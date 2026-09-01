Một doanh nhân Việt vừa "rớt" khỏi danh sách tỷ phú USD

Theo dữ liệu Forbes cập nhật đến chiều 12/9, ông Nguyễn Đăng Quang, Chủ tịch Tập đoàn Masan (mã MSN) hiện đứng ở vị trí 3.394 trong bảng xếp hạng người giàu nhất thế giới, với khối tài sản ước tính 981 triệu USD. Như vậy, tài sản của Chủ tịch Masan đã xuống dưới ngưỡng 1 tỷ USD.

Ông Nguyễn Đăng Quang lần đầu được Forbes ghi nhận là tỷ phú USD vào năm 2019 với khối tài sản ước tính 1,3 tỷ USD. Tuy nhiên, do phần lớn tài sản gắn với cổ phiếu MSN, ông đã nhiều lần ra vào danh sách tỷ phú USD trong những năm gần đây theo biến động của thị trường chứng khoán.

Đóng cửa phiên 11/9, cổ phiếu MSN giảm mạnh 3,2% so với phiên trước, về vùng 66.500 đồng/cp, thấp nhất trong gần 1 tháng. Tính từ đầu năm, MSN đã giảm từ vùng 77.000 đồng xuống mức hiện tại, vốn hoá thị trường giảm tương ứng hơn 15.300 tỷ đồng.

Trên thị trường, MSN đang chịu áp lực cùng xu hướng điều chỉnh chung của nhiều cổ phiếu vốn hóa lớn. Ở chiều ngược lại, bức tranh kinh doanh của Masan lại đang cho thấy những tín hiệu tích cực khi doanh nghiệp vừa trải qua nửa đầu năm với mức lợi nhuận cao kỷ lục.﻿

Về kết quả kinh doanh nửa đầu năm, Masan ghi nhận lợi nhuận sau thuế là 5.773 tỷ đồng, gấp 2,2 lần so với cùng kỳ.

Riêng trong quý 2 vừa qua, Masan đạt doanh thu thuần 28.118 tỷ đồng, tăng 53,5% so với cùng kỳ. Lợi nhuận sau thuế đạt 3.800 tỷ đồng, gấp 2,3 lần cùng kỳ năm trước. Dựa trên kết quả đã đạt được và đà tăng trưởng dự kiến tiếp tục trong nửa cuối năm, Masan đề xuất nâng kế hoạch năm 2026 lên 98.000 - 105.000 tỷ đồng doanh thu và 10.000 - 11.500 tỷ đồng lợi nhuận sau thuế trước lợi ích cổ đông thiểu số.

Trước đó, hồi tháng 7, ông Nguyễn Đăng Quang cũng từng rời khỏi danh sách tỷ phú USD khi tài sản giảm xuống dưới ngưỡng 1 tỷ USD.

Sau khi ông Nguyễn Đăng Quang rời bảng xếp hạng, Việt Nam hiện còn 7 tỷ phú USD theo thống kê của Forbes, gồm các đại diện đến từ Vingroup, Vietjet, Hòa Phát, Techcombank và VPBank.

Cụ thể, theo dữ liệu mới nhất, bảng xếp hạng của Forbes hiện cho thấy ông Phạm Nhật Vượng đang sở hữu khoảng 37,9 tỷ USD, xếp thứ 57 thế giới; bà Phạm Thu Hương có 4,3 tỷ USD, đứng thứ 1.015; bà Nguyễn Thị Phương Thảo có 4 tỷ USD; bà Phạm Thúy Hằng 3 tỷ USD; ông Trần Đình Long 2,4 tỷ USD; ông Hồ Hùng Anh 2,1 tỷ USD và ông Ngô Chí Dũng 1,1 tỷ USD.﻿