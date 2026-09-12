Những 'người thừa kế' kín tiếng nhà tỷ phú Phạm Nhật Vượng

Ngày 12/9, Công ty VinFast và Công ty GSM công bố bổ nhiệm nhân sự mới, thay thế cho ông Phạm Nhật Vượng và bà Phạm Thu Hương trong vai trò lãnh đạo cấp cao toàn cầu. Theo đó, ông Phạm Nhật Quân Anh - Chủ tịch VinFast toàn cầu, kiêm nhiệm vị trí Tổng Giám đốc VinFast toàn cầu thay ông Phạm Nhật Vượng, đồng thời được bổ nhiệm thêm vị trí Chủ tịch kiêm Tổng giám đốc VinFast Việt Nam. Như vậy, hiện tại ông Phạm Nhật Quân Anh là Chủ tịch kiêm Tổng Giám đốc VinFast toàn cầu và VinFast Việt Nam, đồng thời là Tổng Giám đốc VinMetal.

Đáng chú ý, cuộc chuyển giao thế hệ lãnh đạo tại Vingroup diễn ra khi doanh nghiệp này vừa được TIME xếp hạng 340 trong bảng World’s Best Companies 2026 - Những công ty tốt nhất thế giới năm 2026. So với năm 2025, Vingroup đã tăng gần 500 bậc và là doanh nghiệp Việt Nam duy nhất được xướng tên trong bảng xếp hạng.

Thế hệ lãnh đạo trẻ

Ông Quân Anh năm nay 33 tuổi, là một trong những lãnh đạo trẻ tuổi có ảnh hưởng lớn tại Tập đoàn Vingroup, hiện đang giữ vị trí lãnh đạo cao nhất tại VinFast - thương hiệu ô tô điện toàn cầu tiên phong của Việt Nam.

Ông Phạm Nhật Quân Anh - Chủ tịch VinFast toàn cầu, kiêm nhiệm vị trí Tổng Giám đốc VinFast toàn cầu - thay ông Phạm Nhật Vượng. Ảnh: Vingroup.

Bắt đầu sự nghiệp trong lĩnh vực dịch vụ - nghỉ dưỡng và dần đảm nhiệm nhiều vai trò quản lý cấp cao, ông Quân Anh đã tích lũy kinh nghiệm đa dạng trong quản trị vận hành và xây dựng chiến lược phù hợp với các môi trường kinh doanh khác nhau.

Tại VinFast, ông Quân Anh là một trong những nhân sự chủ chốt tham gia vào hành trình phát triển nhanh chóng và mạnh mẽ của công ty - từ giai đoạn nội địa hóa đến mở rộng toàn cầu. Dưới sự điều phối của ông, VinFast đã xây dựng được mạng lưới hậu mãi quốc tế, nâng cao trải nghiệm khách hàng và thúc đẩy các chiến lược kinh doanh - marketing tại nhiều thị trường trọng điểm.

Cụ thể, từ 2015-2017 ông Quân Anh bắt đầu sự nghiệp tại Công ty CP Vinpearl. Từ 9/2017-2/2019 làm Phó Tổng Giám đốc chuỗi Vinpearl Golf/Safari. Từ tháng 2/2019-7/2020 là trợ lý cao cấp tổng giám đốc, Công ty TNHH Sản xuất và Kinh doanh VinFast.

Đến tháng 7/2020 tới 6/2021, ông Quân Anh làm Giám đốc Sales & Marketing, Giám đốc Khối Kế hoạch, Điều phối Chương trình và Thanh tra chất lượng, VinFast. Từ tháng 6/2021-5/2026 làm Phó Chủ tịch Công ty VinFast.

Từ tháng 7/2023-3/2024, ông Quân Anh kiêm nhiệm Phó Tổng Giám đốc Khối Sản xuất và Phó Tổng Giám đốc Kinh doanh - Marketing - Hậu mãi Toàn cầu, VinFast. Đến tháng 3/2024-5/2026, ông Quân Anh kiêm nhiệm Phó Tổng Giám đốc Thường trực và Phó Tổng Giám đốc Dịch vụ hậu mãi Toàn cầu, VinFast

Từ tháng 11/2025 đến nay, ông Quân Anh làm Tổng Giám đốc Công ty VinMetal và từ tháng 5/2026 đến nay là Chủ tịch Công ty VinFast.

VinFast hiện là một thương hiệu rất mạnh. Ảnh: Vingroup.

Ông Quân Anh có kiến thức, kinh nghiệm chuyên môn trong quản trị vận hành và chuỗi cung ứng, chiến lược kinh doanh và marketing quốc tế, quản lý hậu mãi toàn cầu, phát triển tổ chức và quản trị nhân sự cấp cao.

Đáng chú ý, ông Quân Anh đang tham gia góp vốn vào Vingroup, VinFast, GSM, V-Green, VinSpeed, VinEnergo, VinMetal, VinSpace, VinRobotics, VinMotion, VinDynamics, VinSurgical, V-Film, VinLive, V-Culture Talents.

Gắn với VinFast và AI

Về chuyển giao tại GSM, ông Phạm Nhật Minh Hoàng trở thành Tổng Giám đốc GSM toàn cầu kiêm Tổng Giám đốc GSM Việt Nam. Ông Nguyễn Quốc Tuấn đảm nhiệm vai trò Chủ tịch GSM toàn cầu thay bà Phạm Thu Hương.

Ông Phạm Nhật Minh Hoàng năm nay 26 tuổi, là một trong những lãnh đạo trẻ của Tập đoàn Vingroup. Khởi đầu sự nghiệp trong lĩnh vực chiến lược sản phẩm và marketing tại VinFast, ông Minh Hoàng đã trải qua nhiều vị trí quản lý cấp cao trong các mảng kinh doanh cốt lõi của hệ sinh thái Vingroup - từ ô tô điện, dịch vụ vận tải xanh - đến công nghệ và trí tuệ nhân tạo.

Ông Phạm Nhật Minh Hoàng làm Tổng Giám đốc GSM toàn cầu kiêm Tổng Giám đốc GSM Việt Nam. Ảnh: Vingroup.

Tại VinFast, ông Minh Hoàng trực tiếp dẫn dắt chiến lược sản phẩm và các chiến dịch ra mắt toàn cầu, trong đó chiến dịch ra mắt VF 3 lập kỷ lục ngành ô tô Việt Nam và giành nhiều giải thưởng marketing trong nước và quốc tế.

Tiếp đó, ông đưa Green Future trở thành đơn vị dẫn đầu thị trường Việt Nam về số lượng xe cho thuê chỉ sau 5 tháng hoạt động, và hiện đang mở rộng dấu chân quốc tế của thương hiệu Green SM.

Ông Minh Hoàng trải qua quá trình công tác gắn với VinFast. Cụ thể, vào năm 2021 ông làm Giám đốc Chiến lược Sản phẩm, VinFast. Đồng hành cùng VinFast trong giai đoạn bản lề, khi chuyển đổi hoàn toàn sang xe điện. Tham gia hỗ trợ hoạch định chiến lược ra mắt toàn diện các dòng sản phẩm VF5 - VF9, đưa dải sản phẩm toàn diện VF5 - VF9 ra mắt tại Los Angeles Auto Show 2021

Từ năm 2022-2024, ông Minh Hoàng làm Giám đốc Marketing VinFast, chịu trách nhiệm về truyền thông thương hiệu và ra mắt sản phẩm trên phạm vi toàn cầu. Trực tiếp dẫn dắt chiến dịch ra mắt mẫu xe điện mini VF 3 và concept bán tải điện VF Wild tại CES 2024 (Mỹ). Tham gia từ khâu thiết kế, chiến lược sản phẩm cho tới triển khai thành công chiến dịch ra mắt VF 3.

Từ 7/2024, ông Minh Hoàng làm Tổng giám đốc, Công ty Green Future. Chỉ sau 5 tháng hoạt động, đưa Green Future vươn lên vị trí số 1 thị trường Việt Nam về số lượng xe cho thuê.

Công ty GSM đang vươn lên dẫn đầu tại Việt Nam và mở rộng thành công 3 thị trường quốc tế mới là Ấn Độ, Kazakhstan, Đan Mạch. Ảnh: GSM.

Đến tháng 7/2025, ông Minh Hoàng làm Phó Tổng Giám đốc Thường trực, Công ty VinSmart Future, chịu trách nhiệm phát triển hệ thống công nghệ cho toàn bộ các công ty trong hệ sinh thái Vingroup. Trực tiếp tham gia điều hành xây dựng nền tảng mô hình ngôn ngữ lớn (LLM) tiếng Việt. Triển khai các sản phẩm AI tốt nhất bằng Tiếng Việt, phục vụ công việc cho từng cá nhân và toàn bộ hệ sinh thái.

Khoảng 1 năm sau, vào tháng 6/2026, ông Minh Hoàng được bổ nhiệm làm Phó Tổng Giám đốc Vận hành toàn cầu, Công ty GSM và đưa mảng kinh doanh Green SM Express vươn lên dẫn đầu tại Việt Nam, mở rộng thành công 3 thị trường quốc tế mới là Ấn Độ, Kazakhstan, Đan Mạch.

Ông Minh Hoàng có kinh nghiệm trong chiến lược sản phẩm ô tô điện, marketing và truyền thông thương hiệu toàn cầu, quản trị vận hành và phát triển kinh doanh, phát triển hệ thống công nghệ và ứng dụng AI.

Các công ty mà ông Minh Hoàng tham gia góp vốn, gồm GSM, V-Green, VinSpeed, VinEnergo, VinMetal, VinSpace, VinRobotics, VinMotion, VinDynamics, VinSurgical, V-Film, VinLive, V-Culture Talents, VinVentures.