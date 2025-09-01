Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

Quốc gia ASEAN sở hữu 16 tấn đất hiếm dự kiến cho phép Trung Quốc chế biến nhưng có điều kiện đặc biệt

01-09-2025 - 14:05 PM | Tài chính quốc tế

Quốc gia ASEAN này dự kiến hợp tác với Trung Quốc trong lĩnh vực quan trọng.

Quốc gia ASEAN sở hữu 16 tấn đất hiếm dự kiến cho phép Trung Quốc chế biến nhưng có điều kiện đặc biệt- Ảnh 1.

Trung Quốc đã sẵn sàng cung cấp hỗ trợ kỹ thuật và công nghệ cho Malaysia trong việc chế biến đất hiếm, mặc dù nước này yêu cầu mọi sự hợp tác chỉ bao gồm các công ty có liên kết với nhà nước, CNA cho biết.

Malaysia đang tìm cách phát triển năng lực khai thác và chế biến đất hiếm nhằm tận dụng nhu cầu toàn cầu ngày càng tăng đối với các khoáng sản quan trọng được sử dụng rộng rãi trong chip bán dẫn, xe điện và thiết bị quân sự.

Trung Quốc, quốc gia khai thác và chế biến đất hiếm hàng đầu thế giới, ngày càng bảo vệ vị thế thống trị của mình trong lĩnh vực này bằng cách áp đặt các hạn chế xuất khẩu đối với một số công nghệ chế biến.

Trong một văn bản trả lời trước quốc hội, Bộ trưởng Tài nguyên thiên nhiên và Môi trường Malaysia Johari Abdul Ghani cho biết Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình đã truyền đạt sự sẵn sàng của Bắc Kinh trong việc giúp Malaysia theo đuổi tham vọng về đất hiếm trong chuyến thăm Kuala Lumpur vào tháng 4.

Malaysia đã cấm xuất khẩu đất hiếm thô, chỉ cho phép xuất khẩu đất hiếm đã qua chế biến nhằm tránh khai thác và thất thoát tài nguyên.

Johari cho biết Malaysia có khoảng 16,1 triệu tấn khoáng sản đất hiếm, theo ước tính năm 2019 của Bộ Khoáng sản và Khoa học Địa chất Malaysia.

Tuy nhiên, ông cảnh báo rằng cần phải nghiên cứu thêm để xác định có thể khai thác được bao nhiêu, với các chính sách cấm khai thác ở các khu rừng lâu năm, khu vực nhạy cảm với môi trường và khu bảo tồn.

Theo Dy Khoa

Thanh niên Việt

