Một doanh nghiệp sắp trả cổ tức 5.000 đồng/cp, đều đặn "mưa tiền mặt" suốt 17 năm

Hội đồng quản trị Công ty CP Phát triển Đô thị Công nghiệp số 2 (mã chứng khoán: D2D) vừa thông qua nghị quyết về việc chi trả cổ tức năm 2025 bằng tiền mặt.

Theo đó, D2D sẽ trả cổ tức với tỷ lệ 50% mệnh giá cổ phần, tương ứng cổ đông sở hữu mỗi cổ phiếu được nhận 5.000 đồng. Thời gian đăng ký cuối cùng chốt danh sách cổ đông nhận cổ tức là ngày 30/9/2026, trong khi thời gian thanh toán dự kiến vào ngày 14/10/2026.

Với hơn 30,3 triệu cổ phiếu đang lưu hành, doanh nghiệp sẽ cần chi khoảng 152 tỷ đồng cho đợt chi trả tới đây.

D2D là doanh nghiệp thuộc hệ sinh thái Tổng công ty Sonadezi. Hiện Tổng công ty Sonadezi là công ty mẹ, sở hữu 17,5 triệu cổ phần tương ứng gần 57,9% vốn điều lệ tại D2D, qua đó dự kiến nhận về 88 tỷ đồng từ đợt chia cổ tức tiền mặt lần này.

Công ty CP Phát triển Đô thị Công nghiệp số 2 hoạt động chính trong lĩnh vực đầu tư, kinh doanh bất động sản và hạ tầng khu công nghiệp tại Đồng Nai. D2D được biết tới có truyền thống trả cổ tức đều đặn. Kể từ khi niêm yết đến nay, doanh nghiệp bất động sản khu công nghiệp này duy trì chính sách trả cổ tức bằng tiền mặt với tỷ lệ hàng chục % mỗi năm, cao nhất lên tới 87% vào năm 2023.

Cùng ngày thông qua phương án cổ tức, Hội đồng quản trị D2D cũng quyết định điều chỉnh kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2026. Theo kế hoạch mới, doanh nghiệp đặt mục tiêu tổng doanh thu 408 tỷ đồng, lợi nhuận trước thuế gần 156 tỷ đồng và lợi nhuận sau thuế 122 tỷ đồng.

Hội đồng quản trị D2D cho biết việc điều chỉnh kế hoạch năm 2026 sẽ được báo cáo Đại hội đồng cổ đông gần nhất. Quyết định được đưa ra sau khi Tổng công ty Sonadezi có văn bản về việc điều chỉnh kế hoạch sản xuất kinh doanh năm nay của D2D.

Trên thị trường, chốt phiên 12/9, thị giá D2D đạt 29.950 đồng/cp.