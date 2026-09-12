Sếp lớn ngân hàng vừa trở thành Chủ tịch công ty chứng khoán

Ngày 12/9, Công ty Cổ phần Chứng khoán Dầu khí (PSI) tổ chức Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2026 tại Hà Nội, thông qua một số nội dung liên quan đến công tác nhân sự, quản trị và định hướng hoạt động của công ty.

Một trong những nội dung đáng chú ý là việc kiện toàn Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2022-2027. Theo kết quả bỏ phiếu, ông Ngô Ngọc Quang, Thành viên HĐQT Ngân hàng TMCP Đại Chúng Việt Nam (PVcomBank), đại diện cổ đông PVcomBank, đã trúng cử vào HĐQT PSI.

Ngay sau Đại hội, HĐQT PSI đã tổ chức phiên họp và thống nhất bầu ông Ngô Ngọc Quang giữ chức Chủ tịch HĐQT công ty nhiệm kỳ 2022-2027.

﻿Theo giới thiệu, ông Ngô Ngọc Quang sinh năm 1979, trình độ Cử nhân Tài chính - Tín dụng. Ông có hơn 20 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực tài chính - ngân hàng; từng đảm nhiệm nhiều vị trí quản lý tại Tổng Công ty Tài chính Dầu khí (PVFC), Ngân hàng TMCP Phương Tây (Western Bank). Hiện ông là Thành viên HĐQT PVcomBank.

Việc bổ nhiệm ông Quang đồng thời đánh dấu sự chuyển giao vị trí lãnh đạo cao nhất tại PSI sau 10 năm ông Nguyễn Anh Tuấn đảm nhiệm cương vị Chủ tịch HĐQT.

Theo PSI, việc kiện toàn nhân sự cấp cao nằm trong định hướng duy trì sự ổn định và tính kế thừa trong hoạt động quản trị, đồng thời nâng cao năng lực tổ chức để đáp ứng những yêu cầu mới của thị trường chứng khoán.

Bên cạnh nội dung nhân sự, Đại hội đồng cổ đông bất thường cũng xem xét việc triển khai dịch vụ bù trừ, thanh toán giao dịch chứng khoán theo cơ chế đối tác bù trừ trung tâm (CCP).

Đại hội cũng xem xét sửa đổi, cập nhật Điều lệ công ty liên quan đến người đại diện theo pháp luật nhằm phù hợp với cơ cấu tổ chức và hoạt động trong giai đoạn tiếp theo.

Về tình hình kinh doanh, luỹ kế 6 tháng đầu năm 2026, lợi nhuận sau thuế đạt 41 tỷ đồng tăng 129% so với cùng kỳ.