Hai con trai ông Phạm Nhật Vượng đang nắm những vị trí nào trong hệ sinh thái Vingroup?

Ngày 12/9, VinFast và GSM đồng loạt công bố thay đổi nhân sự cấp cao. Hai vị trí điều hành toàn cầu trước đây do ông Phạm Nhật Vượng và bà Phạm Thu Hương đảm nhiệm lần lượt được chuyển giao cho hai con trai của họ.

Theo đó, ông Phạm Nhật Quân Anh - hiện là Chủ tịch VinFast toàn cầu - sẽ kiêm nhiệm vị trí Tổng giám đốc VinFast toàn cầu thay cho ông Phạm Nhật Vượng, đồng thời được bổ nhiệm thêm vị trí Chủ tịch kiêm Tổng giám đốc VinFast Việt Nam.

Ông Nguyễn Quốc Tuấn đảm nhiệm vai trò Chủ tịch GSM toàn cầu thay bà Phạm Thu Hương, ông Phạm Nhật Minh Hoàng trở thành Tổng giám đốc GSM toàn cầu kiêm Tổng giám đốc GSM Việt Nam.

Động thái này đưa Phạm Nhật Quân Anh và Phạm Nhật Minh Hoàng vào những vị trí điều hành trực tiếp tại hai mắt xích quan trọng của hệ sinh thái xe điện và giao thông xanh.

Điểm đáng chú ý là đây không phải lần đầu hai người con tham gia điều hành doanh nghiệp. Trước khi bước lên những vị trí hiện tại, cả Quân Anh và Minh Hoàng đều đã trải qua nhiều vai trò tại các công ty trong hệ sinh thái, từ VinFast, VinMetal đến Green Future và VinSmart Future.﻿

Phạm Nhật Quân Anh: từ VinFast đến VinMetal

Ông Phạm Nhật Quân Anh, sinh năm 1993, hiện giữ vị trí Chủ tịch kiêm Tổng giám đốc VinFast toàn cầu, đồng thời là Chủ tịch kiêm Tổng giám đốc VinFast Việt Nam.

Trước khi nhận vị trí Tổng giám đốc VinFast toàn cầu, ông Quân Anh đã được bổ nhiệm làm Chủ tịch VinFast toàn cầu từ tháng 5/2026 , tiếp tục quá trình tham gia sâu vào hoạt động điều hành hãng xe điện. Ông từng đảm nhiệm nhiều vị trí lãnh đạo tại VinFast và các công ty thành viên của Vingroup.

Đáng chú ý, ông Quân Anh không chỉ phụ trách VinFast. Ông hiện vẫn giữ vị trí Tổng giám đốc CTCP Sản xuất và Kinh doanh VinMetal, doanh nghiệp sản xuất thép chất lượng cao trong hệ sinh thái Vingroup.

Như vậy, chỉ riêng ở thời điểm hiện tại, người con trai cả của ông Phạm Nhật Vượng đang cùng lúc đứng đầu hai mảng có tính chất khá khác nhau: xe điện và sản xuất thép.

Việc bổ nhiệm mới cũng đồng nghĩa ông Phạm Nhật Vượng rút khỏi vị trí Tổng giám đốc VinFast toàn cầu, song vẫn tiếp tục tham gia HĐQT của hãng xe điện. Theo Reuters, ông Quân Anh sẽ chịu trách nhiệm điều hành toàn bộ hoạt động VinFast trong bối cảnh doanh nghiệp đang đẩy mạnh tái cấu trúc và mở rộng quốc tế.

Phạm Nhật Minh Hoàng và hành trình từ Green Future đến GSM

Nếu Quân Anh gắn với mảng sản xuất ô tô, người con thứ Phạm Nhật Minh Hoàng, sinh năm 2000, lại có quá trình hoạt động nổi bật trong lĩnh vực dịch vụ di chuyển.

Ông Minh Hoàng hiện trở thành Tổng giám đốc GSM toàn cầu kiêm Tổng giám đốc GSM Việt Nam, tiếp quản vị trí từ ông Nguyễn Quốc Tuấn. Cùng thời điểm, ông Tuấn được bổ nhiệm làm Chủ tịch GSM toàn cầu thay bà Phạm Thu Hương.

Trước đó, ông Minh Hoàng từng là Tổng giám đốc FGF (nay là Green Future) - doanh nghiệp được ông Phạm Nhật Vượng thành lập năm 2024, hoạt động trong lĩnh vực cho thuê và mua bán xe đã qua sử dụng. Sau khi Green Future được sáp nhập vào GSM, ông Minh Hoàng chuyển sang giữ vị trí Phó Tổng giám đốc thường trực VinSmart Future.

Đến nay, ông trở lại mảng di chuyển với vị trí cao nhất tại GSM. Đây cũng là một mắt xích quan trọng trong hệ sinh thái xe điện khi GSM vận hành dịch vụ vận tải bằng xe điện VinFast.

Theo Reuters, GSM đang có kế hoạch mở rộng sang Mỹ, Thụy Điển và Hà Lan trong năm nay, đồng thời hướng tới nhiều thị trường châu Âu từ năm 2027. Doanh nghiệp cũng đặt mục tiêu mua khoảng 1 triệu ô tô điện và 4 triệu xe máy điện VinFast trong giai đoạn 2026-2030.