UBCKNN xử phạt loạt doanh nghiệp

Đệ Tam

Ngày 11/9/2026, Thanh tra Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN) đã ban hành Quyết định số 505/QĐ-XPHC về việc xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực chứng khoán và thị trường chứng khoán đối với Công ty CP Đệ Tam.

Theo đó, Đệ Tam bị phạt tiền 92,5 triệu đồng do chậm công bố thông tin dưới 15 ngày so với quy định đối với các tài liệu: Báo cáo tài chính (BCTC): soát xét bán niên năm 2025, kiểm toán năm 2025, quý I/2026. Công ty chậm công bố thông tin từ 15 ngày trở lên so với quy định đối với BCTC quý IV/2025.

Công ty Đệ Tam cũng bị phạt tiền 65 triệu đồng đối với hành vi công bố thông tin không đầy đủ nội dung về các giao dịch giữa công ty với người có liên quan, người nội bộ của Công ty tại Báo cáo tình hình quản trị công ty năm 2024, năm 2025.

Cụ thể, theo các BCTC năm 2024 và 2025 đã được kiểm toán, Công ty có phát sinh giao dịch với tổ chức có liên quan và tổ chức có liên quan của người nội bộ Công ty (Công ty cổ phần Xây lắp Kinh doanh vật liệu xây dựng Investco – DTA và Công ty Trách nhiệm hữu hạn Du lịch Xây dựng Bất động sản Công Minh). Tuy nhiên, Đệ Tam chưa trình bày các giao dịch này tại Báo cáo tình hình quản trị công ty năm 2024, năm 2025.

Tổng số tiền phạt là 157,5 triệu đồng.

HGI

Theo Quyết định số 512/QĐ-XPHC của UBCKNN, Công ty CP Đầu tư Quốc tế Hoàng Anh Gia Lai (HGI) bị phạt tiền 92,5 triệu đồng do chậm công bố thông tin từ 10 ngày làm việc trở lên so với thời hạn theo quy định pháp luật đối với các tài liệu: Tình hình thực hiện các cam kết của doanh nghiệp phát hành đối với người sở hữu trái phiếu năm 2022, Báo cáo tình hình sử dụng số tiền thu được từ việc phát hành trái phiếu được kiểm toán năm 2022, Báo cáo tình hình sử dụng số tiền thu được từ việc phát hành trái phiếu được kiểm toán năm 2025, Báo cáo tình hình tài chính năm 2025.

Du Thuyền Và Nghỉ Dưỡng Cam Ranh

Cũng vi phạm hành chính trong lĩnh vực chứng khoán và thị trường chứng khoán, Công ty CP Du Thuyền Và Nghỉ Dưỡng Cam Ranh bị UBCKNN xử phạt 92,5 triệu đồng do không gửi nội dung công bố thông tin định kỳ cho HNX các tài liệu: Báo cáo định kỳ Tình hình thực hiện các cam kết của doanh nghiệp phát hành đối với người sở hữu trái phiếu năm 2022, Báo cáo tình hình sử dụng số tiền thu được từ việc phát hành trái phiếu được kiểm toán năm 2022, Tình hình thanh toán gốc, lãi trái phiếu bán niên 2023, Báo cáo tình hình sử dụng số tiền từ phát hành trái phiếu được kiểm toán bán niên 2023.

C21

UBCKNN đã tiến hành xử phạt hành chính Công ty CP Thế kỷ 21 (MCK: C21) số tiền 92,5 triệu đồng do chậm công bố thông tin dưới 15 ngày so với quy định trên trang thông tin điện tử của HNX BCTC riêng và hợp nhất quý IV/2024.

Công ty chậm công bố từ 15 ngày trở lên so với quy định trên trang thông tin điện tử của HNX các tài liệu: BCTC riêng và hợp nhất kiểm toán năm 2024, Báo cáo thường niên năm 2024, BCTC riêng và hợp nhất quý I/2025, BCTC riêng và hợp nhất soát xét bán niên năm 2025, BCTC riêng và hợp nhất kiểm toán năm 2025, Báo cáo thường niên năm 2025.

Ngoài ra, C21 còn bị phạt tiền 125 triệu đồng đối với hành vi không tổ chức họp ĐHĐCĐ theo quy định.

Tổng số tiến phạt đối với C21 là 217,5 triệu đồng.