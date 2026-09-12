Chứng khoán APG hủy kế hoạch chào bán 50 triệu cổ phiếu riêng lẻ

CTCP Chứng khoán APG (MCK: APG, sàn HoSE) vừa thông qua việc hủy các nghị quyết hồi tháng 7/2026 liên quan đến kế hoạch chào bán cổ phiếu riêng lẻ đã được thông qua ĐHĐCĐ thường niên năm 2026.



APG không đưa ra lý do hủy các nghị quyết này.

Theo kế hoạch ban đầu, APG lên kế hoạch chào bán tối đa 50 triệu cổ phiếu cho 15 nhà đầu tư cá nhân với giá 11.000 đồng/cổ phiếu. Cổ phiếu bị hạn chế chuyển nhượng 1 năm.

Với số tiền thu được từ đợt chào bán là 550 tỷ đồng, Chứng khoán APG sẽ dùng 300 tỷ đồng để cơ cấu lại khoản nợ của công ty, thời gian giải ngân ngay sau khi hoàn thành đợt chào bán. Chi tiết các khoản nợ dự kiến cơ cấu như sau:

Nguồn: APG

Còn lại 250 tỷ đồng, doanh nghiệp sẽ dùng để bổ sung nguồn vốn cho các nghiệp vụ kinh doanh chứng khoán của công ty. Trong đó, 200 tỷ đồng để tự doanh chứng khoán/đầu tư giấy tờ có giá/bảo lãnh phát hành, tham gia hoạt động thị trường trái phiếu; còn 50 tỷ đồng cho hoạt động giao dịch ký quỹ và ứng trước tiền bán.

Thời gian dự kiến thực hiện đợt chào bán trong quý III và quý IV năm 2026, sau khi được Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN) chấp thuận thực hiện chào bán cổ phiếu riêng lẻ.

Về hoạt động kinh doanh, trong nửa đầu năm 2026, Chứng khoán APG ghi nhận tổng doanh thu 145 tỷ đồng, giảm 22% so với cùng kỳ; lợi nhuận sau thuế đạt 3,3 tỷ đồng, tăng 67% so với cùng kỳ năm trước.

Trong năm 2026, Chứng khoán APG đặt kế hoạch kinh doanh với doanh thu 300 tỷ đồng và lợi nhuận trước thuế dự kiến 20 tỷ đồng.

Như vậy, kết thúc nửa đầu năm 2026 với lãi trước thuế đạt 2,88 tỷ đồng, Chứng khoán APG mới hoàn thành 14,4% kế hoạch năm.

Tính tới 30/6/2026, tổng tài sản của Chứng khoán APG giảm 9,4% so với đầu năm, về 5.150,4 tỷ đồng.

Trong đó, tài sản chủ yếu ghi nhận 1.352 tỷ đồng các khoản đầu tư giữ đến ngày đáo hạn (HTM); 1.012 tỷ đồng đầu tư tài chính dài hạn; 728 tỷ đồng các khoản cho vay và 585 tỷ đồng các tài sản tài chính ghi nhận thông qua lãi/lỗ (FVTPL)...