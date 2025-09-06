Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

Facebook chuẩn bị sở hữu một điểm chung với quán bi-a: Meta hồi sinh tính năng "Chọc" huyền thoại

06-09-2025 - 09:54 AM | Kinh tế số

Bạn dùng Facebook vào lúc nào, Tiền-Chọc hay Hậu-Chọc?


“Poke”, hay “Chọc” là tính năng biểu tượng của Facebook trong những ngày đầu xuất hiện, và Meta (tiền thân là Facebook) đang mang tính năng huyền thoại này trở lại.

Meta vừa công bố bổ sung nút poke chuyên dụng ngay trên hồ sơ cá nhân, cho phép người dùng dễ dàng “chọc” bạn bè và nhận thông báo khi bị chọc lại. Ngoài ra, trang facebook.com/pokes cũng sẽ được thiết kế lại để hiển thị danh sách poke, số lần poke qua lại, đồng thời cho phép người dùng theo dõi “số lượt chọc” với từng người bạn.

Điểm mới quan trọng nằm ở cơ chế trò chơi hóa - gamification. Càng poke nhiều, người dùng càng mở khóa các biểu tượng đi kèm như lửa hay “100”. Hóa ra, Meta áp dụng chiến lược từng giúp Snapchat và TikTok giữ chân giới trẻ, dù mô hình “thưởng nhờ tương tác nhiều” này đã gây nhiều tranh cãi vì tính gây nghiện.

Thực tế, Facebook đã thử làm mới poke từ năm 2024 khi cho phép tìm nhanh trang này bằng công cụ tìm kiếm, giúp lượt poke tăng gấp 13 lần chỉ trong một tháng. Giờ đây, với việc chính thức đưa poke lên vị trí nổi bật, Meta kỳ vọng biến nó thành một “động cơ tương tác” mới.

Vấn đề còn lại nằm ở người dùng: họ sẽ dùng poke để gây chú ý, tán tỉnh hay chỉ để trêu chọc nhau. Facebook chưa bao giờ định nghĩa rõ ràng, và có lẽ cũng không cần làm điều đó.

Bất chấp những thử nghiệm trong quá khứ như Facebook Campus từng thất bại, Meta vẫn tiếp tục theo đuổi tham vọng kéo Gen Z trở lại nền tảng. Và với cú hồi sinh đầy hoài niệm của poke (mặc dù nhiều người dùng trẻ có thể chưa biết tới chức năng này), Facebook đang đánh cược rằng một tính năng tưởng như lỗi thời lại có thể trở thành cơ chế cũ-mà-mới để giữ chân giới trẻ.

