Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

EU đối mặt nguy cơ đóng cửa hàng loạt doanh nghiệp vì Trung Quốc siết xuất khẩu đất hiếm

18-09-2025 - 09:24 AM | Tài chính quốc tế

Trước đó, Trung Quốc đã đồng ý đẩy nhanh quy trình cấp phép đối với các nguyên liệu thô thiết yếu dành cho các doanh nghiệp châu Âu.

Tiêu điểm

Theo Reuters, châu Âu đang chuẩn bị đối mặt với thêm nhiều đợt đóng cửa doanh nghiệp và chịu thiệt hại tài chính do Bắc Kinh tiếp tục siết chặt kiểm soát xuất khẩu đất hiếm, mặc dù hai bên đã đạt được thỏa thuận trong cuộc họp hồi tháng 7.

Bối cảnh

Các hãng sản xuất ô tô tại châu Âu và nhiều nơi khác đã phải đối mặt với tình trạng chậm trễ sản xuất và ngừng hoạt động trên diện rộng sau khi Bắc Kinh áp dụng các biện pháp kiểm soát xuất khẩu đối với một số loại đất hiếm và nam châm liên quan, sau khi Tổng thống Mỹ Donald Trump công bố mức thuế mới.

Thỏa thuận tháng 7: Bắc Kinh đã đồng ý đẩy nhanh quy trình cấp phép đối với các nguyên liệu thô thiết yếu dành cho các doanh nghiệp châu Âu tại hội nghị thượng đỉnh hồi tháng 7 giữa Chủ tịch Ủy ban châu Âu Ursula von der Leyen và Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình.

Họ nói gì - nghĩ gì?

Ông Jens Eskelund, Chủ tịch Phòng Thương mại EU tại Trung Quốc: "Bất chấp những thỏa thuận và cam kết đã đạt được tại hội nghị thượng đỉnh EU – Trung Quốc ngày 24/7, chúng tôi vẫn đang chứng kiến những điểm nghẽn nghiêm trọng ảnh hưởng đến các thành viên".

Chính phủ Trung Quốc khẳng định các biện pháp kiểm soát là “không phân biệt đối xử” và không nhằm vào quốc gia cụ thể.

Đáng chú ý

Chỉ khoảng 25% trong số 140 hồ sơ xin cấp phép do Phòng Thương mại EU tại Trung Quốc hỗ trợ được duyệt.

Nhiều doanh nghiệp đang chủ động nộp hồ sơ sớm để tránh thiệt hại do chậm giao hàng. Các công ty sản xuất chip cũng đã kiến nghị lên Bắc Kinh để xin nới lỏng. 

Dữ liệu hải quan Trung Quốc cho thấy xuất khẩu nam châm đất hiếm, bao gồm cả tới châu Âu, tăng mạnh từ tháng 6, sau khi Mỹ và EU đạt thỏa thuận.

Quốc gia ASEAN sở hữu 16 tấn đất hiếm dự kiến cho phép Trung Quốc chế biến nhưng có điều kiện đặc biệt

Theo Thi Anh

Đời sống Pháp luật

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Chủ tịch Fed Jerome Powell: Thị trường lao động Mỹ đang yếu đi, hạ lãi suất 0,25% là để 'kiểm soát rủi ro'

Chủ tịch Fed Jerome Powell: Thị trường lao động Mỹ đang yếu đi, hạ lãi suất 0,25% là để 'kiểm soát rủi ro' Nổi bật

Fed hạ lãi suất lần đầu tiên sau 9 tháng ở mức 0,25%, phát tín hiệu sẽ cắt giảm 2 lần nữa trong năm nay

Fed hạ lãi suất lần đầu tiên sau 9 tháng ở mức 0,25%, phát tín hiệu sẽ cắt giảm 2 lần nữa trong năm nay Nổi bật

Đầu tư nhiều tiền của nhưng Mỹ, Châu Âu vẫn phải chịu thua Trung Quốc và Nhật Bản trong lĩnh vực này

Đầu tư nhiều tiền của nhưng Mỹ, Châu Âu vẫn phải chịu thua Trung Quốc và Nhật Bản trong lĩnh vực này

08:41 , 18/09/2025
Panama 'bơm' 8,5 tỷ USD nâng cấp kênh đào, né câu hỏi về công ty Trung Quốc khi bị Mỹ 'soi'

Panama 'bơm' 8,5 tỷ USD nâng cấp kênh đào, né câu hỏi về công ty Trung Quốc khi bị Mỹ 'soi'

08:08 , 18/09/2025
Toàn cảnh phiên điều trần nghi phạm ám sát đồng minh của Tổng thống Trump: Có thể đối mặt mức án tử hình

Toàn cảnh phiên điều trần nghi phạm ám sát đồng minh của Tổng thống Trump: Có thể đối mặt mức án tử hình

23:23 , 17/09/2025
Nga tiếp tục nỗ lực chinh phục mặt trăng trong cuộc đua quân sự không gian

Nga tiếp tục nỗ lực chinh phục mặt trăng trong cuộc đua quân sự không gian

22:51 , 17/09/2025

    Địa chỉ: Tầng 21 Tòa nhà Center Building. Số 01, phố Nguyễn Huy Tưởng, phường Thanh Xuân, thành phố Hà Nội

    Điện thoại: 024 7309 5555 Máy lẻ 292. Fax: 024-39744082

    Email: info@cafef.vn | Hotline: 0926 864 344

    Chịu trách nhiệm nội dung: Ông Nguyễn Thế Tân

    Liên hệ quảng cáo

    Hotline:

    Email: doanhnghiep@admicro.vn

    Chat với tư vấn viên

    Công ty Cổ phần VCCorp

    © Copyright 2007 - 2025 - Công ty Cổ phần VCCorp.

    Giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp trên mạng số 2216/GP-TTĐT do Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nội cấp ngày 10 tháng 4 năm 2019.

    Chính sách bảo mật
    Trở lên trên