Facebook thông báo khẩn

Theo Meta, hệ thống đã ghi nhận một lỗi kỹ thuật khiến một bộ phận tài khoản Facebook tại Việt Nam gặp trục trặc trong thời gian gần đây. Ngay sau khi phát hiện, đội ngũ kỹ thuật của Meta đã ưu tiên xử lý sự cố. Đến thời điểm hiện tại, một số tài khoản bị ảnh hưởng đã được khôi phục và công tác khắc phục vẫn đang tiếp tục.

Liên quan đến phản ánh của người dùng về việc ảnh đại diện bất ngờ bị thay đổi về trạng thái mặc định, Meta khẳng định đây không phải là một biện pháp bảo mật do Facebook triển khai .

Hiện nền tảng này đang áp dụng nhiều lớp bảo vệ tài khoản, bao gồm cảnh báo đăng nhập bất thường và xác thực hai yếu tố, nhằm hạn chế nguy cơ bị xâm nhập trái phép. Meta cũng khuyến cáo người dùng nên thường xuyên kiểm tra lại các cài đặt bảo mật và quyền riêng tư để đảm bảo an toàn cho tài khoản cá nhân.

Bên cạnh việc thông tin về sự cố, Meta đồng thời đưa ra loạt khuyến nghị giúp người dùng chủ động bảo vệ tài khoản Facebook trước các rủi ro an ninh mạng.

Trước hết, người dùng cần đặc biệt chú trọng tới việc bảo vệ mật khẩu. Meta khuyến nghị không sử dụng cùng một mật khẩu cho nhiều trang web hoặc ứng dụng khác nhau, tuyệt đối không dùng mật khẩu Facebook cho các dịch vụ online khác và không chia sẻ mật khẩu với bất kỳ ai. Mật khẩu nên được thiết kế khó đoán, tránh sử dụng tên cá nhân hoặc các từ ngữ phổ biến, đồng thời nên là mật khẩu hoặc cụm mật khẩu mạnh, duy nhất cho mỗi tài khoản.

Ngoài mật khẩu truyền thống, Meta khuyến khích người dùng sử dụng mã khóa (passkey) – một giải pháp đăng nhập an toàn và tiện lợi hơn. Theo Meta, mã khóa được tạo riêng cho từng tài khoản, giúp giảm đáng kể nguy cơ bị lừa đảo so với mật khẩu thông thường.

Một biện pháp quan trọng khác là kích hoạt xác thực hai yếu tố (2FA). Khi tính năng này được bật, mỗi lần có ai đó cố gắng đăng nhập tài khoản từ thiết bị hoặc trình duyệt lạ, người dùng sẽ phải nhập thêm một mã xác thực đặc biệt. Với người dùng Facebook trên máy tính, Meta cũng gợi ý sử dụng công cụ Kiểm tra bảo mật để rà soát toàn bộ các thiết lập liên quan và kích hoạt các tùy chọn bảo vệ cần thiết, bao gồm cả cảnh báo khi phát hiện đăng nhập bất thường.

Meta cũng nhấn mạnh việc tuyệt đối không chia sẻ thông tin đăng nhập. Theo cảnh báo, các đối tượng lừa đảo có thể tạo ra những trang web giả mạo có giao diện giống Facebook để dụ người dùng nhập email và mật khẩu. Vì vậy, trước khi đăng nhập, người dùng cần kiểm tra kỹ đường dẫn website; trong trường hợp nghi ngờ, nên gõ trực tiếp địa chỉ www.facebook.com vào trình duyệt để truy cập. Meta cũng lưu ý không chuyển tiếp email từ Meta cho người khác, bởi những email này có thể chứa thông tin nhạy cảm liên quan đến tài khoản.

Ngoài ra, người dùng được khuyến cáo không chấp nhận lời mời kết bạn từ những tài khoản lạ. Các tài khoản giả mạo sau khi kết bạn có thể đăng nội dung spam, gắn thẻ người dùng vào bài viết không mong muốn hoặc gửi tin nhắn chứa liên kết độc hại.

Việc cảnh giác với các đường link đáng ngờ cũng đặc biệt quan trọng. Người dùng không nên nhấp vào liên kết lạ, kể cả khi liên kết đó có vẻ được gửi từ bạn bè hay các tổ chức quen thuộc. Meta khẳng định hãng không bao giờ gửi email yêu cầu người dùng cung cấp mật khẩu. Nếu phát hiện liên kết nghi ngờ trên Facebook, người dùng nên chủ động báo cáo để nền tảng kịp thời xử lý.

Bên cạnh đó, Meta khuyến cáo người dùng đề phòng phần mềm độc hại có thể gây ảnh hưởng tới máy tính và thiết bị. Người dùng nên cập nhật trình duyệt web lên phiên bản mới nhất, gỡ bỏ các tiện ích hoặc ứng dụng trình duyệt đáng ngờ, đồng thời tìm hiểu các dấu hiệu cho thấy thiết bị có thể đã bị nhiễm mã độc để xử lý kịp thời.

Cuối cùng, Meta nhắc nhở người dùng luôn đăng xuất Facebook sau khi sử dụng trên các thiết bị dùng chung. Trong trường hợp quên đăng xuất, người dùng vẫn có thể đăng xuất từ xa để đảm bảo tài khoản không bị người khác truy cập trái phép.

Meta cho biết các biện pháp trên sẽ góp phần hạn chế rủi ro bảo mật và giúp người dùng chủ động hơn trong việc bảo vệ tài khoản Facebook của mình.