Động đất hiếm gặp làm rung lắc thành phố New York (Mỹ)

Vào tối 2/8 (giờ địa phương), một trận động đất nhỏ đã làm rung chuyển một số khu vực của thành phố New York, Mỹ, theo thông tin từ Cơ quan Khảo sát Địa chất Hoa Kỳ (USGS). Tâm chấn của trận động đất mạnh 3.0 độ richter này nằm ở phía đông bắc Hasbrouck Heights, thuộc quận Bergen, New Jersey, ở độ sâu khoảng 10 km dưới bề mặt.

Thành phố New York (Ảnh: Getty Images)

Mặc dù trận động đất này tương đối nhỏ nhưng đã có báo cáo về rung lắc ngắn ở một số khu vực. Nhà ga WABC của đài ABC New York đưa tin, hiện chưa có báo cáo nào về thiệt hại. Trong một tuyên bố được đăng trên mạng xã hội, Cơ quan Quản lý Khẩn cấp thành phố New York cho biết, người dân có thể cảm nhận được sự rung chuyển ở một số khu vực của thành phố và cơ quan này đang theo dõi các tác động.

Nhà phân tích Xan Davidson của USGS nói với ABC News rằng mặc dù động đất rất hiếm gặp ở Bờ Đông Hoa Kỳ nhưng trận động đất 3.0 độ richter không được coi là một trận động đất đáng kể. Ông Davidson khẳng định: "Chúng tôi không mong đợi sẽ có nhiều thiệt hại. Nó chỉ là rung lắc."

Vào tháng 4 năm 2024, thành phố New York và New Jersey đã bị rung chuyển bởi một trận động đất hiếm hoi mạnh 4,8 độ richter. Các quan chức cho biết đây là một trong những trận động đất lớn nhất ở Bờ Đông trong thế kỷ qua. Tâm chấn của trận động đất đó nằm gần Whitehouse Station, New Jersey, và đã làm rung chuyển các tòa nhà từ Philadelphia đến New Jersey và thành phố New York đến Connecticut và Westchester, New York.

Ông Davidson nhắc lại trận động đất năm 2024 và cho biết: "Động đất vẫn xảy ra ở đây nhưng không thường xuyên." Việc nhiều người báo cáo cảm nhận được trận động đất hôm thứ Bảy, xa xôi như Connecticut, là điều không bất ngờ và không có gì đáng báo động.

Nguồn: ABC News