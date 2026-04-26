SpaceX cân nhắc mua startup AI Cursor với giá 60 tỷ USD

Theo Mạnh Dương | 26-04-2026 - 14:30 PM | Kinh tế số

SpaceX xem xét mua hoặc hợp tác với Cursor nhằm mở rộng vị thế trong thị trường AI viết mã đang tăng trưởng nhanh.

Ông Elon Musk tại chung kết giải vật NCAA ở Philadelphia ngày 22/3/2025. (Ảnh: AP)

SpaceX cân nhắc mua startup AI Cursor hoặc hợp tác chiến lược với công ty này, trong bối cảnh hãng đẩy mạnh tham gia thị trường công cụ lập trình bằng trí tuệ nhân tạo.

Theo thông tin công bố, SpaceX đã đạt được quyền lựa chọn mua Cursor với giá 60 tỷ USD vào cuối năm nay, hoặc thay vào đó chi 10 tỷ USD để thiết lập quan hệ hợp tác. Cursor là startup tại Silicon Valley chuyên phát triển công nghệ AI giúp tự động hóa việc viết mã.

Cùng với OpenAI và Anthropic, Cursor là một trong những công ty đang thu hút đông đảo lập trình viên nhờ khả năng ứng dụng AI vào lập trình - lĩnh vực được xem là điểm sáng thương mại của ngành trí tuệ nhân tạo hiện nay.

Thỏa thuận này có thể giúp xAI - công ty phát triển chatbot Grok đã sáp nhập với SpaceX vào tháng 2 - tăng cường vị thế trong mảng AI lập trình, nơi hãng vẫn đang tụt lại phía sau so với các đối thủ. Đồng thời, Cursor cũng sẽ có thêm năng lực tính toán để phát triển các mô hình AI.

SpaceX cho biết việc kết hợp giữa sản phẩm của Cursor và hệ thống siêu máy tính Colossus - cụm máy tính huấn luyện AI quy mô lớn tại Memphis - sẽ tạo điều kiện để phát triển các mô hình AI hiệu quả hơn. Hệ thống này được xAI giới thiệu là một trong những siêu máy tính AI lớn nhất thế giới.

Thông tin được công bố trong bối cảnh SpaceX đang chuẩn bị cho kế hoạch niêm yết công khai, với mức định giá dự kiến gần 1.750 tỷ USD và mục tiêu huy động khoảng 75 tỷ USD - có thể trở thành đợt IPO lớn nhất lịch sử.

Trước đó, vào tháng 3, hai lãnh đạo kỹ thuật sản phẩm của Cursor đã gia nhập SpaceX để tham gia các dự án liên quan đến không gian và AI. Ông Elon Musk cũng bày tỏ kỳ vọng về việc phát triển các trung tâm không gian quỹ đạo và hạ tầng trên Mặt Trăng trong tương lai.

