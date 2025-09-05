YouTube bắt đầu “càn quét” tài khoản chia sẻ Premium Family không hợp lệ

YouTube Premium Family vốn là một cách "hợp túi tiền" để chia sẻ quyền lợi gói trả phí với tối đa 5 thành viên khác, bao gồm cả YouTube Music. Tuy nhiên, điều kiện được đưa ra từ ít nhất năm 2023 là tất cả các thành viên phải sống trong cùng một hộ gia đình. Trước đây YouTube gần như không mấy khi kiểm tra, nhưng giờ mọi chuyện đã thay đổi.

Một số tài khoản không cùng địa chỉ với người quản lý gói đã bắt đầu nhận được email thông báo: "Tư cách thành viên YouTube Premium Family của bạn sẽ bị tạm dừng". Trong thư, YouTube nhấn mạnh: "Gói Premium Family yêu cầu tất cả thành viên phải ở cùng hộ khẩu với người quản lý. Có vẻ bạn không ở cùng hộ khẩu, và gói của bạn sẽ bị tạm dừng trong 14 ngày tới. Sau đó, bạn vẫn ở trong nhóm Family nhưng chỉ còn xem YouTube kèm quảng cáo, không có quyền lợi Premium."

Để kiểm tra, YouTube tiến hành "điểm danh điện tử" mỗi 30 ngày nhằm xác nhận tất cả các thành viên sống tại cùng địa chỉ. Trước kia việc không vượt qua kiểm tra này gần như không bị phạt, nhưng giờ thì khác: nếu bị "gắn cờ", người dùng sẽ mất quyền lợi Premium, trừ khi liên hệ với Google để xác minh lại đủ điều kiện.

Hiện tại, biện pháp siết chặt chưa lan rộng. Một số trường hợp rải rác trên Reddit vài tháng qua đã phản ánh tình trạng này, trong đó có người dùng xác nhận gói bị hủy sau đúng 14 ngày cảnh báo.

Đây rất có thể là cách YouTube hạn chế người dùng chia sẻ các tài khoản Premium giá rẻ thông qua gói Family, thúc đẩy chuyển sang các gói thuê bao cá nhân, cũng như gói Premium hai thành viên mà hãng ra mắt hồi tháng 5. Netflix từng ghi nhận lượng người đăng ký tăng vọt sau khi siết chặt việc chia sẻ mật khẩu, nên YouTube nhiều khả năng cũng đang kỳ vọng kịch bản tương tự.