FBI đưa trận bán kết Anh vs Argentina lên mức báo động đỏ

Quyết định chưa từng có này được đưa ra sau những lo ngại sâu sắc về nguy cơ bạo lực bùng phát giữa các nhóm cổ động viên quá khích của hai quốc gia. Theo tờ Daily Mail, FBI đã phải tổ chức hàng loạt cuộc họp khẩn cấp với FIFA và lực lượng cảnh sát địa phương.

Nhằm ngăn chặn thảm kịch, hàng loạt biện pháp an ninh mức độ cao đã được phê duyệt. Tại sân vận động Atlanta - nơi diễn ra trận đấu - ban tổ chức sẽ thiết lập các cổng vào hoàn toàn riêng biệt cho cổ động viên hai đội. Đồng thời, lực lượng cảnh sát vũ trang sẽ được huy động dày đặc để phong tỏa, bảo vệ quanh các khách sạn đóng quân và những khu vực tập trung đông người lân cận.

Sự căng thẳng này thực chất bắt nguồn từ những mâu thuẫn lịch sử và ân oán bóng đá kéo dài hàng thập kỷ. Cuộc chiến tranh Falkland năm 1982, cộng hưởng cùng bàn thắng "Bàn tay của Chúa" đầy tranh cãi của Diego Maradona tại World Cup 1986 đã biến Anh và Argentina thành những nền bóng đá kình địch nhau.

Nguy cơ NHM 2 đội xung đột là rất cao

Tại giải đấu năm nay, NHM 2 đội vẫn thường xuyên hằm hè nhau. Đáng lo ngại hơn, ngay cuối tuần qua, mạng xã hội đã lan truyền chóng mặt những đoạn video ghi lại cảnh cổ động viên hai đội lao vào ẩu đả, tung nắm đấm vào nhau trên đường phố. Đây dường như là sự châm ngòi cho nguy cơ xảy ra bạo loạn trên khán đài khiến FBI phải cảnh báo.

Thách thức lớn nhất đối với lực lượng an ninh lúc này là các quy định của FIFA không cho phép phân chia, cách ly chỗ ngồi bên trong khán đài. Do đó, các nhà chức trách thừa nhận họ sẽ gặp nhiều hạn chế và chỉ có thể tập trung giám sát chặt chẽ tại các lối đi chung để kịp thời ngăn chặn bạo lực.