EVIVA – Hành trình đưa âm thanh Việt vươn xa bằng hình ảnh

Thông qua 10 địa danh biểu tượng trải dài từ Nam ra Bắc, sản phẩm loa biểu diễn EVIVA – thương hiệu đến từ Mỹ, được sản xuất tại Việt Nam – không chỉ lan tỏa giá trị âm nhạc mà còn thắp lên tinh thần Việt trong mỗi trái tim người nghe.

EVIVA – Âm thanh Việt vang xa

Khi công nghệ gặp bản sắc. Khi âm thanh trở thành cảm xúc

Trên thị trường thiết bị âm thanh chuyên nghiệp vốn bị chi phối bởi các thương hiệu quốc tế, sự ra đời của EVIVA – dòng loa biểu diễn chuyên nghiệp mới nhất của Electro-Voice (Mỹ), sản xuất ngay tại Việt Nam – là một dấu mốc đáng nhớ. Đây không chỉ là bước tiến về công nghệ, mà còn là biểu tượng cho khát vọng khẳng định chất lượng "Made in Vietnam" trên sân khấu quốc tế.

Sự kiện ra mắt EVIVA vào ngày 11 tháng 7 năm 2025 tại TP.HCM thu hút sự quan tâm lớn từ giới chuyên môn và người yêu âm nhạc. Nhưng đó mới là điểm khởi đầu cho một chiến dịch truyền thông đầy cảm hứng: "Âm thanh Việt vang xa" – do Trung Chính Audio, nhà phân phối chính thức EVIVA tại Việt Nam triển khai trên quy mô toàn quốc.

Kể chuyện bằng hình ảnh – Một cách làm thương hiệu khác biệt

Không đi theo lối mòn phô diễn kỹ thuật hay quảng bá trực diện, chiến dịch "Âm thanh Việt vang xa" lựa chọn cách kể chuyện bằng hình ảnh và cảm xúc. Đây là hướng tiếp cận mới mẻ, đầy nghệ thuật trong ngành thiết bị âm thanh – lĩnh vực vốn thường khô khan, thiếu sự kết nối cảm xúc với người dùng cuối.

10 điểm chạm hình ảnh – 10 vùng đất trải dài từ Nam ra Bắc – đã được chọn để truyền tải hành trình của EVIVA qua những miền văn hóa Việt Nam. Mỗi điểm dừng chân không đơn thuần là một địa danh, mà là một chương trong bản giao hưởng trải dài của đất nước.

Loa EVIVA chinh phục đỉnh núi Fansipan

Từ cung đường ven biển rực nắng, nơi âm thanh vang vọng giữa đại dương; đến hồ Trị An hoang sơ khi EVIVA cất tiếng giữa thiên nhiên. Từ Ghềnh Đá Đĩa kỳ vĩ, phố cổ Hội An trầm mặc, đến đèo Ô Quy Hồ lộng gió hay đỉnh Fansipan nơi âm thanh dội ngược vào lòng người giữa tầng mây.

Từ miền Tây sông nước, tiếng chèo khua nhẹ, đến thác nước dữ dội – nơi EVIVA thử thách với âm thanh tự nhiên. Giữa phố cổ Hà Nội về đêm, loa không ồn ào mà như một nghệ sĩ thầm lặng. Và khép lại ở Cột cờ Lũng Cú – điểm chạm cuối cùng, cũng là nơi EVIVA hiện diện như một biểu tượng âm thanh của lòng tự hào dân tộc.

Từ âm thanh đến cảm xúc – Khi thương hiệu gắn kết với cộng đồng

Mỗi bức ảnh không đơn thuần là một hình thức quảng bá, mà là một bản giao hưởng thị giác, nơi EVIVA trở thành nhân vật chính trong hành trình khám phá đất nước. Ngôn ngữ truyền tải giàu chất tự sự, giàu hình ảnh, không nặng tính thương mại. Nhờ đó, chiến dịch không chỉ chạm đến cộng đồng yêu âm nhạc, mà còn lan tỏa cảm hứng trong giới sáng tạo nội dung, nhiếp ảnh, du lịch – đặc biệt là thế hệ trẻ đang tìm kiếm những giá trị sống chất và sống có gu.

EVIVA – Thương hiệu Mỹ, sản xuất tại Việt Nam

Thông qua hành trình kể chuyện ấy, Trung Chính Audio đã định vị EVIVA không chỉ là một dòng loa biểu diễn chuyên nghiệp được sản xuất tại Việt Nam, mà còn là nhịp cầu gắn kết giữa công nghệ và cảm xúc, giữa thương hiệu và cộng đồng, giữa âm thanh và vẻ đẹp Việt Nam đương đại.

EVIVA – Thương hiệu Mỹ, sản xuất tại Việt Nam

Chiến dịch truyền thông thành công không thể thiếu sản phẩm chất lượng. EVIVA được sản xuất tại Việt Nam theo tiêu chuẩn nghiêm ngặt của Electro-Voice, gồm 3 phiên bản:

EVIVA 12P – linh hoạt, gọn nhẹ

EVIVA 15P – mạnh mẽ, đa dụng

EVIVA 18SP – siêu trầm, hỗ trợ biểu diễn quy mô lớn

Loa di động EVIVA – Âm thanh vượt trội, bùng nổ mọi không gian

EVIVA sở hữu âm thanh mạnh mẽ, thiết kế chắc chắn và khả năng di chuyển linh hoạt – đáp ứng nhu cầu từ các sự kiện nhỏ tới biểu diễn ngoài trời chuyên nghiệp.

Đặc biệt, sản phẩm đã có mặt trên hệ thống phân phối rộng khắp toàn quốc của Trung Chính Audio, đảm bảo dịch vụ hậu mãi và sự an tâm dài hạn cho người dùng.

Khẳng định vị thế Trung Chính Audio trên thị trường âm thanh Việt

Với hơn 30 năm kinh nghiệm và mạng lưới phân phối trải dài khắp cả nước, Trung Chính Audio không chỉ là nhà phân phối chính thức các thương hiệu âm thanh hàng đầu như Electro-Voice, Bosch, Dynacord,… mà còn là đơn vị tiên phong trong các chiến dịch truyền thông sáng tạo và mang tính định hướng thị trường.

Chiến dịch "Âm thanh Việt vang xa" là minh chứng rõ nét cho triết lý kinh doanh gắn liền với trải nghiệm người dùng và giá trị bản sắc. Qua đó, EVIVA – cùng Trung Chính Audio – không chỉ khẳng định vị thế thương hiệu mà còn lan tỏa tinh thần Việt trên mọi miền đất nước.

Trung Chính Audio – Nhà phân phối chính thức EVIVA tại Việt Nam

Điện thoại: 0902 188 722 (Hà Nội) | 0903 60 22 47 (Hồ Chí Minh)

Website:

https://trungchinhaudio.vn/eviva-12p.html

https://electro-voice.vn/loa-di-dong-eviva