Eurowindow “réo” tên Coteccons và Cofico về khoản nợ thi công tại siêu dự án Resort kết hợp casino 4 tỷ USD tại Hội An

UBND tỉnh Quảng Nam mới đây có văn bản số 4921/UBND-KTN gửi Sở Kế hoạch Đầu tư về việc giải quyết đề nghị của CTCP Eurowindow liên quan đến việc hợp đồng cung cấp, thi công lắp đặt hạng mục mặt dựng - khu phức hợp khách sạn và casino tại dự án khu nghỉ dưỡng Nam Hội An.

Theo đó, sau khi xem xét đề nghị của CTCP Eurowindow tại Công văn đề ngày 11/07/2023 liên quan đến việc hợp đồng cung cấp, thi công lắp đặt hạng mục mặt dựng khu phức hợp khách sạn và casino tại dự án khu nghỉ dưỡng Nam Hội An (dự án Hoiana), Chủ tịch UBND tỉnh chuyển Sở Kế hoạch và Đầu tư nội dung công văn của Eurowindow để giải quyết theo thẩm quyền.

Trước đó, ngày 11/7/2023, CTCP Eurowindow đã có văn bản gửi tới UBND tỉnh Quảng Nam. Cụ thể, Eurowindow cho biết, năm 2018, Công ty là nhà thầu phụ được Công ty TNHH Phát triển Nam Hội An (chủ đầu tư dự án Hoiana) chỉ định ký kết hợp đồng cung cấp, thi công lắp đặt hạng mục mặt dựng phức hợp khách sạn và casino tại dự án Hoiana với hai nhà thầu chính là CTCP Xây dựng Coteccons (mã chứng khoán: CTD) và CTCP Xây dựng số 1 (Cofico; CFC).

Năm 2019, Eurowindow đã hoàn thành hầu hết hạng mục công việc, nhưng do đại dịch COVID-19, đến đầu năm 2022, Eurowindow hoàn thành toàn bộ phạm vi công việc và bàn giao sản phẩm tại dự án, đưa vào sử dụng, khai thác vận hành (theo biên bản bàn giao). Eurowindow cho hay Công ty đã gửi đến chủ đầu tư và các nhà thầu chính đầy đủ hồ sơ thanh toán hợp lệ của hợp đồng thầu phụ. Tuy nhiên, sau nhiều lần liên hệ và gửi yêu cầu thanh toán, đến nay, nhà thầu chính vẫn chưa hoàn thành nghĩa vụ thanh toán theo hợp đồng cho Eurowindow với lý do chủ đầu tư chưa thực hiện nghĩa vụ thanh toán, nên nhà thầu chính chưa thể thanh toán cho Eurowindow do quy định hình thức thanh toán của hợp đồng là “back to back” và “pay when paid”.

Tại văn bản, Eurowindow cũng nêu nêu chi tiết công nợ quá hạn đến thời điểm hiện tại. Trong đó, số tiền còn lại Coteccons phải thanh toán là gần 17,3 tỷ đồng, Cofico là 60,7 tỷ đồng.

Khoản nợ 2 nhà thầu chính là Coteccons và Cofico phải thanh toán cho Eurowindow.

Eurowindow cho rằng việc kéo dài thời gian thanh toán đã gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến tình hình tài chính các nhà thầu phụ nói chung, trong đó có Công ty và những người lao động tham gia sản xuất, lắp đặt tại dự án.

Đại dịch Covid-19 đã khiến hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty ảnh hưởng nhiều, đặc biệt là số lượng khách hàng bị sụt giảm nghiêm trọng, tiến độ sản xuất bị đình trệ do hoạt động xuất nhập khẩu khó khăn… Tiếp đến là tình hình thị trường bất động sản biến động, đóng băng như hiện nay càng nhân thêm những khó khăn chồng chất.

“Số tiền mà Công ty TNHH Phát triển Nam Hội An (HASD) đang cố tình chây ỳ không thanh toán là một khoản tiền rất lớn đối với Eurowindow tại thời điểm này. Đó không chỉ là nguồn vốn duy trì sản xuất kinh doanh của Eurowindow mà quan trọng hơn, đó chính là tiền lương, mồ hôi, công sức của hàng ngàn người lao động của công ty đã bỏ ra để hoàn thiện dự án mà HASD đang vận hành, khai thác và thu lợi mỗi ngày”, trích công văn của Eurowindow.

Eurowindow cũng cho rằng sự việc đã làm ảnh hưởng xấu tới hình ảnh nhà đầu tư nước ngoài tại Việt Nam. Theo Eurowindow, HASD được đầu tư bởi VinaCapital và Tập đoàn Gold Yeild Enterpises, đây là đơn vị hoạt động mạnh trong lĩnh vực bất động sản và du lịch nghỉ dưỡng. HASD đã triển khai nhiều dự án lớn về du lịch nghỉ dưỡng tại Quảng Nam với số vốn lên tới nhiều tỷ USD.

Hoiana cũng là dự án FDI lớn nhất của tỉnh Quảng Nam, mức đầu tư 4 tỷ USD. Hiện HASD lại xin điều chỉnh dự án từ khu nghỉ dưỡng thành khu đô thị nghỉ dưỡng.

Eurowindow cho rằng chủ đầu tư đang viện dẫn những lý do không có đủ tính thuyết phục để cố tình chây ỳ, trốn tránh trách nhiệm trả nợ cho doanh nghiệp Việt Nam. “Đó là điều không thể chấp nhận được!”, Eurowindow nhấn mạnh.

Theo đó, Eurowindow mong UBND tỉnh xem xét sự việc và những thiệt hại mà Công ty đang gánh chịu.

Trước đó, ngày 24/07, UBND tỉnh có văn bản yêu cầu các Sở ngành cùng chủ đầu tư khẩn trương hoàn thành các hồ sơ quy hoạch liên quan và triển khai hoàn thành bồi thường, giải phóng mặt bằng dự án khu nghỉ dưỡng Nam Hội An. Đồng thời, UBND tỉnh yêu cầu chủ đầu tư không được kinh doanh nhà ở trong dự án.

Gần đây, theo thông tin từ Bloomberg, dự án Hoiana Resort&Golf - khu nghỉ dưỡng kết hợp sòng bạc tại Nam Hội An đã được gia tộc tỷ phú Cheng mua lại từ "Vua sòng bạc Macau" Alvin Chau (Châu Trác Hoa).