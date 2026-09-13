Chứng khoán trước giờ nâng hạng: Nhà đầu tư có nên xuống tiền?

VN-Index mất mốc 1.800 điểm

Sau ba tuần liên tiếp phục hồi từ vùng 1.720 điểm lên 1.880 điểm (tương ứng vùng đỉnh tháng 6/2026), thị trường chứng khoán Việt Nam đã có một tuần giao dịch kém tích cực.

VN-Index chịu áp lực bán mạnh ngay trong phiên đầu tuần, sau đó phục hồi trong ba phiên tiếp theo nhưng thanh khoản suy giảm. Đến phiên cuối tuần, áp lực bán quay trở lại mạnh hơn, đi kèm thanh khoản gia tăng. Kết tuần, VN-Index giảm 3,12%, xuống 1.795 điểm, đánh mất mốc tâm lý 1.800 điểm.

Độ rộng thị trường tiêu cực khi áp lực điều chỉnh xuất hiện ở hầu hết các nhóm ngành. Cổ phiếu chứng khoán, thủy sản, bất động sản, cao su, khu công nghiệp, nông nghiệp, hàng không, bán lẻ, dệt may và cảng nằm trong các nhóm giảm mạnh. Ngược lại, nhóm cổ phiếu năng lượng phục hồi khá tốt khi giá dầu tăng mạnh trở lại.

Thanh khoản toàn thị trường tăng, đặc biệt là khối lượng giao dịch tăng trong phiên cuối tuần, cho thấy áp lực bán có dấu hiệu tăng đột biến. Khối ngoại cũng bán ròng 1.646 tỷ đồng trên HoSE trong tuần.

Thời điểm nâng hạng thị trường ngày 21/9 đang đến gần. Ảnh minh họa.

Ông Nguyễn Đức Anh - chuyên viên phân tích từ Chứng khoán Thiên Việt (TVS) - nhận định, VN-Index có khả năng giao dịch trong vùng 1.780-1.880 điểm trong tháng 9. Trong nửa đầu tháng, chỉ số được kỳ vọng tiếp tục hồi phục, với động lực chính đến từ lực cầu của các quỹ thụ động tham chiếu theo chỉ số FTSE GEIS. Theo ước tính của nhiều tổ chức, hoạt động mua vào của các quỹ này có thể diễn ra trong khoảng 10-15 phiên trong tháng.

Bên cạnh dòng tiền từ nhà đầu tư nước ngoài, áp lực thanh khoản trên thị trường liên ngân hàng có dấu hiệu giảm trong tháng 8 và có thể kéo dài sang tháng 9. Thanh khoản hệ thống được cải thiện khi tốc độ tăng trưởng huy động lần đầu vượt tốc độ tăng trưởng tín dụng trong tháng 8.

Tuy nhiên, ông Đức Anh lưu ý lực cầu từ các quỹ ngoại sẽ giảm sau khi hoàn tất mua vào theo FTSE GEIS (hệ thống chỉ số cổ phiếu toàn cầu do tổ chức FTSE Russell xây dựng và quản lý). Rủi ro Fed tăng lãi suất thêm 25 điểm cơ bản trong tháng 9 dù được đánh giá không cao, song cũng có thể tác động tiêu cực đến tâm lý nhà đầu tư và tỷ giá.

Về kỹ thuật, vùng kháng cự gần nhất của VN-Index là 1.870-1.880 điểm, trong khi vùng hỗ trợ mạnh nằm tại 1.780-1.800 điểm. Hai thời điểm cần lưu ý là ngày 17/9, khi hợp đồng VN30F1M đáo hạn và Fed ra quyết định lãi suất, và ngày 21/9, khi việc nâng hạng thị trường chính thức có hiệu lực.

Chuyên gia từ TVS khuyến nghị nhà đầu tư duy trì tỷ trọng cổ phiếu 50-60%, hạn chế sử dụng đòn bẩy.

Không vội bắt đáy

Chuyên gia Nguyễn Tấn Phong của Chứng khoán Pinetree cho rằng, thị trường tuần tới nhiều khả năng tiếp tục tiêu cực khi nhà đầu tư tập trung vào cuộc họp chính sách của Fed giữa tuần. Giá dầu tăng trong bối cảnh căng thẳng Trung Đông khiến lo ngại rủi ro tiếp tục lan rộng.

Nếu Fed phát đi thông điệp diều hâu, đồng USD mạnh lên có thể tạo thêm áp lực đối với tỷ giá và dòng vốn ngoại tại các thị trường mới nổi. Trong kịch bản đó, tâm lý chờ đợi có thể khiến dòng tiền đứng ngoài, thanh khoản thu hẹp và VN-Index khó lấy lại mốc 1.800 điểm.

Định giá VN-Index so với nhiều thị trường khác. Dữ liệu: Tính đến cuối tháng 8, theo VNDIRECT.

Nhóm phân tích của VNDIRECT dự báo, thị trường có thể được hỗ trợ bởi tín hiệu cải thiện của thanh khoản hệ thống ngân hàng và kỳ vọng dòng vốn ngoại giải ngân quanh thời điểm nâng hạng chính thức ngày 21/9.

VNDIRECT đưa ra hai kịch bản cho thị trường trong tháng 9. Ở kịch bản tích cực, với xác suất 70%, VN-Index duy trì trên 1.800 điểm và hướng lên vùng 1.850-1.900 điểm, được hỗ trợ bởi dòng vốn thụ động từ các ETF mô phỏng chỉ số FTSE Emerging, dự kiến giải ngân quanh ngày hiệu lực 21/9.

Kịch bản này được củng cố nếu Fed giữ nguyên lãi suất trong cuộc họp 15-16/9 với thông điệp trung lập và thanh khoản bình quân trên HoSE phục hồi trên 18.000 tỷ đồng/phiên.

Ở kịch bản rung lắc, với xác suất 30%, nếu Fed tăng 25 điểm cơ bản trong tháng 9, DXY và lợi suất trái phiếu Chính phủ Mỹ duy trì ở mức cao, áp lực lên tỷ giá và dòng vốn ngoại có thể quay trở lại. Khi kết hợp với khả năng chốt lời sau ngày hiệu lực nâng hạng, VN-Index có thể lùi về vùng 1.760-1.800 điểm.

Theo VNDIRECT, nhà đầu tư nên duy trì chiến lược giao dịch linh hoạt, ưu tiên quản trị rủi ro và hạn chế mua đuổi trong các nhịp tăng mạnh. Hoạt động giải ngân có thể được cân nhắc khi VN-Index điều chỉnh và tích lũy quanh vùng 1.800-1.820 điểm, tập trung vào các doanh nghiệp có nền tảng cơ bản vững chắc, thanh khoản cao...

Nhà đầu tư đang nắm giữ cổ phiếu được khuyến nghị tận dụng những nhịp hồi ngắn để cơ cấu danh mục, cắt các cổ phiếu thua lỗ.