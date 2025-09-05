Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

YouTube bắt đầu “càn quét” tài khoản chia sẻ Premium Family không hợp lệ

05-09-2025 - 14:50 PM | Kinh tế số

Chia sẻ tài khoản gói Family là cách rẻ nhất để dùng Premium, nhưng với việc YouTube bắt đầu càn quét những tài khoản không chung hộ gia đình, "chiêu tiết kiệm" này có thể sớm trở thành dĩ vãng.

YouTube Premium Family vốn là một cách "hợp túi tiền" để chia sẻ quyền lợi gói trả phí với tối đa 5 thành viên khác, bao gồm cả YouTube Music. Tuy nhiên, điều kiện được đưa ra từ ít nhất năm 2023 là tất cả các thành viên phải sống trong cùng một hộ gia đình. Trước đây YouTube gần như không mấy khi kiểm tra, nhưng giờ mọi chuyện đã thay đổi.

Một số tài khoản không cùng địa chỉ với người quản lý gói đã bắt đầu nhận được email thông báo: "Tư cách thành viên YouTube Premium Family của bạn sẽ bị tạm dừng". Trong thư, YouTube nhấn mạnh: "Gói Premium Family yêu cầu tất cả thành viên phải ở cùng hộ khẩu với người quản lý. Có vẻ bạn không ở cùng hộ khẩu, và gói của bạn sẽ bị tạm dừng trong 14 ngày tới. Sau đó, bạn vẫn ở trong nhóm Family nhưng chỉ còn xem YouTube kèm quảng cáo, không có quyền lợi Premium."

Để kiểm tra, YouTube tiến hành "điểm danh điện tử" mỗi 30 ngày nhằm xác nhận tất cả các thành viên sống tại cùng địa chỉ. Trước kia việc không vượt qua kiểm tra này gần như không bị phạt, nhưng giờ thì khác: nếu bị "gắn cờ", người dùng sẽ mất quyền lợi Premium, trừ khi liên hệ với Google để xác minh lại đủ điều kiện.

YouTube bắt đầu “càn quét” tài khoản chia sẻ Premium Family không hợp lệ- Ảnh 1.

Hiện tại, biện pháp siết chặt chưa lan rộng. Một số trường hợp rải rác trên Reddit vài tháng qua đã phản ánh tình trạng này, trong đó có người dùng xác nhận gói bị hủy sau đúng 14 ngày cảnh báo.

Đây rất có thể là cách YouTube hạn chế người dùng chia sẻ các tài khoản Premium giá rẻ thông qua gói Family, thúc đẩy chuyển sang các gói thuê bao cá nhân, cũng như gói Premium hai thành viên mà hãng ra mắt hồi tháng 5. Netflix từng ghi nhận lượng người đăng ký tăng vọt sau khi siết chặt việc chia sẻ mật khẩu, nên YouTube nhiều khả năng cũng đang kỳ vọng kịch bản tương tự.

Theo Tuấn Nguyễn

Doanh Nghiệp Tiếp Thị

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Công ty blockchain của con trai tỷ phú Hồ Hùng Anh lập liên minh với VBA và sàn tiền số Top 9 thế giới

Công ty blockchain của con trai tỷ phú Hồ Hùng Anh lập liên minh với VBA và sàn tiền số Top 9 thế giới Nổi bật

Đà Nẵng đón làn sóng khách quốc tế, tiểu thương ‘chốt đơn’ nhanh nhờ VNPAY-QR

Đà Nẵng đón làn sóng khách quốc tế, tiểu thương ‘chốt đơn’ nhanh nhờ VNPAY-QR Nổi bật

Nhật sẵn sàng trao công nghệ, Trung Quốc 2 lần ngỏ ý nhưng quyết chọn nước khác làm dự án 19 tỷ USD, nền kinh tế lớn thứ 5 thế giới có chiến lược gì?

Nhật sẵn sàng trao công nghệ, Trung Quốc 2 lần ngỏ ý nhưng quyết chọn nước khác làm dự án 19 tỷ USD, nền kinh tế lớn thứ 5 thế giới có chiến lược gì?

14:24 , 05/09/2025
Quan trọng: Hàng triệu ô tô sắp không thể qua cao tốc nếu chưa thực hiện điều này

Quan trọng: Hàng triệu ô tô sắp không thể qua cao tốc nếu chưa thực hiện điều này

13:44 , 05/09/2025
Việt Nam vươn lên Top 4 thế giới về tỷ lệ chấp nhận tiền mã hóa, cùng APAC tạo 'cú nổ' 2,36 nghìn tỷ USD giao dịch trong năm qua

Việt Nam vươn lên Top 4 thế giới về tỷ lệ chấp nhận tiền mã hóa, cùng APAC tạo 'cú nổ' 2,36 nghìn tỷ USD giao dịch trong năm qua

10:35 , 05/09/2025
Công nghệ 5/9: Trump tổ chức tiệc tối với các CEO công nghệ, Elon Musk vắng mặt

Công nghệ 5/9: Trump tổ chức tiệc tối với các CEO công nghệ, Elon Musk vắng mặt

09:33 , 05/09/2025

    Địa chỉ: Tầng 21 Tòa nhà Center Building. Số 01, phố Nguyễn Huy Tưởng, phường Thanh Xuân, thành phố Hà Nội

    Điện thoại: 024 7309 5555 Máy lẻ 292. Fax: 024-39744082

    Email: info@cafef.vn | Hotline: 0926 864 344

    Chịu trách nhiệm nội dung: Ông Nguyễn Thế Tân

    Liên hệ quảng cáo

    Hotline:

    Email: doanhnghiep@admicro.vn

    Chat với tư vấn viên

    Công ty Cổ phần VCCorp

    © Copyright 2007 - 2025 - Công ty Cổ phần VCCorp.

    Giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp trên mạng số 2216/GP-TTĐT do Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nội cấp ngày 10 tháng 4 năm 2019.

    Chính sách bảo mật
    Trở lên trên