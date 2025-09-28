Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Facebook và Instagram thu phí 100.000 đồng/tháng để ẩn quảng cáo

28-09-2025 - 16:34 PM | Kinh tế số

Meta thông báo sẽ triển khai gói thuê bao không quảng cáo cho Facebook và Instagram tại Anh trong những tuần tới.

Meta vừa công bố sẽ triển khai lựa chọn thuê bao không quảng cáo cho Facebook và Instagram tại Anh trong vài tuần tới. Đây được xem là động thái đáp lại những yêu cầu mới từ cơ quan quản lý dữ liệu Anh.

Theo công bố, người dùng sẽ có thể trả phí để loại bỏ quảng cáo khi sử dụng dịch vụ. Mức phí được ấn định là 2,99 bảng/tháng trên nền web (tương đương khoảng 100.000 đồng) và 3,99 bảng/tháng khi đăng ký qua iOS hoặc Android (khoảng 140.000 đồng). Việc chênh lệch giá này xuất phát từ khoản phí mà Apple và Google thu (lên tới 30%) từ giao dịch trong kho ứng dụng của họ.

Facebook và Instagram thu phí 100.000 đồng/tháng để ẩn quảng cáo- Ảnh 1.

 

Chi phí này áp dụng cho tài khoản đầu tiên trong Meta Account Center. Với mỗi tài khoản bổ sung, người dùng sẽ trả thêm 2 bảng (67.000 đồng) nếu đăng ký qua web hoặc 3 bảng (100.000 đồng) nếu đăng ký trên iOS/Android.

Meta cho biết, những người dùng tại Anh từ 18 tuổi trở lên sẽ bắt đầu nhận được thông báo về lựa chọn thuê bao mới. Nếu đăng ký, họ sẽ không còn nhìn thấy quảng cáo trên toàn bộ các tài khoản Facebook và Instagram đã liên kết. Trường hợp không chọn trả phí, trải nghiệm sẽ giữ nguyên như hiện tại với quảng cáo được cá nhân hóa.

Theo Thế Duyệt

Đời sống & Pháp luật

Từ Khóa:
meta, Facebook

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Ngân hàng Nhà nước thu thập khoảng 600.000 tài khoản có dấu hiệu lừa đảo

Ngân hàng Nhà nước thu thập khoảng 600.000 tài khoản có dấu hiệu lừa đảo Nổi bật

Một tính năng mới trên Zalo mà người dùng cần biết kẻo lỡ mất quyền lợi

Một tính năng mới trên Zalo mà người dùng cần biết kẻo lỡ mất quyền lợi Nổi bật

Ông Nguyễn Trung Chính: Doanh nghiệp tư nhân phải dấn thân mạnh mẽ vào AI, R&D và hội nhập toàn cầu

Ông Nguyễn Trung Chính: Doanh nghiệp tư nhân phải dấn thân mạnh mẽ vào AI, R&D và hội nhập toàn cầu

16:05 , 28/09/2025
Singapore buộc Meta chống lừa đảo mạo danh trên Facebook

Singapore buộc Meta chống lừa đảo mạo danh trên Facebook

16:00 , 28/09/2025
Những dấu hiệu người dùng Facebook cần đổi mật khẩu ngay

Những dấu hiệu người dùng Facebook cần đổi mật khẩu ngay

15:30 , 28/09/2025
Không sao lưu, người dùng có thể mất trắng dữ liệu khi gặp loại mã độc phá hoại này

Không sao lưu, người dùng có thể mất trắng dữ liệu khi gặp loại mã độc phá hoại này

15:20 , 28/09/2025

    Địa chỉ: Tầng 21 Tòa nhà Center Building. Số 01, phố Nguyễn Huy Tưởng, phường Thanh Xuân, thành phố Hà Nội

    Điện thoại: 024 7309 5555 Máy lẻ 292. Fax: 024-39744082

    Email: info@cafef.vn | Hotline: 0926 864 344

    Chịu trách nhiệm nội dung: Ông Nguyễn Thế Tân

    Liên hệ quảng cáo

    Hotline:

    Email: doanhnghiep@admicro.vn

    Chat với tư vấn viên

    Công ty Cổ phần VCCorp

    © Copyright 2007 - 2025 - Công ty Cổ phần VCCorp.

    Giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp trên mạng số 2216/GP-TTĐT do Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nội cấp ngày 10 tháng 4 năm 2019.

    Chính sách bảo mật
    Trở lên trên