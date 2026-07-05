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Eximbank chuẩn bị họp ĐHCĐ bất thường: Thay loạt thành viên HĐQT, yêu cầu không truyền tin ra ngoài cho đến khi có kết luận cuộc họp

| | Tài chính - ngân hàng

Eximbank chuẩn bị họp ĐHCĐ bất thường: Thay loạt thành viên HĐQT, yêu cầu không truyền tin ra ngoài cho đến khi có kết luận cuộc họp

Ngân hàng TMCP Xuất Nhập khẩu Việt Nam (Eximbank, mã EIB) vừa công bố tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2026, dự kiến tổ chức ngày 24/7 tới. Quy chế cũng quy định về trật tự trong phòng họp yêu cầu không quay phim, chụp ảnh, ghi âm nếu không được sự đồng ý của Chủ tọa trong thời gian Đại hội diễn ra.

Bốn thành viên Hội đồng quản trị cùng nộp đơn từ nhiệm

Theo tờ trình của Hội đồng quản trị (HĐQT) Eximbank gửi Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ), 4 thành viên HĐQT nhiệm kỳ VIII (2025 - 2030) đã có đơn từ nhiệm cùng đề ngày 08/6/2026, gồm: bà Phạm Thị Huyền Trang và ông Nguyễn Trọng Hiền (đều là thành viên độc lập HĐQT), cùng ông Phạm Tuấn Anh và ông Nguyễn Trí Trung (thành viên HĐQT). Trên cơ sở các đơn từ nhiệm này, HĐQT trình ĐHĐCĐ thông qua việc miễn nhiệm chức danh đối với cả 4 nhân sự nêu trên.

Bầu bổ sung thành viên HĐQT

Song song với việc miễn nhiệm, HĐQT Eximbank trình ĐHĐCĐ thông qua việc điều chỉnh số lượng thành viên HĐQT nhiệm kỳ VIII là 7 người, trong đó có 6 thành viên độc lập. Tương ứng, số lượng thành viên cần bầu bổ sung hoặc thay thế là 6 người (gồm 5 thành viên độc lập).﻿

Việc bầu bổ sung, thay thế thành viên HĐQT và bầu bổ sung thành viên Ban Kiểm soát (BKS) sẽ được thực hiện theo danh sách ứng viên do Ngân hàng Nhà nước (NHNN) chấp thuận, căn cứ quy định tại Thông tư số 20/2025/TT-NHNN về hồ sơ, thủ tục chấp thuận danh sách dự kiến nhân sự của ngân hàng thương mại.

Theo tài liệu, Eximbank đã có văn bản gửi NHNN từ ngày 23/6/2026 đề nghị chấp thuận danh sách nhân sự dự kiến bầu bổ sung, thay thế.

Điều kiện tiến hành đại hội và quy định tại phòng họp

Theo Quy chế tiến hành họp ĐHĐCĐ bất thường năm 2026, căn cứ khoản 2 Điều 46 Điều lệ Eximbank, đại hội chỉ được tiến hành khi có số cổ đông dự họp đại diện trên 50% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết theo danh sách chốt tại thời điểm đăng ký.

Quy chế cũng quy định về trật tự trong phòng họp: người tham dự không hút thuốc, để điện thoại ở chế độ im lặng, đồng thời "không quay phim, chụp ảnh, ghi âm nếu không được sự đồng ý của Chủ tọa trong thời gian Đại hội diễn ra" "không truyền tin ra ngoài dưới mọi hình thức cho đến khi có kết luận cuộc họp" .

Thanh Anh

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