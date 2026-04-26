EU siết chặt kiểm soát “ông lớn” công nghệ trong lĩnh vực đám mây

Biểu tượng tập đoàn Microsoft tại New York, Mỹ. Ảnh tư liệu: Kyodo/TTXVN

Ủy ban châu Âu (EC) đang có kế hoạch mở rộng phạm vi áp dụng của Đạo luật Thị trường Kỹ thuật số (DMA) sang lĩnh vực điện toán đám mây, trong đó dự kiến xếp 2 tập đoàn công nghệ Mỹ là Amazon và Microsoft vào nhóm doanh nghiệp có sức ảnh hưởng chi phối thị trường.

Động thái này được xem là bước đi quan trọng trong chiến lược của Liên minh châu Âu (EU) nhằm kiểm soát quyền lực của các “ông lớn” công nghệ, đồng thời tăng cường cạnh tranh và bảo đảm công bằng trên thị trường số.

Nếu được triển khai, đây sẽ là lần đầu tiên hoạt động điện toán đám mây - một lĩnh vực then chốt của nền kinh tế số - được đưa vào khuôn khổ điều chỉnh của DMA. Việc này có thể buộc các doanh nghiệp liên quan phải thay đổi cách vận hành, tăng cường minh bạch và tạo điều kiện thuận lợi hơn cho các đối thủ nhỏ hơn tham gia thị trường.

Trong khi đó, dịch vụ đám mây của Google hiện chưa bị áp dụng quy định tương tự do thị phần còn thấp hơn so với hai đối thủ chính. Tuy nhiên, với tốc độ tăng trưởng nhanh, khả năng Google Cloud bị đưa vào diện giám sát trong thời gian tới là hoàn toàn có thể.

Hiện thị trường điện toán đám mây tại châu Âu vẫn do các doanh nghiệp Mỹ chi phối. Amazon Web Services (AWS) nắm khoảng 28% thị phần, Microsoft Azure khoảng 21%, trong khi tổng thị phần của các nhà cung cấp châu Âu chỉ đạt khoảng 15%, cho thấy mức độ phụ thuộc lớn của EU vào hạ tầng công nghệ nước ngoài.

Trong bối cảnh trí tuệ nhân tạo phát triển mạnh, nhu cầu về hạ tầng điện toán tiếp tục tăng. Các tập đoàn công nghệ toàn cầu đang đẩy mạnh đầu tư với quy mô hàng trăm tỷ USD mỗi năm, khiến khoảng cách giữa doanh nghiệp Mỹ và châu Âu ngày càng nới rộng.

Ủy ban châu Âu kỳ vọng việc tăng cường quản lý sẽ tạo thêm không gian phát triển cho các doanh nghiệp châu Âu như Deutsche Telekom hay SAP, dù hiện thị phần của họ còn hạn chế. Tuy nhiên, giới chuyên gia cũng cảnh báo việc siết chặt quản lý cần được thực hiện thận trọng, nhằm tránh làm suy giảm động lực đổi mới và gia tăng chi phí cho doanh nghiệp.

Động thái trên phản ánh xu hướng ngày càng rõ nét của EU trong việc thúc đẩy chủ quyền số, không chỉ kiểm soát dữ liệu mà còn hướng tới xây dựng năng lực công nghệ độc lập, trong bối cảnh cạnh tranh công nghệ toàn cầu ngày càng gia tăng.