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Quỹ ETF quy mô hơn 500 triệu USD thêm mới cổ phiếu SSB, dự kiến bán mạnh VIC, SSI

| | Thị trường chứng khoán

Quỹ ETF quy mô hơn 500 triệu USD thêm mới cổ phiếu SSB, dự kiến bán mạnh VIC, SSI

Hoạt động cơ cấu danh mục của quỹ ETF này sẽ được thực hiện trong tuần sau kết thúc vào phiên giao dịch ngày thứ Sáu (18/9).

Theo kết quả đợt review quý 3/2026, MarketVector Indexes chỉ thêm 1 cổ phiếu duy nhất là SSB của SeABank vào danh mục của MarketVector Vietnam Local Index - chỉ số tham chiếu cho quỹ trăm triệu đô VanEck Vectors Vietnam ETF (VNM ETF). Chiều ngược lại, cổ phiếu CEO bị loại khỏi rổ chỉ số này.

Sau đợt review quý 3/2026, số lượng cổ phiếu trong danh mục của VNM ETF được giữ nguyên 55 mã cổ phiếu, 1 chứng chỉ quỹ.

Chi tiết ước tính danh mục VNM ETF trong kỳ cơ cấu quý 3/2026:

Tại ngày 10/9, quy mô danh mục VNM ETF đạt gần 520 triệu USD (~13.500 tỷ đồng). Ước tính quỹ sẽ mua mới 13,2 triệu cổ phiếu SSB. Bên cạnh đó, quỹ sẽ mạnh tay mua thêm một số cổ phiếu với khối lượng lớn như HPG, VPL.

Chiều ngược lại, VNM ETF sẽ bán toàn bộ CEO trong danh mục. Đồng thời, quỹ sẽ bán mạnh một số cổ phiếu, có thể kể đến như VIC (12 triệu USD ~ 1,3 triệu cổ phiếu), SSI (3,2 triệu USD ~ 3,9 triệu cp)…

Tuần trước, FTSE Russell đã thêm mới 3 cổ phiếu gồm MCH của Masan Consumer, TCX của TCBS và VPL của Vinpearl vào chỉ số FTSE Vietnam Index. Ở chiều ngược lại, FTSE Russell loại 21 mã khỏi rổ, gồm DXG, GEX, TCH, KDH, KBC, NVL, PVD, DPM, POW, PDR, SHB, SSI, VPI, VCI, VJC, VCG, EIB, VRE, VIX, VND và VCK.

FTSE Russell loại một loạt cổ phiếu ra khỏi rổ FTSE Vietnam Index trong bối cảnh Việt Nam chính thức được nâng hạng từ thị trường cận biên lên mới nổi thứ cấp (Secondary Emerging). Nhiều khả năng là do quá trình chuyển đổi phân loại, chứ không phải do các doanh nghiệp không còn đáp ứng tiêu chuẩn của bộ chỉ số.

Việc thay đổi các cổ phiếu thành phần của các bộ chỉ số trên sẽ có hiệu lực sau giờ đóng cửa phiên giao dịch ngày thứ Sáu (18/9) và chính thức được giao dịch từ ngày thứ Hai (21/9).

Hà Linh

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