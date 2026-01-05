Phát hiện nhóm khách 7 người đi ăn buffet cao cấp hết 300 con cua và cá hồi, 50 hộp sầu riêng, 80 bát chè: "Còn chưa no lắm"

Một nhóm gồm 7 người tại Trung Quốc từng trở thành tâm điểm chú ý trên mạng xã hội sau màn “càn quét” buffet hải sản với khối lượng đồ ăn khiến nhiều người choáng váng. Trong hơn 4 tiếng đồng hồ, nhóm này đã dùng hết hơn 300 con cua, khoảng 80 chén chè tráng miệng, 50 hộp sầu riêng cùng rất nhiều tôm, cá hồi và các loại hải sản khác.

Theo thông tin được South China Morning Post dẫn lại từ Baidu Video, nhóm thực khách gồm 6 nam và 1 nữ, đều ngoài 20 tuổi, đến một nhà hàng buffet hải sản ở thành phố Thanh Đảo vào khoảng 17h ngày 3/5. Họ chỉ rời đi khi nhà hàng đóng cửa lúc 21h30.

Một đoạn video do chính thành viên trong nhóm đăng tải cho thấy hàng trăm vỏ cua chất thành đống, kèm theo hàng chục ly chè đã dùng xong. Hình ảnh này nhanh chóng lan truyền và gây tranh cãi dữ dội trên mạng.

Đại diện nhóm thực khách, một người họ Zhang, cho biết tất cả đều ăn khỏe và cho rằng lượng thức ăn như vậy là “bình thường” với người trẻ.

“Hải sản đang vào mùa nhưng giá vẫn cao, nên chúng tôi chọn buffet để ăn cho thỏa thích”, anh nói. Mỗi người chỉ phải trả khoảng 160 NDT (tương đương 540.000 đồng) cho bữa ăn.

Ngoài cua, chè xoài và sầu riêng, nhóm còn ăn nhiều cá hồi, tôm, tôm hùm đất, các món tráng miệng và cả thịt. Tuy vậy, Zhang khẳng định họ không cố ăn quá mức và dừng lại khi đã no. Thậm chí, theo lời anh, sau đó có người trong nhóm vẫn cảm thấy đói và muốn đi ăn tiếp, nhưng vì đã khuya nên thôi.

Một nhân viên nhà hàng cho biết quy định thông thường là mỗi khách chỉ được ngồi tối đa 2 tiếng. Tuy nhiên, do lượng khách đông và quá bận rộn, nhân viên đã không kịp nhắc nhở nhóm này rời bàn đúng giờ.

Sự việc nhanh chóng thu hút nhiều bình luận trái chiều trên mạng xã hội Trung Quốc. Không ít người tỏ ra lo lắng cho sức khỏe của nhóm thực khách. “Ăn như vậy mà không đau bụng sao?”, một tài khoản trên Douyin bình luận.

Người khác thì đặt câu hỏi: “Chủ nhà hàng thật không may. Nhưng quan trọng là sau bữa ăn ‘khủng’ đó, các bạn vẫn ổn chứ?”.

Ăn quá nhiều: Bác sĩ cảnh báo điều này!

Các chuyên gia tim mạch cho biết những bữa ăn nhiều dầu mỡ, năng lượng cao có thể khiến tim phải làm việc quá tải, đặc biệt nguy hiểm đối với người vốn đã có yếu tố nguy cơ. Việc ăn quá no, thường gặp trong các dịp lễ, khi kết hợp với bệnh nền sẵn có có thể làm gia tăng khả năng xảy ra những biến cố tim mạch nghiêm trọng, theo Times of India.

Tiến sĩ Tamiruddin Danwade, bác sĩ tim mạch can thiệp tại hệ thống bệnh viện Medicover (Navi Mumbai, Ấn Độ), cảnh báo rằng việc tiêu thụ cùng lúc nhiều món ăn giàu chất béo và calo chẳng khác nào tạo ra một “cơn bão” đối với tim. Khi cơ thể phải xử lý lượng năng lượng lớn trong thời gian ngắn, hệ tim mạch sẽ chịu áp lực đáng kể.

Một nghiên cứu đăng trên Journal of the American College of Cardiology cho thấy chỉ một bữa ăn nhiều chất béo cũng đủ làm suy giảm tạm thời khả năng giãn nở của mạch máu trong vài giờ. Hệ quả là thành động mạch trở nên kém linh hoạt hơn, buộc tim phải co bóp mạnh và nhanh hơn để duy trì lưu lượng máu.

Theo bác sĩ Rahul Gupta, chuyên khoa tim mạch tại Bệnh viện Gleneagles (Mumbai), ở những người mắc bệnh mạch vành, một bữa ăn nhiều dầu mỡ có thể khiến nhịp tim và huyết áp tăng lên trong thời gian ngắn. Sau khi ăn no, máu được dồn nhiều hơn về hệ tiêu hóa, làm giảm lượng máu cung cấp cho tim, khiến tim phải tăng nhịp để bù đắp.

Ông Gupta nhấn mạnh rằng sự thay đổi đột ngột này, cộng với tình trạng triglyceride trong máu tăng cao sau ăn, có thể làm gia tăng nguy cơ rối loạn tim mạch, đặc biệt ở những người đã có cholesterol hoặc huyết áp cao. Trước đó, Hiệp hội Tim mạch Mỹ (AHA) cũng từng chỉ ra mối liên hệ chặt chẽ giữa triglyceride tăng sau bữa ăn và nguy cơ xảy ra các biến cố tim mạch. Đây là lý do các bữa ăn giàu chất béo và đường có thể gây viêm, tạo áp lực ngắn hạn nhưng đáng kể lên hệ mạch máu và tim.

(Tổng hợp / Ảnh: QQ, Baidu, Internet)