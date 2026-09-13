Chuyện gì đây: Một công ty chứng khoán bất ngờ huỷ phương án phát hành riêng lẻ chỉ sau hơn 1 tháng công bố

CTCP Chứng khoán APG (mã chứng khoán: APG) vừa công bố nghị quyết HĐQT về việc hủy toàn bộ phương án triển khai chào bán cổ phiếu riêng lẻ đã được công ty công bố trước đó. Quyết định được đưa ra chỉ hơn một tháng sau khi APG thông qua kế hoạch huy động vốn vào cuối tháng 7/2026.

Theo phương án ban đầu, Chứng khoán APG dự kiến phát hành tối đa 50 triệu cổ phiếu riêng lẻ cho 15 nhà đầu tư cá nhân, với giá chào bán 11.000 đồng/cp. Toàn bộ lượng cổ phiếu phát hành thêm dự kiến bị hạn chế chuyển nhượng trong vòng một năm kể từ ngày hoàn tất đợt chào bán.

Nếu phát hành thành công, doanh nghiệp có thể thu về khoảng 550 tỷ đồng, qua đó nâng vốn điều lệ từ hơn 2.236 tỷ đồng lên hơn 2.736 tỷ đồng. Thời gian triển khai dự kiến trong quý 3- quý 4/2026, sau khi nhận được chấp thuận của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước.

APG lên kế hoạch sử dụng 300 tỷ đồng để cơ cấu lại các khoản nợ, trong khi 250 tỷ đồng còn lại được bổ sung cho hoạt động kinh doanh chứng khoán.

Mức giá chào bán 11.000 đồng/cp cũng cao đáng kể so với diễn biến của cổ phiếu APG trên thị trường. Kết phiên 11/9, cổ phiếu này dừng tại 4.650 đồng/cp, giảm khoảng 55% sau 6 tháng. Vốn hóa thị trường tương ứng đạt khoảng 1.040 tỷ đồng.

Nửa đầu năm mới hoàn thành khoảng 14% kế hoạch lợi nhuận

Về tình hình kinh doanh, lũy kế 6 tháng đầu năm 2026, Chứng khoán APG ghi nhận gần 145 tỷ đồng doanh thu hoạt động, giảm 22% so với cùng kỳ năm trước. Lợi nhuận trước thuế đạt khoảng 2,8 tỷ đồng, giảm 68%. Trong khi đó, lợi nhuận sau thuế đạt hơn 3,3 tỷ đồng, tăng 67% so với cùng kỳ.

Theo giải trình của doanh nghiệp, doanh thu hoạt động giảm chủ yếu do kỳ này không còn phát sinh khoản đánh giá lại tài sản tài chính như cùng kỳ năm trước. Ở chiều ngược lại, chi phí hoạt động giảm do không còn khoản lỗ từ thanh lý các tài sản tài chính ghi nhận thông qua lãi/lỗ (FVTPL).

APG cho biết biến động lợi nhuận sau thuế trong nửa đầu năm còn chịu ảnh hưởng từ các khoản phạt vi phạm hợp đồng, cùng với sự thay đổi đáng kể của chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hoãn lại.

Với kết quả đạt được, Chứng khoán APG mới thực hiện khoảng 14% kế hoạch lợi nhuận trước thuế cả năm 2026.