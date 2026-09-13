Chứng khoán tuần qua: VN-Index mất 58 điểm, áp lực bán phủ bóng thị trường

Cú xả hàng ồ ạt phút chót nhấn chìm hàng loạt cổ phiếu trụ, kéo VN-Index lùi sâu dưới ngưỡng tâm lý 1.800 điểm

Thị trường chứng khoán Việt Nam vừa khép lại một tuần giao dịch (7-11/9) đầy sóng gió khi áp lực điều chỉnh không chỉ càn quét trên diện rộng mà còn gia tăng đột biến vào phút chót. Đóng cửa phiên cuối tuần, VN-Index rơi tự do xuống mức 1.795,21 điểm, đánh mất 57,87 điểm (tương đương 3,12%) so với tuần trước. Sự tiêu cực cũng lan tỏa sang các sàn khác khi HNX-Index giảm 3,49% xuống 272,68 điểm, còn UPCoM-Index lùi 1,47% về 126,47 điểm.

Diễn biến đáng chú ý nhất trong tuần qua là sự suy yếu nghiêm trọng của nhóm cổ phiếu trụ cột. Sau nhiều phiên giằng co vất vả quanh ngưỡng 1.820 điểm, rào chắn phòng thủ của VN-Index đã hoàn toàn sụp đổ. Phiên giao dịch 11/9 trở thành "điểm rơi" tàn khốc khi chỉ số bốc hơi tới 34,02 điểm chỉ trong một ngày.

Rổ VN30 bệ đỡ của thị trường chứng kiến cảnh tượng đỏ lửa với 28/30 mã giảm giá. Đáng lo ngại hơn, lực cung trút xuống ồ ạt trong 15 phút cuối phiên và đợt khớp lệnh ATC đã đánh gục hàng loạt cổ phiếu thuộc nhóm ngân hàng, chứng khoán và bất động sản, ép chỉ số đóng cửa ở mức thấp nhất ngày.

Độ rộng thị trường phản ánh rõ sự áp đảo tuyệt đối của phe bán. Tính chung cả tuần trên sàn HoSE, số mã giảm giá lên tới 304 mã, cao gấp gần 4 lần số mã tăng (83 mã). Xét theo nhóm ngành, sắc đỏ bao trùm các trụ cột kinh tế: Công nghệ mất 2,49%, vật liệu cơ bản lùi 2,23%, tài chính và bất động sản cũng lần lượt giảm 1,94% và 1,84%. Trong bức tranh ảm đạm đó, nhóm Năng lượng trở thành điểm sáng hiếm hoi khi lội ngược dòng tăng nhẹ 0,60%.

Đáng nói, nhịp điều chỉnh sâu lại diễn ra trong bối cảnh dòng tiền có dấu hiệu hụt hơi. Tổng giá trị giao dịch trên HoSE tuần qua chỉ đạt 76.571 tỷ đồng, bình quân hơn 15.314 tỷ đồng/phiên, giảm mạnh so với mức 18.669 tỷ đồng/phiên của tuần liền trước. Thanh khoản yếu cho thấy tâm lý nhà đầu tư đã chuyển trạng thái từ hưng phấn sang phòng thủ cao độ.

Góp phần không nhỏ vào nhịp lao dốc của thị trường là động thái rút vốn quyết liệt của nhà đầu tư nước ngoài. Khối ngoại đã bán ròng trong 4/5 phiên giao dịch với tổng giá trị xấp xỉ 1.650 tỷ đồng trên cả hai sàn. Riêng sàn HoSE gánh chịu áp lực lớn nhất với mức bán ròng hơn 1.600 tỷ đồng.

Áp lực xả hàng đạt đỉnh vào phiên "thứ Sáu đen tối" (11/9) khi khối này xả ròng gần 850 tỷ đồng. Tâm điểm bán ra tập trung vào nhóm cổ phiếu "vua" và bất động sản. STB dẫn đầu danh sách bị bán ròng với 230 tỷ đồng, theo sau là MBB (140 tỷ) và VPB (134 tỷ). Tính chung cả tuần, ông lớn VHM bị xả ròng tới gần 690 tỷ đồng. Ở chiều ngược lại, dòng vốn ngoại chỉ giải ngân nhỏ giọt vào BSR (110 tỷ), VCI (64 tỷ) hay DGW (42 tỷ).

Đà giảm của chứng khoán nội diễn ra cùng nhịp với những biến động vĩ mô quốc tế. Giá dầu Brent bật tăng gần 13%, đã có thời điểm tiến sát mốc 110 USD/thùng giữa bối cảnh căng thẳng Trung Đông leo thang, đã làm sống lại nỗi lo lạm phát và môi trường lãi suất cao.

Nhịp điều chỉnh mạnh này diễn ra ngay trước thềm sự kiện ngày 21/9, thời điểm cổ phiếu Việt Nam chính thức được FTSE Russell đưa vào rổ chỉ số thị trường mới nổi thứ cấp. Dù câu chuyện nâng hạng mang đến kỳ vọng trung hạn, song trong ngắn hạn, áp lực chốt lời đang lấn át hoàn toàn.

Dưới góc nhìn phân tích, các công ty chứng khoán đều đồng loạt phát đi tín hiệu cảnh báo. Chứng khoán Bảo Việt (BVSC) nhận định rủi ro ngắn hạn đang ở mức cao khi dòng tiền có xu hướng thoát ra dứt khoát. BVSC khuyến nghị nhà đầu tư hạ tỷ trọng về mức an toàn, tuyệt đối tuân thủ kỷ luật cắt lỗ và không vội vàng "bắt đáy".

Đồng quan điểm, Chứng khoán BIDV (BSC) dự báo chỉ số có thể lùi về kiểm định quanh vùng 1.765 điểm, trong khi Chứng khoán Kiến Thiết (CSI) lưu ý vùng đệm 1.780 điểm. Chứng khoán SHS cũng cho rằng thị trường đang trong quá trình tìm kiếm điểm cân bằng mới do chưa xuất hiện động lực đủ mạnh.

Sau khi nỗ lực chinh phục đỉnh cao mới bất thành, VN-Index đã quay lại dưới ngưỡng tâm lý quan trọng. Giờ đây, bài toán lớn nhất không còn là chỉ số sẽ tăng bao nhiêu, mà là thị trường bao giờ sẽ ngừng rơi. Giữa lúc "bão giông", ưu tiên quản trị rủi ro và bảo vệ thành quả chính là chiến lược khôn ngoan nhất đối với các nhà đầu tư.