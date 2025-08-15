EVNFinance khắc phục đầy đủ các kết luận thanh tra

Qua thanh tra cho thấy, hoạt động kinh doanh của EVNFinance tăng đều qua các năm.

Kết luận nêu rõ: "Trong thời kỳ thanh tra, EVNFinance đảm bảo đủ số lượng nhân sự làm thành viên HĐQT, thành viên BKS theo quy định tại Điều lệ. Tổng Giám đốc đáp ứng điều kiện, tiêu chuẩn theo quy định của Luật Các TCTD, Điều lệ EVNFinance. Ngoài ra, EVNFinance đã ban hành đầy đủ quy định nội bộ hướng dẫn nghiệp vụ liên quan đến hoạt động của Công ty. HĐQT, BKS, BĐH của EVNFinance đã lãnh đạo, chỉ đạo hoạt động Công ty đạt được các chỉ tiêu kế hoạch, tăng trưởng tín dụng và kết quả hoạt động kinh doanh của Công ty đều tăng qua các năm".

Bên cạnh những mặt đã đạt được, Kết luận chỉ ra EVNFinance vẫn còn một số hạn chế trong quản trị, điều hành như: kiểm tra giám sát chưa đầy đủ, ban hành văn bản nội bộ chưa phù hợp, chậm gửi thông tin thay đổi người phụ trách phòng, chống rửa tiền và chưa thực hiện đầy đủ quyền, nghĩa vụ trong hoạt động kinh doanh, dẫn tới vi phạm trong hoạt động tín dụng.

Kiểm tra cũng cho thấy EVNFinance có 1 số vi phạm về quy trình thẩm định và phê duyệt; kiểm tra, giám sát vốn vay chưa đầy đủ; hồ sơ vay vốn, tài sản bảo đảm và phân loại nợ, trích lập dự phòng rủi ro; cho vay bằng ngoại tệ...

Thanh tra NHNN cũng chỉ ra, ngoài các nguyên nhân và trách nhiệm thuộc về cá nhân, tập thể, một sô yếu tố khách quan quan trọng dẫn đến những vi phạm trên là tác động của dịch Covid-19. Sự bùng phát dịch bệnh đã làm gián đoạn, suy giảm đáng kể hoạt động kinh doanh của khách hàng, từ đó ảnh hưởng trực tiếp đến khả năng tuân thủ các điều kiện tín dụng và nghĩa vụ tài chính.

Chánh Thanh tra đã ban hành quyết định xử phạt EVNFinance với tổng số tiền 635 triệu đồng. Trong tháng 6/2025, EVNFinance đã nộp đầy đủ tiền phạt.

Trong 6 tháng đầu năm 2025, EVNFinance ghi nhận kết quả kinh doanh tích cực với lợi nhuận trước thuế đạt hơn 598 tỷ đồng, tương đương 62% kế hoạch lợi nhuận cả năm 2025 (960 tỷ đồng). Về tổng tài sản, tính đến ngày 30/6/2025, tổng tài sản của EVNFinance đạt 69.555 tỷ đồng, tăng gần 17% so với đầu năm. Nguồn vốn chủ sở hữu của EVNFinance tại 30/6/2025 tăng gần 5% so với đầu năm, đạt 9.464 tỷ đồng.