lưu hành, Hóa chất Đức Giang dự chi khoảng hơn 3.038 tỷ đồng cho đợt chi trả cổ tức lần này. Ngày thanh toán dự kiến là 25/9/2026.

Mới đây, Sở Giao dịch Chứng khoán TP.HCM (HoSE) thông báo về việc cổ phiếu DGC của Hóa chất Đức Giang bị giữ nguyên diện cảnh báo theo Quyết định số 544/QĐ-SGDHCM ngày 23/6/2026 của Tổng Giám đốc HoSE.

Nguyên nhân là vì tổ chức kiểm toán có kết luận ngoại trừ tại BCTC soát xét bán niên 2026, cổ phiếu chưa đáp ứng quy định tại điểm c Khoản 4 Điều 40 Quy chế niêm yết và giao dịch chứng khoán niêm yết ban hành kèm theo Quyết định số 22/QĐ-HĐTV ngày 16/3/2026 của HĐTV Sở Giao dịch Chứng khoán Việt Nam.

Ngoài ra, cổ phiếu DGC đồng thời được theo dõi ở diện hạn chế giao dịch theo Quyết định số 448/QĐ-SGDHCM ngày 20/5/2026 của Tổng Giám đốc HoSE do tổ chức niêm yết chậm nộp BCTC năm 2025 đã kiểm toán quá 45 ngày so với thời hạn quy định.