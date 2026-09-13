EEMC công bố thông tin về ông Đặng Phan Tường

Theo EEMC, doanh nghiệp đã nhận được thông báo của Cơ quan Cảnh sát Điều tra Bộ Công an (C01) về việc khởi tố bị can đối với ông Đặng Phan Tường trong quá trình điều tra vụ án hình sự xảy ra tại Tổng công ty Truyền tải điện Quốc gia (EVNNPT), Công ty Cổ phần Tập đoàn PC1 và các công ty có liên quan.

Trước đó, điều tra vụ án tại Tổng Công ty Truyền tải điện Quốc gia, Bộ Công an đã khởi tố 47 người về 5 tội danh: Vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng, Vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng, Tham ô tài sản, Đưa hối lộ, Nhận hối lộ và Tham ô tài sản.

EVNNPT giới thiệu trên website là đơn vị thành viên của Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN) - doanh nghiệp Nhà nước duy nhất có nhiệm vụ phát triển và vận hành hệ thống truyền tải điện trên toàn quốc. Đến hết năm 2025, EVNNPT quản lý vận hành hơn 33.400 km đường dây, bao gồm 12.335 km đường dây 500kV và 21.070 km đường dây 220kV.

Với đội ngũ gồm hơn 6.900 cán bộ, kỹ sư, công nhân lành nghề, doanh nghiệp cũng quản lý vận hành 222 trạm biến áp.

Ông Đặng Phan Tường giữ chức Chủ tịch Hội đồng thành viên Tổng công ty Truyền tải điện Quốc gia (EVNNPT) trong thời gian 9 năm, từ ngày 01/09/2011 đến ngày 01/09/2020 thì nghỉ chế độ trước tuổi.