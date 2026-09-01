Khối ngoại thẳng tay bán ròng 1.600 tỷ đồng cổ phiếu Việt Nam tuần 7-11/9, cổ phiếu nào bị "xả" mạnh nhất?

Thị trường chứng khoán có một tuần giao dịch đầu tháng 9 nhiều biến động khi phiên mở cửa chịu áp lực giảm mạnh và nhanh chóng đánh mất mốc điểm 1.870. Trong những phiên tiếp đó, dòng tiền trong tuần qua tiếp tục có sự phân hóa giữa các nhóm ngành khiến chỉ số chung tiếp tục chịu áp lực giảm điểm. Kết tuần, VN-Index giảm 57,87 điểm (-3,12%) so với tuần trước và đóng cửa tại 1.795,21 điểm.

Khối ngoại trong tuần qua tiếp đà bán ròng, nhóm này có trở lại mua ròng trong phiên thứ Năm tuy nhiên lại nhanh chóng bán ròng gần nghìn tỷ vào phiên cuối tuần. Luỹ kế 5 phiên, khối ngoại bán ròng 1.575 tỷ đồng.

Xét riêng từng sàn, nhà đầu tư nước ngoài bán ròng 1.638 tỷ đồng trên HoSE, bán ròng 22 tỷ đồng trên HNX và mua ròng 85 tỷ đồng trên sàn UPCoM.﻿

Thống kê theo các mã chứng khoán, FPT dẫn đầu chiều mua ròng với giá trị 383 tỷ đồng, theo sau là HPG (257 tỷ đồng) và VIC (157 tỷ đồng). Các mã TCB (151 tỷ đồng) và BSR (135 tỷ đồng) cũng thu hút lực cầu đáng kể từ nhà đầu tư nước ngoài. Ngoài ra, DGW được mua ròng 116 tỷ đồng.

Ở chiều ngược lại, VHM là tâm điểm bán ròng với giá trị 689 tỷ đồng, bỏ xa các mã còn lại. Theo sau là STB (334 tỷ đồng) và VCB (230 tỷ đồng). Các cổ phiếu CTG (220 tỷ đồng), MBB (189 tỷ đồng) và SHB (138 tỷ đồng) cũng chịu áp lực bán ròng đáng kể. Ngoài ra, VPB, DXG và TCX lần lượt bị bán ròng 130 tỷ đồng, 117 tỷ đồng và 103 tỷ đồng.﻿